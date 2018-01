Rekord był, fety brak. Słodko-gorzka sesja na GPW

Stało się, WIG w końcu poprawił historyczne maksima, które liczyły sobie już dziesięć wiosen. Na giełdzie przesadnej radości z tego historycznego wydarzenia widać jednak nie było. Ostatecznie sesja skończyła się "na zero".

Rekord wisiał już nad polską giełdą od pewnego czasu. Ostatnie dni to mozolne zbliżanie się WIG-u do maksimów z 2007 roku. Dziś przed rozpoczęciem sesji czuć już jednak było, że to może być właśnie ten dzień. Do rekordu brakowało 0,6 proc., tymczasem Amerykanie dzień wcześniej zamknęli handel 0,8 proc. na plusie. Dodatkowo, przynajmniej tymczasowo, Donaldowi Trumpowi udało się wyjść z politycznego impasu, który groził kontynuacją tzw. "zamknięcia rządu".

I rzeczywiście, chwilę po starcie sesji WIG wyraźnie zyskiwał i poprawił historyczne maksima. Przez moment wszystkie spółki indeksu WIG20 świeciły się także na zielono, a sam indeks notowany był najwyżej od sierpnia 2011 roku. Szampany wystrzeliły, choć na wielu zagranicznych parkietach rekordy pobito już trzy czy nawet cztery lata temu. Jak napisał Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, był to koniec "straconej dekady" dla GPW.

Dziegciu w miodzie nie trzeba było jednak na siłę szukać. Po ustanowieniu rekordów WIG zaczął podążać na południe. W efekcie pod koniec sesji znalazł się nawet na chwilę poniżej poziomów z poniedziałkowego zamknięcia. Ostatecznie po udanej końcówce zakończył on sesję 0,3 proc. ponad kreską, ale i 0,3 proc. poniżej szczytów z 2007 roku. WIG rekord więc dziś ustanowił, ale nie potrafił go obronić.

Główną przyczyną porekordowego słabnięcia WIG-u, było osłabienie dużych spółek. Nad ranem wszystkie świeciły się na zielono, pod koniec dnia WIG20 jednak w ostatniej chwili uniknął zakończenia sesji pod kreską. Koniec końców zyskał 0,36 proc. To mniej niż 1/3 tego, co zyskiwał rano.

Mocno rozczarowywało dziś JSW, które straciło 4,6 proc. 3 proc. straciło PGE, 2,6 proc. zaś CCC. Wśród dziesiątki blue chipów, które utrzymały się ponad kreską najlepszy był Bank Pekao - zyskał 2,2 proc. Dobrze poradziły sobie również inne banki: BZ WBK odreagował poniedziałkowe spadki wzrostem o 1,6 proc., podobnie zyskał mBank.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3672,29 0,19 1,39 3,35 12,20 4,80 DAX Niemcy 13559,60 0,71 2,36 3,72 17,44 4,97 FTSE 100 W.Brytania 7731,83 0,21 -0,31 1,83 8,12 0,57 CAC 40 Francja 5535,26 -0,12 0,39 3,18 14,81 4,19 IBEX 35 Hiszpania 10609,50 0,24 0,85 4,20 14,02 5,63 FTSE MIB Włochy 23836,60 -0,22 1,45 7,33 23,32 9,08 ASE Grecja 872,00 1,62 2,25 8,45 36,41 8,68 BUX Węgry 41516,41 1,25 4,62 6,38 26,16 5,43 PX Czechy 1137,06 0,38 1,99 5,17 22,69 5,46 MICEX Rosja 2298,95 -0,42 1,82 9,32 7,12 8,97 RTS INDEX (w USD) Rosja 1283,75 -0,12 1,80 13,04 12,84 11,20 BIST 100 Turcja 118400,10 0,99 3,48 6,57 42,57 2,66 WIG 20 Polska 2630,37 0,36 1,52 7,55 32,09 6,87 WIG Polska 67529,39 0,33 1,64 6,79 26,40 5,93 mWIG 40 Polska 5069,12 0,49 2,80 5,92 13,40 4,58

W drugiej linii rekordowe poziomy śrubował AmRest (+ proc.), który szacuje, że miał w czwartym kwartale 2017 roku 1,519 mld zł przychodów , co oznacza wzrost rdr o 25,1 proc. W mWIG-u ponad 3-proc. wzrosty zanotowały także akcje LCC oraz Kernela. Najsłabiej w indeksie wypadł z kolei Boryszew, który stracił 4 proc. Ostatecznie mWIG zyskał 0,49 proc. i był najlepszym z głównych indeksów warszawskiej GPW. Po drugiej stronie znalazł się sWIG, który rekordową sesję zakończył spadkiem o 0,20 proc.

Adam Torchała