Darmowy urlop na Malediwach? Tak, ale trzeba pomóc ratować żółwie

To jedna z ofert, które spokojnie można wrzucić do kategorii "praca marzeń". Luksusowy hotel na Malediwach poszukuje stażysty, który za wikt i opierunek będzie ratować żółwie. Gdybyśmy chcieli tam spędzić urlop, musielibyśmy zapłacić 5 tys. funtów (ok. 24 tys. zł).

Resort Coco Palm Dhuni Kolhu ogłosił nabór na stażystę, który przez dwa tygodnie będzie pracował w ich morskim centrum ratującym żółwie. Jednak za swoją pracę nie otrzyma wynagrodzenia.

Dlaczego więc miałaby to być praca marzeń? Przez ten czas będzie miał do dyspozycji luksusową willę i możliwość dowolnego korzystania z restauracji. Dodatkowo otrzyma darmowy bilet z kraju, z którego będzie pochodził i transport do hotelu. Gdybyśmy chcieli wykupić takie wakacje, ich koszt wyniósłby około 24 tys. zł.

- Czekamy na aplikacje od osób, które chcą skorzystać z tej niezwykłej szansy, jaką daje udział w naszym projekcie - mówi Siraj Waseem, główny dyrektor ośrodka Coco Pam Dhuni Kolhu. W czasie 4 lat działania centrum ratowania żółwi udało się pomóc ponad 40 osobnikom.

Do obowiązków stażysty, oprócz pływania w lazurowych wodach, należałoby:

karmienie żółwi,

czyszczenie ich wybiegów,

pomaganie przy pielęgnacji i zabiegach weterynaryjnych,

uczestniczenie w wypuszczaniu zdrowych osobników na wolność,

oprowadzanie gości, którzy chcieliby odwiedzić centrum (w tym gwiazd i celebrytów, co może być dodatkowym plusem),

współtworzenie mediów społecznościowych ośrodka ratującego żółwie.

Do tego jako bonus stażysta otrzyma możliwość popłynięcia w słynny na Malediwach rejs "zachodzącego słońca" oraz nurkowania w zapierającym dech w piersiach Atolu Baa.

O ten staż "biją" się chętni z całego świata. Prezentacje [szczegóły w ramce poniżej] należy przesłać poprzez stronę internetową do 1 lipca, a więc czasu jest niewiele. Zwycięzcę poznamy 4 lipca.

CV i co jeszcze? Kandydaci na stażystę muszą przesłać: 2-3-minutowy filmik oraz

list motywacyjny (około 500 słów). Szczegóły aplikacji znajdują się na stronie www.cococollection.com Warunkiem przystąpienia do stażu jest ukończenie 18 lat. Nie jest konieczne posiadanie wcześniejszego doświadczenia w pracy ze zwierzętami, choć oczywiście będzie to dodatkowym atutem. Start stażu - do negocjacji, ale w sierpniu tego roku.

aw