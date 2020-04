Bardzo mocne wzrosty WIG20. W górę CCC i Stantander

Poniedziałek przyniósł inwestorom z GPW gwałtowne wzrosty indeksów. WIG20 zanotował drugą najmocniejszą sesję w tym roku, a trzy spółki z jego składu notowały dwucyfrowe stopy zwrotu.

Informacje o spowalnianiu rozwoju koronawirusa na południu Europy sprawiły, że na rynkach przeważała dziś zieleń. Przeszło 5-proc. wzrosty notował niemiecki DAX, przeszło 4-proc. rajd zaliczały główne indeksy rynków w Paryżu i Mediolanie. Na zielono w tydzień weszli też amerykanie, gdzie w momencie zamknięcia handlu na GPW S&P500 zyskiwał blisko 5 proc.

Optymizm nie ominął i GPW. WIG20 zakończył dzień wzrostami o 5 proc., co jest jedną z najlepszych w historii sesji w XXI wieku i drugą najlepszą w tym roku. Tym samym indeks znalazł się na poziomie 1581 pkt. To wciąż 500 pkt niżej niż podczas początku koronawirusowej przeceny, jednak i najwyżej od 11 marca. Warto jednak pamiętać, że wciąż nie jest znany wpływ koronawirusowego zamknięcia na gospodarkę, nie możemy zatem mówić, że spadki to już przeszłość.

Mocne wzrosty notowały dziś także inne główne indeksy GPW. mWIG zyskał 4,9 proc., sWIG 2,9 proc., WIG zaś 4,8 proc. obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł, były zatem wyższe od i tak wyśrubowanej średniej z marca.

Wśród spółek z WIG20 najmocniejsze wzrosty notowało CCC (+14,8 proc.), dwucyfrowe wzrosty zdołali zanotować jednak jeszcze Santander i PGE. Ponad 9-proc. drożały papiery KGHM-u i Lotosu, 8,4 proc. zyskiwał zaś Alior. Jedyną taniejącą spółką w składzie indeksu był Polsat, który stracił 1,5 proc. Słabo radził sobie także PZU (+0,6 proc.), który jako jedyny z rosnących spółek nie potrafił sforsować granicy 1 proc.

Na szerokim rynku słabo prezentowały się dziś akcje spółek deweloperskich, WIG-Nieruchomości bowiem, mimo optymizmu na rynku, zyskał ledwie 0,3 proc. Na Bankier.pl zwracaliśmy uwagę, że deweloperka jest jedną z pierwszych branż, w której tak szeroko spółki rezygnują z dywidend w związku z koronawirusem . Do Lokum i Atala, które takie rekomendacje powzięły wcześniej, w poniedzialek dołączył Dom Dev, którego zarząd poinformował, że zawiesza starą rekomendację. Akcje Dom Devu taniały dziś o 3 proc., mocno w dół szedł jednak np. Archicom (-5,6 proc.), gdzie kwestia dywidendy może się wyjaśnić przy okazji jutrzejszych wyników.

Na NewConnect mocno, o 7,1 proc potaniały papiery Farm51. Zarząd spółki sprzedał w ubiegłym tygodniu pakiety akcji warte 3,8 mln zł. Spółka pozostała obecnie bez żadnego akcjonariusza powyżej 5 proc. udziału w kapitale. Szerzej sytuację opisujemy tutaj.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2795,97 4,99 1,10 -13,49 -18,90 -25,34 DAX Niemcy 10075,17 5,77 2,64 -12,71 -16,11 -23,96 FTSE 100 W.Brytania 5582,39 3,08 0,34 -13,62 -25,04 -25,99 CAC 40 Francja 4346,14 4,61 -0,74 -15,43 -20,64 -27,30 IBEX 35 Hiszpania 6844,30 3,99 2,77 -18,28 -28,03 -28,33 FTSE MIB Włochy 17039,31 4,00 0,99 -18,08 -21,69 -27,51 ASE Grecja 586,46 8,46 4,97 -14,35 -22,26 -36,02 BUX Węgry 32858,75 1,84 2,73 -20,22 -21,47 -28,70 PX Czechy 807,95 4,34 4,87 -16,09 -25,61 -27,58 RTS INDEX (w USD) Rosja 1083,43 3,20 13,03 -13,87 -11,62 -30,05 BIST 100 Turcja 92071,13 2,81 4,56 -15,99 -6,79 -19,54 WIG 20 Polska 1581,05 4,95 7,00 -10,41 -32,75 -26,47 WIG Polska 43514,41 4,77 6,58 -11,78 -28,38 -24,76 mWIG 40 Polska 2999,46 4,86 5,88 -16,93 -29,28 -23,25 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała