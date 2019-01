10 tys. zł "na rękę"? Banki pożyczą nawet milion złotych

Ponad 9-krotność rocznego dochodu – tyle gotowe są pożyczyć niektóre banki udzielające kredytów hipotecznych. Warunkiem jest odpowiednia wysokość zarobków oraz posiadanie wkładu własnego. Na finansowanie w wysokości miliona złotych może liczyć gospodarstwo mające do dyspozycji co miesiąc ponad 10 tys. zł.

W styczniowym rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy oferty banków dla czteroosobowego gospodarstwa domowego kupującego dom w zabudowie szeregowej. Przyjrzeliśmy się także szacunkom maksymalnej zdolności kredytowej podawanym przez kredytodawców. Różnice pomiędzy najbardziej ostrożnymi bankami a tymi łagodniej oceniającymi potencjalnych klientów są bardzo wyraźne.

Profilowi klienci legitymują się zarobkami powyżej średniej. Łącznie co miesiąc mają do rozdysponowania 10,3 tys. zł. Dochody uzyskują z umów o pracę na czas nieokreślony. Nie posiadają żadnych obciążeń kredytowych, a na utrzymaniu w gospodarstwie domowym pozostaje dwójka dzieci.

Zdolność kredytowa - nawet 300 tys. zł różnicy pomiędzy bankami

Najwyższy szacunek zdolności kredytowej przedstawił Bank BGŻ BNP Paribas, w którym przykładowi klienci mogliby liczyć na 1,14 mln zł finansowania. Odrobinę niższa maksymalna kwota kredytu, przy założeniu wniesienia 20-procentowego wkładu własnego, proponowana jest w tym samym banku w ramach oferty byłego Raiffeisen Polbanku.

Ponad 1 mln zł gotowe byłyby pożyczyć także inne instytucje – ING Bank Śląski (przy krótszym okresie kredytowania – 28 lata i 3 miesiące), Bank Pocztowy i Bank Ochrony Środowiska.

Maksymalna zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 10,3 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa kredytu przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej* DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 20 proc. wkładu własnego) 1. Bank BGŻ BNP Paribas 1 145 841 zł 4 967 zł 48,23% 1 432 301 zł 2. Raiffeisen Polbank ** 1 139 000 zł 4 994 zł 48,49% 1 423 750 zł 3. ING Bank Śląski *** 1 052 923 zł 4 692 zł 45,56% 1 316 154 zł 4. Bank Pocztowy 1 050 000 zł 4 604 zł 44,70% 1 312 500 zł 5. BOŚ 1 023 721 zł 4 477 zł 43,47% 1 279 652 zł 6. Credit Agricole 998 223 zł 4 662 zł 45,27% 1 247 779 zł 7. Bank Pekao 998 200 zł 4 521 zł 43,90% 1 247 750 zł 8. Bank Millennium 987 000 zł 4 582 zł 44,49% 1 233 750 zł 9. Alior Bank

970 192 zł 4 637 zł 45,02% 1 212 740 zł 10. mBank 969 385 zł 4 418 zł 42,89% 1 211 731 zł 11. Citi Handlowy 960 000 zł 4 257 zł 41,33% 1 200 000 zł 12. PKO BP 952 800 zł 4 204 zł 40,82% 1 191 000 zł 13. Eurobank 926 000 zł 4 293 zł 41,69% 1 157 500 zł 14. Santander Bank 924 687 zł 4 261 zł 41,37% 1 155 859 zł 15. Pekao Bank Hipoteczny 855 305 zł 3 859 zł 37,47% 1 069 131 zł * Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. ** Kredyt dostępny w Banku BGŻ BNP Paribas. *** Warunki dla maksymalnego okresu kredytowania – 339 miesięcy. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 7-11.1.2019 r.

Najbardziej konserwatywny bank w zestawieniu gotów jest pożyczyć profilowym kredytobiorcom o 300 tys. zł mniej niż instytucja otwierająca ranking. W Pekao Banku Hipotecznym klienci mogliby uzyskać finansowanie w kwocie 855 tys. zł, co pozwoliłoby na zakup nieruchomości o wartości nieco ponad 1 mln zł.

Bazując na aktualnym oprocentowaniu proponowanym klientom przez każdy z banków, oszacowaliśmy wysokość raty równej dla kredytobiorców, gdyby zdecydowali się na zadłużenie „pod korek”. W przypadku banków z czołówki zestawienia klienci musieliby się liczyć z comiesięcznym obciążeniem zbliżającym się do kwoty 5 tys. zł. Niemal połowa dochodów gospodarstwa domowego musiałaby zostać przeznaczona na obsługę kredytu mieszkaniowego.

W przypadku banków ostrożniej szacujących zdolność kredytową wartość raty byłaby bliższa 4 tys. zł, czyli ok. 40 procentom miesięcznego dochodu do dyspozycji. Warto przy okazji przypomnieć, że kredyty prezentowane w rankingu Bankier.pl oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Dziś wskaźnik z rynku międzybankowego (WIBOR) stanowiący punkt wyjścia do ustalania oprocentowania jest na historycznie niskim poziomie. W przyszłości raty zobowiązań hipotecznych mogą wzrosnąć, a wówczas położenie osób zaciągających dług na granicy maksymalnej zdolności może okazać się trudne.

Michał Kisiel