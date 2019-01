Hoist się wycofuje. GetBack bez inwestora

Hoist Finance, który miał wykupić część aktywów GetBacku, wycofał się. Oznacza to, że tuż przed zgromadzeniem wierzycieli upadł najbardziej prawdopodobny scenariusz - tzw. inwestorski.

- Szwedzki inwestor złożył zabezpieczoną depozytem ofertę, wszedł w szczegółowe negocjacje, poniósł niemałe koszty dotyczące oceny inwestycji, ale pomimo dużego wysiłku z obu stron, na kilka dni przed kluczową z punktu widzenia inwestycji decyzją sądu zrezygnował z rozmów na temat zakupu wszystkich portfeli - poinformował Przemysław Dąbrowski, prezes GetBack.

Hoist to inwestor, którego zarząd GetBacku wybrał w długim procesie selekcji. To na nim oparty był tzw. scenariusz inwestorski, który zakładał, że część wierzytelności GetBacku zostanie spłacona z przeszło 1 mld zł, które Hoist wyłoży na wybrane aktywa spółki. Teraz, jak podkreślił to sam Dąbrowski, scenariusz inwestorski upadł.

Informacja ta bardzo komplikuje sytuację spółki i jej wierzycieli. Przypomnijmy, jutro - 22 stycznia - w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu spotykają się wierzyciele GetBacku, którzy będą radzili nad przyszłością spółki. Punktem kulminacyjnym spotkania ma być głosowanie nad układem, a scenariusz inwestorski był istotnym punktem całej układanki. Kurator już wcześniej zapowiedział poparcie propozycji nadzorcy sądowego, która zakłada spłatę 33 proc., a jeżeli do końca czerwca uda się podpisać umowę z inwestorem, to przejście w wariant inwestorski z szybszą spłatą 24 proc. Teoretycznie wariant inwestorski dawał mniej, w praktyce jednak pieniądze wpłynęłyby szybciej na konta wierzycieli. Dodatkowo dalsza działalność operacyjna - którą zakładał scenariusz bez inwestora - to ogromny znak zapytania i nie wiadomo, czy rozłożone na wiele lat spłaty w ogóle dojdą do skutku.

Gotowość do wzięcia udziału w takim scenariuszu zapowiedzieć miał i Hoist, który z dużego zakupu zrezygnował z powodów kapitałowych. Najprawdopodobniej chodzi o problemy ze szwedzkim nadzorcą, który przykręcił Hoistowi śrubę dotyczącą wymogów kapitałowych. Sprawę opisywaliśmy na łamach Bankier.pl w grudniu, wówczas jednak wciąż obowiązującym był scenariusz, w którym Hoist ma być inwestorem zgodnie z wcześniejszą umową.

Sam GetBack jeszcze dziś rano informował, że porozumiał się z bankami w sprawie cięcia zabezpieczonych zobowiązań. Banki miały się wstępnie zgodzić na cięcie 60 mln zł z 450 mln zł zabezpieczonego długu, ale pod warunkiem wejścia w życie wariantu inwestorskiego. Sytuacja zmieniła się więc o 180 stopni w ciągu ledwie kilku godzin.