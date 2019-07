Duże firmy coraz odważniej podnoszą ceny

W czerwcu ceny usług wzrosły o 3,5 proc. rok do roku, czyli najmocniej od lipca 2012 r. Czyli to, co komunikują duże firmy, to jest codzienność tysięcy innych przedsiębiorstw.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy serię głośnych komunikatów dużych i znanych firm na temat nadchodzących podwyżek cen usług. Sygnalizował to mBank ustami prezesa na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Podwyżki cen zapowiedział Cyfrowy Polsat. A dziś w PB prezes LuxMedu mówi o nadchodzących podwyżkach cen usług lekarskich.

Powód? Niczym Państwa nie zaskoczę. Rosnące płace. „Myślę, że na dłuższą metę obecne ceny abonamentów i usług medycznych są nie do utrzymania z uwagi na rosnące koszty” – mówi prezes LuxMed Anna Rulkiewicz. O tym, że usługi lekarskie drożeją najszybciej w tej dekadzie pisałem w Danych Dnia kilka dni temu. A z tego co mówi prezes wspomnianej firmy wynika, że to nie koniec.

Wynika to z faktu, że gospodarka notuje szybki wzrost ogólnej produktywności i płac. Branże, które nie są w stanie zwiększać szybko produktywności – jak ochrona zdrowia (jeden lekarz nie jest w stanie wyleczyć więcej pacjentów niż kilka lat temu, a postęp technologii wcale nie jest oszałamiający) – muszą podnosić ceny, bo to jedyny sposób by utrzymać biznes przy rosnących płacach. Z tego powodu usługi drożeją szybciej niż towary. Widać to też na wykresie poniżej.

Mamy więc do czynienia z naturalnym procesem. Dopóki ogólna inflacja nie jest znacznie wyższa niż cel inflacyjny banku centralnego, i jednocześnie jest znacznie niższa niż nominalny wzrost dochodów, nie dzieje się nic złego z makroekonomicznego punktu widzenia. Co nie znaczy, że inflacja nie wywołuje negatywnych efektów. Jedni na niej zyskują, inni tracą i ta druga grupa ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie. A wzrost cen usług lekarskich będzie dla społeczeństwa żyjącego w warunkach niedoinwestowania służby zdrowia bardzo bolesny.

Chcesz codziennie takie informacje na swoją skrzynkę? Zapisz się na newsletter SpotData.

Chcesz samodzielnie analizować dane ekonomiczne? Platforma SpotData to darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki, które można analizować, przetwarzać i pobierać w formie wykresów i tabel do Excela. Sprawdź na: https://spotdata.pl/ogolna.

Ignacy Morawski