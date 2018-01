WIG najwyżej w historii. Czekaliśmy na to ponad 10 lat

Na starcie wtorkowej sesji WIG wyraźnie rośnie i przebija historyczny rekord z lipca 2007 r. Z kolei WIG20 wspiął się najwyżej od ponad 6 lat.



Po ponad 10 latach rekord WIG-u na poziomie 67 772,91 pkt. (09.07.2007 r.) przeszedł do historii. We wtorkowy poranek wzrosty na warszawskiej giełdzie wyniosły indeks szerokiego rynku do 67 933,05 pkt.

WIG kazał czekać na nowy rekord aż 10 lat i 198 dni, co było najdłuższym okresem tego typu w historii. Od początku roku WIG zyskał już 6,5%, przez ostatnie 12 miesięcy rosnąc o blisko 27%. Za niespełna cztery tygodnie przypadnie 9. rocznica dołka bessy z lutego 2009 roku. Jeśli ktoś kupił akcje na tym wieloletnim dołku, to od tego czasu jego inwestycja więcej niż potroiła się w cenie.

WIG20 na wieloletnim szczycie

Motorami wzrostu na GPW są dziś największe spółki. Indeks warszawskich blue chipów sięgał niemal 2650 pkt., co jest najwyższym wynikiem od sierpnia 2011 r. Zyskują niemal wszystkie spółki wchodzące w skład WIG20. W górę idą także indeksy mniejszych spółek - mWIG40 rośnie o 0,8 proc., a sWIG80 o 0,15 proc.

Warto zauważyć, że choć WIG względem historycznych rekordów z 2007 roku wyszedł na zero, pozostała trójka głównych indeksów wciąż nie poprawiła swoich maksimów. Dotyczy to nie tylko dużych spółek, ale także i średnich oraz małych. Również względem pamiętnej sesji 9 lipca 2007 roku – wtedy WIG wyznaczał maksima poprzedniej wielkiej hossy – są one wyraźnie pod kreską. Najlepiej wypada mWIG (-10,3 proc.), sWIG i WIG20 są o ponad 30 proc. niżej niż wówczas.

Jak od rekordu zmieniały się notowania innych indeksów z GPW Zamknięcie z 9 lipca 2007 Obecna wartość Różnica WIG20 3880,98 2620,87 -32,47% MWIG40 5622,83 5044,48 -10,29% SWIG80 21555,81 15071,92 -30,08% Źródło: EquityRT

Skąd więc rekord WIG-u, skoro żaden z pozostałych indeksów nie jest na plusie? WIG to indeks dochodowy, od którego nie są odejmowane dywidendy. WIG20, mWIG i sWIG to zaś indeksy cenowe, uszczuplane o dywidendy. To właśnie tutaj należy szukać przyczyny wspomnianych różnic. Dochodowe wersje wspomnianej trójki indeksów wprawdzie istnieją, jednak powstały już po krachu z 2008 roku.

Goniąc Zachód

Choć WIG jako pierwszy z głównych warszawskich indeksów poprawił historyczne maksima po krachu z 2008 roku, ciężko mówić o tym, że ów indeks jest w awangardzie. W Ameryce i na wielu europejskich parkietach rekordy śrubowano już trzy, a nawet cztery lata temu. Inna sprawa, że część giełd, takie jak np. praska, paryska, szanghajska, czy madrycka, nadal nie doczekały się nowych rekordów.

Jak wygląda kwestia rekordów w wybranych krajach Indeks Kraj Historyczne maksima wyznaczone w 2007 Obecna wartość Różnica Kiedy indeks pobił maksima DOW JONES INDU USA 14198,1 26214,6 84,63% Marzec 2013 S&P500 USA 1576,09 2832,97 79,75% Kwiecień 2013 DAX Niemcy 8151,56 13588,98 66,70% Maj 2013 BUX Węgry 30132,3 41218 36,79% Listopad 2016 WIG Polska 67772,9 67906,28 0,20% Styczeń 2018 WIG20 Polska 3940,53 2644,81 -32,88% - IBEX35 Hiszpania 16040,4 10630,3 -33,73% - PX Czechy 1944,3 1134,56 -41,65% - SSE COMP Chiny 6124,04 3546,92 -42,08% - Źródło: Bankier.pl

Nienajlepiej polska giełda prezentuje się również, jeżeli zestawimy stopy zwrotu światowych indeksów z ostatnich 5 lat. Choć WIG podejmuje jeszcze walkę o połowę stawki, WIG20 znajduje się w ogonie. Tutaj ponownie jednak warto podkreślić, że część indeksów jest dochodowa, część cenowa.

Najlepszy światowy indeks ostatnich 5 lat - argentyński Merval - zyskał 914 proc., jednak nie został umieszczony na wykresie ponieważ zaburzałby jego czytelność. Główne amerykańskie indeksy w ciągu ostatnich 5 lat podwoiły się, w Europie też nie brakowało takich, które warte są dwa razy więcej. To np. łotewski OMX, węgierski BUX, a także trzy indeksy z niemieckiej giełdy - SDAX, MDAX i TECDAX. Sam DAX zyskał 76,2 proc. Tymczasem nasz WIG 42,2 proc., a WIG20 ledwie 3,3 proc.

Spółkowi liderzy i maruderzy

Spośród krajowych spółek notowanych na GPW rekord z 2007 roku pamięta 201 podmiotów, czyli ok. 46,6 proc. obecnej liczby. Spośród nich najmocniej urósł CD Projekt (aż o przeszło 3 000 proc.), należy jednak pamiętać, że spółka na giełdę weszła tylnymi drzwiami. Notowania sprzed siedmiu lat dotyczą Optimusa, dzięki któremu producent :Wiedźmina" się na giełdę dostał.

Ze spółek ze "swoją" historią najlepsza jest Amica. na której akcjach (wraz z dywidendami) inwestor, który kupił akcje na szczycie WIG-u z 2007 roku, zarobił blisko 500 proc. Ponad 300 proc. zyskali akcjonariusze LPP, CCC, Forte i Mangaty (dawniej Zetkama). W czołówce znalazł się także regularnie płacący dywidendy Synthos, który w tym roku najprawdopodobniej opuści GPW.

Z drugiej strony na giełdzie notowanych jest aż 17 spółek, których wartość spadła o przeszło 99 proc. W gronie tym są m.in. PBG, Alma, Kerdos, Fon, Polimex, czy KCI. Blisko 90 proc. przeceny zanotowały także takie firmy jak Getin, Boś, czy Groclin. Łączie przeszło 80-proc. przecenę zanotowało aż 69 podmiotów.

Tak od ostatniego rekordu zmieniło się znaczenie najważniejszych wówczas spółek z indeksu WIG

Spółka Udział w WIG (lipiec 2007) % Udział w WIG (obecnie) %

Spółka Udział w WIG (lipiec 2007) % Udział w WIG (obecnie) % 1 PKO BP 10,00 10,26 16 TVN 1,45 - 2 PEKAO 7,11 6,18 17 IMMOEAST 1,45 - 3 PKN ORLEN 6,30 9,12 18 CERSANIT 1,37 - 4 TPSA (Orange) 5,93 1,16 19 INGBSK 1,30 1,99 5 KGHM 5,60 4,37 20 CEDC 1,19 - 6 BANKBPH 2,73 - 21 ECHO 1,15 0,25 7 BZ WBK 2,57 3,62 22 CEZ 1,15 0,22 8 GTC 2,42 0,52 23 BIOTON 1,09 0,05 9 STALPROD 1,84 0,29 24 CIECH 1,05 0,44 10 POLIMEXMS 1,79 0,08 25 ASSECOPOL 0,99 1,00 11 PGNIG 1,78 3,06 26 ORBIS 0,97 0,62 12 BRE (mBank) 1,75 1,92 27 MOL 0,94 0,33 13 HANDLOWY 1,65 0,77 28 LOTOS 0,94 1,49 14 PBG 1,57 0,00 29 KETY 0,80 1,10 15 MILLENNIUM 1,49 1,64 30 AGORA 0,80 0,14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW

Warto też dodać, że na przestrzeni lat zmieniała się struktura WIG-u. Niektóre ze spółek ważnych w 2007 roku, są już poza giełdą. Najważniejsza to Bank BPH, który częściowo został już przejęty przez Alior. Na giełdzie więc już go nie ma, w 2007 roku był szóstą najważniejszą spółką WIG-u. Mocno spadły też udziały czwartej najważniejszej wówczas Tepsy (obecnie Orange). Pierwsza trójka wciąż trzyma się jednak mocno.