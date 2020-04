Zarząd Farm51 sprzedał część akcji spółki

Trzech członków zarządu notowanego na NewConnect producenta gier The Farm51 sprzedało część akcji i zeszło poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie. Wcześniej informowali o negocjacjach z dużym partnerem. Zarząd deklaruje, że decyzja miała związek z chęcią zabezpieczenia pieniędzy na ewentualne wsparcie studia.

Po piątkowej sesji na rynek trafiły trzy komunikaty dotyczące sprzedaży pakietów akcji The Farm51 przez osoby pełniące istotne obowiązki w spółce. O sprzedaży pakietów informowali kolejno Kamil Bilczyński (zmiana stanu posiadania z 6,03 proc. do 4,98 proc.), Robert Siejka (zmiana stanu posiadania z 5,62 proc. do 4,58 proc.) oraz Wojciech Pazdur (zmiana stanu posiadania z 5,89 proc. do 4,85 proc.). W sumie sprzedano akcje warte 3,8 mln zł.

Trójkę tę, oprócz faktu wyprzedania części akcji, łączy także fakt, że to członkowie zarządu The Farm51. Można więc powiedzieć, że mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju zorganizowaną akcją członków zarządu, polegającą na zmniejszaniu zaangażowania w zarządzaną przez nich spółkę. Co jeszcze istotniejsze, po tych transakcjach nie ma ani jednego akcjonariusza, który przekraczałby próg 5 proc. posiadanych akcji. Akcjonariat Farma jest jeszcze bardziej rozdrobniony.

Sprzedaż akcji przez zarząd sama w sobie już nie jest dobrą informacją. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że panowie sprzedawali w dniach 31 marca-3 kwietnia. Tymczasem 30 marca, tuż przed sprzedażą, w raporcie bieżącym podpisanym przez Siejkę, spółka informowała, że Farm51 ustaliło kluczowe parametry współpracy z globalnym podmiotem, specjalizującym się w segmencie gier online-multiplayer. Cel - rozwój najważniejszego projektu spółki, czyli gry "World War 3". Po tej informacji akcje Farm 51 drożały na otwarciu sesji 31 marca o 20 proc. Warto dodać, że gwałtowny wzrost obserwowano i 24 marca, gdy spółka informowała o rozpoczęciu negocjacji w omawianej kwestii. Zarząd sprzedał zatem akcje tuż po publikacji pozytywnych informacji, które podbiły notowania.

Z kolei 3 kwietnia, a więc już po komunikatach o sprzedaży akcji przez zarząd, na rynek trafił kolejny raport bieżący. Tym razem o wpływie pandemii koronawirusa na spółkę. - Zarząd emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii Covid-19 na sytuację finansową spółki. Jednakże z uwagi na brak możliwości oceny kondycji finansowej kontrahentów spółki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, a także fakt, iż okoliczności dotyczące pandemii mają charakter niezwykle dynamiczny, zarząd spółki nie może wykluczyć pojawienia się negatywnych skutków i ich wpływu na sytuację finansową spółki - poinformowano.

We wspomnianym komunikacie znajduje się też komentarz na temat sprzedaży akcji przez zarząd. - Członkowie zarządu w osobie: Roberta Siejki, Wojciecha Pazdura oraz Kamila Bilczyńskiego podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na działalność spółki poprzez sprzedaż przez każdego z nich części posiadanych akcji spółki (raporty ESPI nr 04/2020, ESPI nr 06/2020), ESPI nr 08/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku). Środki te będą wnoszone do spółki przez każdego z członków zarządu w postaci wystawianych weksli na rzecz spółki w zależności od potrzeb, które powstaną i będą miały wpływ na ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki. Przy czym zarząd emitenta wskazuje, że każdy z członków zarządu wniesie do spółki, w związku ze sprzedażą akcji spółki, kwotę: 1) Robert Siejka: nie większą niż jeden milion zł, 2) Wojciech Pazdur: nie większą niż jeden milion zł, 3) Kamil Bilczyński: nie większą niż jeden milion zł - czytamy w raporcie. Mowa więc o możliwym (!) zaangażowaniu do (!!) 3 mln zł.

- Zdaniem zarządu spółki środki pieniężne, w razie potrzeby, wnoszone do spółki przez członków zarządu wspomogą jej płynność finansową oraz umożliwią kontynuację prac nad grą "World War 3", w tym trwający proces negocjacji z dużym globalnym podmiotem, specjalizującym się w segmencie gier online-multiplayer, umożliwiającym rozwój marki "World War 3" w kontekście premiery finalnych wersji gry oraz ich serwisu po premierze - dodano.

Komunikat ten uspokoił nieco inwestorów, w poniedziałek nie obserwujemy bowiem gwałtownych spadków notowań Farm51 na giełdzie. Negatywna reakcja jednak jest zauważalna, papiery tanieją o 2 proc., choć np. cały WIG-Games rośnie o 4 proc. Nawet jeżeli celem zarządu było zabezpieczenie interesów spółki, to nie sposób nie nazwać ruchu kontrowersyjnym. Pieniądze zabezpieczono, zbierając je z rynku po dobrej informacji, bez żadnego ostrzeżenia. Dodatkowo są one na rachunkach zarządu, coraz mniej kapitałowo zaangażowanego w spółkę.

Warto dodać, że sytuacja wokół samego "World War 3" też jest niewesoła. Choć komunikat o możliwej współpracy z globalnym partnerem daje nadzieje, że projekt w końcu ruszy w oczekiwanym kierunku, to jednak po szumie wokół premiery tzw. "wczesnego dostępu" zostało niewiele. W marcu w grę średnio grało ledwie 42 graczy i statystyka ta z każdym miesiącem się pogarsza. Gra zdecydowanie czeka na nowe otwarcie, stąd komunikat o negocjacjach z globalnym partnerem został tak pozytywnie przyjęty przez rynek i de facto umożliwił zarządowi sprzedaż akcji po wyższej cenie (nawet jeżeli nałożenie się dat było zbiegiem okoliczności).

Adam Torchała