Blada sesja na GPW. WIG20 odzyskał 2600 punktów

Miłe nędznego początki – tak można by scharakteryzować mijający tydzień na warszawskim parkiecie. Po ustanowieniu we wtorek nowego rekordu przez WIG (i ponad 6-letniego maksimum przez WIG20) piątkowa sesja przyniosła kontynuację giełdowego marazmu.

A miało być tak pięknie. Jeszcze we wtorek rano cieszyliśmy się, że WIG wreszcie poprawił swój historyczny rekord z 2007 roku. Ale gorzki finał wtorkowej sesji mógł zdradzać kłopoty. Środa przyniosła dalsze spadki, które w czwartek przerodziły się w istną ewakuację ze szczytu.

Piątek dawał nadzieję na odrobienie strat z poprzednich dwóch dni. Tym bardziej, że formę odzyskał antybohater czwartkowych spadków – tym razem akcje Orlenu podrożały o 3,8 proc. po utracie 5,3 proc. dzień wcześniej. Obrót akcjami Orlenu stanowił niemal 1/6 obrotu na całej GPW. Wsparciem dla WIG20 były także drożejące o 1,9 proc. walory Lotosu oraz zyskujące 1,6 proc. papiery PZU.

Ale na niewiele się to zdało, skoro ponad 1 proc. pod kreską znalazły się takie tuzy jak PKO BP (-1,1 proc.), Pekao SA (-1,3 proc.) oraz PGNiG (-2,3 proc.). Przy takim obciążeniu WIG20 zdołał zyskać tylko 0,43 proc. i rzutem na taśmę powrócił do 2600 punktów. Wszystko przy dość niskich obrotach. W przypadku spółek z WIG20 wyniosły one 458 mln zł. Na całym rynku właściciela zmieniły akcje za zaledwie 635 mln zł.

Na delikatny plus zasłużył jedynie sWIG80, który zwieńczył piątkową serię zwyżką o 0,54 proc. Jednakże w skali całego tygodnia zmiany trzech głównych indeksów GPW były ledwo zauważalne. W ciągu 5 sesji WIG20 stracił 0,05 proc., zaś mWIG40 i sWIG80 obniżył się po 0,1 proc..

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3647,41 0,48 -0,05 2,65 9,89 4,09 DAX Niemcy 13340,17 0,31 -0,70 2,05 12,59 3,27 FTSE 100 W.Brytania 7665,54 0,65 -0,84 0,96 7,04 -0,29 CAC 40 Francja 5529,15 0,87 0,05 3,07 13,60 4,08 IBEX 35 Hiszpania 10595,40 0,00 1,11 4,06 11,38 5,49 FTSE MIB Włochy 23856,99 0,58 0,45 7,42 22,72 9,17 ASE Grecja 878,06 0,07 3,60 9,20 32,92 9,43 BUX Węgry 40785,87 0,88 1,91 4,51 23,90 3,58 PX Czechy 1131,96 -0,16 0,74 4,69 20,67 4,99 MICEX Rosja 2295,26 -1,07 0,39 9,45 2,96 8,79 RTS INDEX (w USD) Rosja 1286,70 -1,87 1,24 12,38 10,58 11,46 BIST 100 Turcja 120701,90 1,77 4,82 7,76 43,99 4,66 WIG 20 Polska 2600,48 0,43 -0,05 6,33 25,00 5,66 WIG Polska 66861,37 0,45 -0,05 5,73 20,34 4,89 mWIG 40 Polska 5018,59 0,40 -0,11 4,87 8,11 3,53 Źródło: PAP

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się papiery Agory, które podrożały o prawie 8 proc. Spółka otrzymała pozytywną rekomendację („kupuj”) od DM mBanku. „Kurs Agory spadł o ponad 25 proc. od początku września w efekcie nieuzasadnionej wyprzedaży, co jest, w naszej ocenie, świetną okazją zakupową" - napisali analitycy w raporcie

Krzysztof Kolany