Zgromadzenie wierzycieli GetBacku przegłosowało zawarcie układu

Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu. W piątek w Sądzie Rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej podano wynik głosowania, które odbyło się we wtorek. Przyjęty układ przewiduje spłatę niezabezpieczonych wierzycieli spółki na poziomi 25. proc.

We wtorek w trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia wierzycieli ostatecznie swoje propozycje układowe wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack. Szczegółowa relację z dnia głosowania prowadził Adam Torchała (przejdź do relacji).

W piątek po południu do publicznej wiadomości podano, że za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, co stanowi 86 proc. wierzytelności przysługujących wierzycielom. Jednocześnie sędzia komisarz Jarosław Mądry wydał postanowienie o przyjęciu układu. Teraz zatwierdzeniem układu zajmie się sąd upadłościowy.

Według układu, niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.

GetBack ma działać

Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.

Jak tłumaczył we wtorek prezes GetBacku Przemysław Dąbrowski, sprzedaż jest konieczna, ponieważ GetBack nie działa efektywnie. - My, aby odzyskać złotówkę, musimy płacić 50 groszy, Kruk robi to za 30 groszy. Dlatego tak mocno optowaliśmy za wariantem z inwestorem - tłumaczył. Teraz substytutem wariantu z inwestorem mają być wyprzedaże pakietów aktywów, bowiem - jak zaznacza Dąbrowski - na rynku nie ma kolejki podmiotów zainteresowanych całym GetBackiem. - Łatwiej sprzedać małe pakiety, może nawet uda się uzyskać lepszą cenę, tylko trochę dłużej to potrwa - dodawał.

Przypomnijmy, że tuż przed wtorkowym głosowniem na jaw wyszło, że szwedzka firma Hoist nie przejmie większości aktywów GetBacku. Skandynawowie wciąż są jednak zainteresowani nabyciem mniejszych pakietów wierytelności polskiej spółki - na potwierdzenie tego, Hoist wydał komunikat zapowiadający prowadzenie bliskich finalizacji rozmów w sprawie nabycia ok. 1/3 portfela wierzytelności GetBacku.

Początek procedury



Dzisiejsze ogłoszenie wyników głosowania nad układem to dopiero pierwszy krok w ramach "początku końca" trwającego wiele miesięcy zamieszania związanego z GetBackiem. Dalsze kroki opisał czwartkowy „Puls Biznesu”.

- Planowane na piątek 25 stycznia ogłoszenie wyników głosowania na propozycjami układowymi GetBacku nie kończy procedury. Wynik głosowania musi zatwierdzić sąd i to nie w osobie sędziego-komisarza. Zakładając, że nastąpi to w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. i decyzja zostanie natychmiast przekazana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to raczej nie ukaże się w nim wcześniej niż w piątek 1 lutego. Od tego momentu będzie biegł czas pozwalający na uprawomocnienie się układu. Jeśli przez dwa tygodnie nikt go nie zaskarży, to układ zacznie obowiązywać 15 lutego 2019 r. W podstawowym wariancie głosowanych propozycji oznacza to, że pierwsze pieniądze obligatariusze niezabezpieczeni otrzymają w sierpniu 2020 r. Będzie to 200 zł z każdych 10 tys. zł jakie wydali na obligacje windykatora – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

mz/(PAP)