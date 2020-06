fot. Arnd Wiegmann / Reuters

Analitycy Citibanku wyraźnie podnieśli prognozowane ceny złota. To kolejna instytucja, która wierzy w zwyżki notowań kruszcu.

Według najnowszych prognoz Citi, za trzy miesiące cena złota wyniesie 1825 dolarów za uncję - informuje Bloomberg. To o 110 dolarów więcej od trzymiesięcznych prognoz stawianych miesiąc temu. W długim terminie bank zakłada przebicie przez złoto symbolicznego poziomu 2000 dolarów – ma się to stać w 2021 r. Oznaczałoby to wywindowanie cen żółtego metalu do najwyższych nominalnych poziomów w historii i przebicie rekordów z 2011 r.

Kliknij, żeby zapisać się na webinar / Bankier.pl

W ubiegłym tygodniu optymistyczne prognozy dla złota przedstawił inny amerykański bank inwestycyjny. Zdaniem analityków Goldman Sachs, w perspektywie 3 miesięcy oczekiwać można wzrostu cen do 1800 dolarów, a w ciągu pół roku do 1900 dolarów.

We wtorkowy poranek złoto wyceniane było na 1783 dolary za uncję. To wciąż wyraźnie mniej niż w ubiegłą środę, kiedy notowania przekroczyły 1795 dolarów. Przy obecnym kursie dolara, uncja złota kosztuje ok. 7060 zł, o ponad 33 proc. więcej niż rok temu.

Kliknij, żeby zapisać się na webinar / Bankier.pl

MZ