Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – luty 2018 [Raport Bankier.pl]

Nie tylko ceny mieszkań na sprzedaż wzrosły w ostatnim roku. Większe wydatki związane z potrzebami mieszkaniowymi dotknęły także najemców. Stawki ofertowe wynajmu wzrosły w niektórych miastach nawet o kilkanaście procent w przypadku najmniejszych metraży.

Średni koszt odstępnego z ogłoszeń mieszkań na wynajem w Warszawie dla niewielkich mieszkań (do 38 mkw.) wyniósł 2261 zł/m-c, dla średnich (38-60 mkw.) 2899 zł/m-c, a dla większych (60-90 mkw.) 4265 zł/m-c – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w styczniu 2018 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Bydgoszcz 0-38 1133 38-60 1528 60-90 2064 Gdańsk 0-38 1701 38-60 2362 60-90 3163 Katowice 0-38 1509 38-60 1932 60-90 2500 Kraków 0-38 1569 38-60 2094 60-90 2869 Lublin 0-38 1535 38-60 1927 60-90 2332 Łódź 0-38 1095 38-60 1633 60-90 2410 Poznań 0-38 1262 38-60 1886 60-90 2451 Szczecin 0-38 1349 38-60 1649 60-90 2256 Warszawa 0-38 2261 38-60 2899 60-90 4265 Wrocław 0-38 1725 38-60 2136 60-90 3124 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Poza Warszawą drogo jest również w Gdańsku i we Wrocławiu – w obu średnie stawki wahają się od 1700 do 3200 zł/m-c w zależności od metrażu.

Największe wzrosty dotyczyły małych metraży. O 18 proc. w relacji rok do roku wzrosły stawki w Katowicach (do 1509 zł/m-c), o 14 proc. w Lublinie (do 1535 zł/m-c) oraz Szczecinie (do 1349 zł/m-c). We wspomnianym Gdańsku podwyżki w ogłoszeniach sięgały 11 proc. (do 1701 zł/m-c).

Najtaniej wystawiano na wynajem mieszkania w Bydgoszczy i Łodzi – średnia stawka za mieszkanie o powierzchni 38-60 mkw. oczekiwana przez właścicieli wyniosła odpowiednio 1528 zł/m-c i 1633 zł/m-c.

