Czerwień na GPW. Spadki energetyki

Dzisiejszą sesję na GPW należy uznać za rozczarowującą. WIG, który wczoraj wspiął się na historyczne maksima, ma wyraźne problemy z kontynuowaniem marszu w górę.

Oznaki słabości było widać już wczoraj. WIG po pokonaniu szczytów z 2007 roku wyraźnie zaczął słabnąć. Niewiele brakło, by rekordową sesję zakończył pod kreską. Dziś już nie było wątpliwości, na rynku rządziły niedźwiedzie. W pewnym momencie WIG20 był najgorszym indeksem Starego Kontynentu. Dzięki nieco lepszej końcówce udało się jednak odrobić część strat i polskie indeksy uplasowały się w połowie europejskiej stawki, która dziś także świeciła raczej na czerwono.

WIG20 spadł na zamknięciu o 0,3 proc. do 2 621,59 pkt. O 0,3 proc. zniżkował także WIG, który wyniósł 67 339,21 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 5 060,08 pkt. Obroty akcjami wyniosły prawie 760 mln zł, z czego ponad 567 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. To wyniki bardzo słabe, szczególnie, że przecież wczoraj świętowane były historyczne rekordy. Z drugiej strony być może zagraniczni inwestorzy - którzy generują większość obrotów na GPW - wstrzymywali się z decyzjami zakupowymi, czekając na jutrzejszą decyzję EBC.

Wśród blue chipów największe spadki odnotowały na zamknięciu spółki energetyczne: PGE (-4,6 proc.), Energa (-3,9 proc.) i Tauron (-2,8 proc.), a także CCC (-3,4 proc.). Wzrostom wśród największych spółek przewodził z kolei BZ WBK (+3,1 proc.). Dobrze poradził sobie także inny bank - PKO BP (+1,4 proc.).

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) najmocniejsze spadki zanotowały na zamknięciu Comarch (-3,1 proc.) oraz Livechat (-5,1 proc.), a wzrostom przewodzą Kernel (+3,9 proc.) i Kruk (+4,7 proc.).

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się m.in. Braster (-6,2 proc.) oraz Ergis (-5,9 proc.), którego wyniki w IV kwartale 2017 zostały mocno obciążone rosnącymi kosztami surowców oraz wynagrodze ń. O 5 proc. zwyżkowały zaś notowania Vistuli, a o 3,4 proc., do 9,00 zł, wzrosła wycena Centrum Nowoczesnych Technologii. FIP 11 FIZAN, Zbigniew Jakubas i jego podmioty zależne wezwały do sprzedaży 3.112.158 akcji tej ostatniej spółki, stanowiących 34,24 proc. kapitału zakładowego, po 9 zł za papier. Wzywający chcą wycofać spółkę z GPW.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3643,22 -0,79 0,84 2,53 11,02 3,97 DAX Niemcy 13414,74 -1,07 1,75 2,62 15,69 3,85 FTSE 100 W.Brytania 7643,43 -1,14 -1,06 0,67 6,90 -0,58 CAC 40 Francja 5495,16 -0,72 0,02 2,43 13,77 3,44 IBEX 35 Hiszpania 10563,00 -0,44 0,84 3,74 12,53 5,17 FTSE MIB Włochy 23622,62 -0,90 0,46 6,36 21,14 8,10 ASE Grecja 883,98 1,37 5,05 9,94 36,73 10,17 BUX Węgry 40979,77 -1,29 3,63 5,00 25,36 4,07 PX Czechy 1138,57 0,13 2,06 5,31 22,41 5,60 MICEX Rosja 2306,99 0,35 1,28 9,70 6,09 9,35 RTS INDEX (w USD) Rosja 1292,32 0,67 2,18 13,79 11,85 11,94 BIST 100 Turcja 119648,40 1,05 2,62 7,69 42,09 3,74 WIG 20 Polska 2621,59 -0,33 0,82 7,19 30,22 6,52 WIG Polska 67339,21 -0,28 0,98 6,49 24,73 5,64 mWIG 40 Polska 5060,08 -0,18 1,82 5,73 12,02 4,39 Źródło: PAP

O 29,7 proc. w górę poszedł kurs notowanej na rynku NewConnect spółki Novina, kótra prognozuje, że w roku obrotowym 2018 osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation za 4,6 mln zł. O nowinie przeczytać można także w naszej analizie " Wejście w blockchain – przepis na giełdowy sukces? ".

Adam Torchała/ PAP Biznes