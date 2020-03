Ceny działek budowlanych znowu rosną. Nowy raport Bankier.pl

Po notowanej w trzecim kwartale korekcie cen transakcyjnych działek budowlanych nie ma już śladu. W czwartym kwartale ceny, za jakie sprzedawano grunty pod budowę domu, wzrosły we wszystkich największych miastach Polski, choć historycznie ostatnie miesiące roku to czas spadków. Mimo to na kilku największych rynkach ceny działek były i tak niższe niż pod koniec 2018 r.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które grunty budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Ceny transakcyjne gruntów budowlanych można sprawdzać na bieżąco w naszej sekcji specjalnej „Ceny mieszkań”.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Ostatni kwartał 2019 r. jest pod względem cen działek budowlanych wyjątkowy. W ostatnich latach okres od października do końca grudnia cechowały sezonowe obniżki cen działek. W IV kw. 2019 r. dominowały wzrosty, choć były one znacznie mniejsze niż w przypadku cen mieszkań. Największą podwyżkę parcel budowlanych w IV kw. 2019 r. odnotowano w Gdańsku. W stolicy woj. pomorskiego płacono średnio 579 zł/mkw. – o 3,8 proc. więcej niż w III kw. 2019 r.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta wojewódzkie [zł/mkw.] Miasto IV kw. 2018 III kw. 2019 IV kw. 2019 kdk rdr Gdańsk 587 558 579 3,8 -1,3 Kraków 458 429 439 2,5 -4,0 Lublin 266 279 282 0,9 6,2 Łódź 227 221 226 2,1 -0,4 Olsztyn 300 291 293 0,5 -2,5 Poznań 370 370 374 1,1 1,1 Warszawa 654 698 710 1,8 8,6 Wrocław 379 384 390 1,5 2,9 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Powyżej 2 proc. wzrosły w IV kw. 2019 r. także kwoty wpisywane w aktach notarialnych zakupu działek budowlanych w Łodzi (średnio 226 zł/mkw.), gdzie w trzecim kwartale zanotowano największe obniżki, oraz w Krakowie (średnio 439 zł/mkw.), gdzie odnotowano pierwszy wzrost cen od II kw. 2018 r.

Po raz pierwszy od III kw. 2017 r. średnie ceny transakcyjne gruntów pod budowę domu w Warszawie przekroczyły 700 zł/mkw. W stolicy za metr kwadratowy działki budowlanej w IV kw. 2019 r. płacono średnio 710 zł/mkw. Tym samym stawki były o 1,8 proc. wyższe niż III kw. 2019.

Trzeci kwartał z rzędu wzrosły średnie ceny, jakie płacono za parcele budowlane w Poznaniu. W stolicy woj. wielkopolskiego w aktach notarialnych wpisywano średnio 374 zł/mkw. (+1,1 proc. k/k). O tyle samo ceny wzrosły w relacji do IV kw. 2018 r.

Najmocniej w ciągu roku podrożały działki budowlane w Warszawie – średnio o 8,6 proc. – i w Lublinie – średnio o 6,2 proc. Wśród największych polskich miast można było jednak znaleźć takie, w których w IV kw. 2019 r. za grunty budowlane płacono mniej niż rok wcześniej. Największą obniżkę zanotowano w Krakowie (-4,0 proc. r/r), o 2,5 proc. działki potaniały w Olsztynie, a o 1,3 proc. w Gdańsku. Najbardziej stabilne ceny w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 r. miały miejsce w Łodzi, gdzie parcele budowlane w ciągu roku potaniały o 0,4 proc. (nominalnie o 1 zł/mkw.).

Ceny działek budowlanych – województwa

Wśród województw największy wzrost cen transakcyjnych działek budowlanych w IV kw. 2019 r. miał miejsce w woj. lubelskim (+5,6 proc. k/k), gdzie za metr kwadratowy parceli budowlanej płacono średnio 83 zł. Powyżej 5 proc. kwoty wpisywane w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów pod budowę domu wzrosły także w woj. pomorskim, gdzie płacono średnio 89 zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [zł/mkw.] Województwo IV kw. 2018 III kw. 2019 IV kw. 2019 kdk rdr dolnośląskie 93 91 94 3,5 1,2 lubelskie 78 79 83 5,6 6,9 łódzkie 76 81 85 4,0 11,9 małopolskie 80 90 92 2,3 15,4 mazowieckie 160 157 157 0,2 -1,5 pomorskie 77 85 89 5,4 15,3 warmińsko-mazurskie 66 66 67 1,8 1,3 wielkopolskie 73 78 77 -1,1 6,0 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Już od blisko dwóch lat ceny działek budowlanych rosną w Łodzi. W IV kw. 2019 płacono za nie średnio 85 zł/mkw. (+4,0 proc. k/k). Od IV kw. 2018 r. ceny rosną z kolei w woj. małopolskim. W ostatnim kwartale 2019 r. wynosiły średnio 92 zł/mkw.

W porównaniu do III kw. 2019 r. mniej za parcele budowlane płacono jedynie w woj. wielkopolskim (-1,1 proc. k/k) – średnio 77 zł/mkw.

Znacznie wyższe wzrosty cen miały miejsce w relacji rocznej. W porównaniu z IV kw. 2018 r. kwoty, za jakie zawierano transakcje, najmocniej wzrosły w woj. małopolskim i pomorskim – odpowiednio o 15,4 i 15,3 proc. W woj. łódzkim płacono średnio o 11,9 proc. więcej.

Jedynym województwem, w którym w ciągu roku spadły ceny działek budowlanych, było woj. mazowieckie. W IV kw. 2019 r. płacono tam średnio 157 zł/mkw. – o 1,5 proc. mniej niż w IV kw. 2018 r.

Nowy rok przyniesie obniżki cen działek?

Wiele wskazuje na to, że pierwszy miesiąc 2020 r. przyniósł stabilizację cen działek budowlanych w Polsce. Taki wniosek można wysnuć, analizując odczyt indeksu urban.one przygotowanego dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”. Na koniec stycznia 2020 r. odczyt indeksu cen gruntów budowlanych wyniósł 133,97 pkt. i był o 0,2 pkt. niższy od notowanego w grudniu 2019 r. W porównaniu ze styczniem 2019 r. indeks był jednak wyższy o 5,22 pkt.

Zdaniem większości ekspertów rynku nieruchomości przepytanych przez Cenatorium sytuacja na rynku gruntów budowlanych w 2020 r. pogorszy się. 41 proc. ankietowanych nie spodziewa się zmian i wieszczy dalszy wzrost cen parcel.

"Mieszkanie Plus" wygasa

Nadzieje na dalszy rozwój rynku działek budowlanych, w opinii ekspertów, może przynieść współpraca deweloperów z rządem w realizacji programu "Mieszkanie Plus". Deweloperzy mieliby zyskać dostęp do gruntów Skarbu Państwa w zamian za przekazywanie części mieszkań do programu.

– Ministerstwo w dalszym ciągu pracuje nad zmianami w zapisach, jednak wielkie nadzieje już opadły, zainteresowanych współpracą jest bowiem więcej. Towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe też chcą wejść do gry, budować więcej, także pod wynajem, a więc walczą o przydział gruntów i zmianę legislacji – zauważa Anna Karaś, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Już dziś jednak wiemy, że "Mieszkanie Plus" wygasa i ma je zastąpić nowy program – "Mieszkanie dla Rozwoju".

Marcin Kaźmierczak