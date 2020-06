Andrzej Duda nie chce debatować w TVN. "Niech trzy telewizje zrobią jedną debatę"

fot. Dziurek / Shutterstock

Niech media się dogadają, żeby zrobić jedną debatę, mamy trzy wielkie telewizje, proszę się dogadać ze sobą; deklaruję, że wezmę udział w debacie - powiedział dziennikarzom w Parzniewie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda. Kilka godzin później Polsat wyszedł do TVP i TVN z propozycją wspólnej debaty.

Polsat proponuje wspólną debatę stacjom TVN i TVP

Telewizja Polsat zwróciła się do Telewizji Polskiej i stacji TVN z propozycją zorganizowania wspólnej debaty kandydatów na Prezydenta RP wraz z udostępnieniem sygnału wszystkim zainteresowanym nadawcom telewizyjnym. Debata byłaby poprowadzona przez dziennikarzy każdego z trzech nadawców.

Propozycję tę wystosował prezes Zarządu Telewizji Polsat Stanisław Janowski i przekazał ją pełniącemu obowiązki prezesa Zarządu TVP Maciejowi Łopińskiemu oraz prezesowi Zarządu TVN Piotrowi Koryckiemu.

Debata - według propozycji Polsatu - byłaby prowadzona przez dziennikarzy każdego z trzech nadawców: TVN, TVP i Telewizji Polsat.

W poniedziałek stacje TVN, TVN24 oraz portale Onet i Wirtualna Polska zaproponowały kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu i ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie debatę przedwyborczą. Kandydat KO zadeklarował już chęć udziału w niej.

W poniedziałek Trzaskowski poinformował na Twitterze, że dostał zaproszenie na debatę organizowaną wspólnie przez stacje TVN i TVN24 oraz portale onet.pl i WP.pl. "Ja stawiam sprawę jasno - chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie!" - zadeklarował. Rafał Trzaskowski wielokrotnie apelował do Andrzeja Dudy o stawienie się na wspólnej z nim debacie.

Z kolei rzecznik sztabu Andrzeja Dudy - Adam Bielan poinformował, że TVP wystosowała drugie zaproszenie do obu sztabów na debatę w poniedziałek, która miałaby się odbyć w Końskich z udziałem publiczności. "Po nieudanej ostatniej debacie w TVP Trzaskowski narzekał na jakość pytań, więc jestem przekonany, że chętnie odpowie na pytania wyborców" - mówił Bielan.

Prezydent nie chce debatować w TVN

We wtorek prezydent Duda zaproponował, żeby debatę zorganizowały wspólnie trzy największe telewizje, w tym TVP.

Andrzej Duda podkreślał, że zarówno w kampanii w 2015 r., jak i w obecnej, zawsze brał udział w debatach. Przekonywał, że ma doświadczenie w debatach i nie boi się uczestnictwa w nich.

"Natomiast mam prośbę - niech się media dogadają, mamy trzy wielkie telewizje w Polsce, jest TVP, jest Polsat, jest TVN, proszę się dogadać ze sobą, zrobić jedną wielką debatę, do której będą mogły się dołączyć jeszcze inne media i w ten sposób spokojnie przeprowadzimy tę debatę" - zaproponował prezydent.

Duda mówił, że potrzebna jest dyskusja o Polsce, a nie dyskusja o debacie. "Niech to będzie w duchu wspólnotowym. Nie jest to chyba jakiś straszny problem dla trzech telewizji, ustalić to, nie prześcigać się ze sobą, nie szukać nawzajem jakichś powiązań" - powiedział prezydent.

"Proszę wspólnie zorganizować, wspólnie zdecydować, jakie będą w tej debacie pytania, jak ona będzie wyglądała, porozumieć się w tej sprawie ze sztabami" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że chętnie weźmie udział w tak zorganizowanej, "spokojnej debacie". "Deklaruję, że wezmę udział w debacie, tylko proszę, żeby ją tak zorganizować, a nie że każdy będzie organizował swoją debatę. Nie było nigdy takiego zwyczaju, żeby się debaty odbywały codziennie. My prowadzimy też kampanię, spotykamy się z rodakami, to jest jak rozumiem gwóźdź kampanii" - mówił Duda.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Według danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania Andrzej Duda uzyskał w niedzielnej I turze 43,5 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,46 proc.

Trzaskowski do Dudy: Jeśli nie stanie pan do debaty, to o panu młodzież powie - cykor

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by stanął z nim do debaty. Panie prezydencie, nazwał pan kiedyś swoich konkurentów cykorami; jeżeli dzisiaj ucieka pan od debaty, to o panu młodzież będzie mówiła w ten sposób - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski spotkał się we wtorek z mieszkańcami Kartuz (woj. pomorskie). Podczas wystąpienia poruszył m.in. temat debaty. "Panie prezydencie (...) nazwał pan kiedyś swoich konkurentów cykorami. No więc dzisiaj niestety jeżeli ucieka pan od debaty, to o panu młodzież będzie mówiła dokładnie w ten sam sposób" - powiedział kandydat KO.

Zaapelował do Dudy, by razem z nim stanął do debaty, ale - jak podkreślił - nie takiej, która jest "ułożona, która jest fikcją tak, jak w TVP, tylko do prawdziwej debaty, o prawdziwych problemach". "Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty na równych prawach, bo wszyscy zasługujemy na poważną rozmowę o Polsce, a niestety dzisiaj słyszymy tylko zaklęcia, słyszymy tylko slogany i słyszymy niestety sporo krzyku, który mocno męczy" - powiedział Trzaskowski.