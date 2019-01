sWIG80 kontynuuje wzrostową serię

WIG20 zakończył czwartkową sesję niewielkim spadkiem, podobnie jak mWIG40, zaś piątą sesję z rzędu wzrósł sWIG80. Wśród blue chipów wzrostom przewodził CD Projekt, a spadkom Alior. Na szerokim rynku mocno rosły GNB i Idea Bank, które w czwartek po sesji opublikowały plan połączenia.

WIG20 spadł na zamknięciu o 0,22 proc. do 2.358,97 pkt. Lekko zniżkował także mWIG40 - o 0,18 proc. do 4.072,62 pkt. - oraz WIG - o 0,15 proc. do 59.894,9 pkt.

sWIG80 zyskał w czwartek 0,4 proc. do 11.009,49 pkt. Indeks zwyżkował przez pięć sesji niecałe 2 proc., odnotował jednak najdłuższą wzrostową serię od końca lipca 2018 r., kiedy szedł w górę przez osiem kolejnych dni. Indeks małych spółek 21 grudnia osiągnął kilkuletnie minimum, ale od tego czasu dwanaście z czternastu sesji zakończyło się zwyżką, łącznie o 5,7 proc.

Obroty na GPW wyniosły ponad 920 mln zł, z czego blisko 810 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł CD Projekt, o 2,7 proc. do 171,1 zł. To najwyższy kurs zamknięcia od 5 października 2018 r.

Orange zyskał 2,4 proc., a akcje telekomu są najdroższe od kwietnia 2018 r. W tym roku Orange zwyżkował o 9,2 proc.

Kurs mBanku poszedł w górę o 2,4 proc. przedłużając wzrostową serię do dziesięciu sesji.

Energa zwyżkowała o 0,2 proc., zaś Orlen spadł o 1,6 proc. Obie spółki poinformowały o odwróceniu wcześniejszych odpisów, co zwiększy wyniki za 2018 r.

Najmocniej w WIG20 spadł Alior (o 2,1 proc.) oraz Cyfrowy Polsat (o 1,7 proc.).

Cyfrowy Polsat poinformował w trakcie sesji, że Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki z dniem 31 marca 2019 roku. Rada Nadzorcza powołała na jego miejsce Mirosława Błaszczyka, obecnego prezesa Telewizji Polsat.

Na szerokim rynku silne wzrosty zanotowały Idea Bank (o 12,7 proc.) i Getin Noble Bank (o 8,6 proc.). W czwartek po sesji banki ogłosiły, że uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,185 akcji Idea Banku.

Bank Millennium zwyżkował o 1,1 proc. Bank ogłosił, że wyemituje do 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej 830 mln zł.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3069,35 -0,26 -0,21 0,19 -15,04 2,26 DAX Niemcy 10918,62 -0,12 -0,03 1,36 -17,18 3,41 FTSE 100 W.Brytania 6834,92 -0,40 -1,55 0,91 -11,53 1,59 CAC 40 Francja 4794,37 -0,34 -0,23 -0,11 -12,73 1,35 IBEX 35 Hiszpania 8908,60 -0,05 0,58 1,09 -14,95 4,32 FTSE MIB Włochy 19470,38 -0,04 0,88 4,16 -17,20 6,26 ASE Grecja 616,96 -0,93 -2,56 -2,39 -26,68 0,60 BUX Węgry 41180,05 0,60 0,94 3,79 4,14 5,22 PX Czechy 1014,88 -0,40 -0,08 -1,26 -9,03 2,87 RTS INDEX (w USD) Rosja 1157,06 0,35 1,29 3,92 -8,51 8,27 BIST 100 Turcja 96817,36 1,47 6,16 7,62 -16,96 6,08 WIG 20 Polska 2358,97 -0,22 1,01 3,38 -9,28 3,62 WIG Polska 59894,90 -0,15 1,14 2,94 -10,18 3,82 mWIG 40 Polska 4072,62 -0,18 1,39 1,48 -18,05 4,18

