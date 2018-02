Zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował dywidendy z zysku za '17

Zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 roku - podała spółka w raporcie rocznym.

"Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską, zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku)" - podano w raporcie.

W 2017 roku akcjonariusze Orange Polska zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. Walne podjęło uchwałę, zgodnie z którą strata netto za 2016 r. w wysokości 1,76 mld zł zostanie pokryta z kapitału rezerwowego (476,2 mln zł) i kapitału zapasowego (1,28 mld zł).

Orange przewiduje stabilizację skorygowanej EBITDA w '18

Zarząd Orange Polska prognozuje, że skorygowana EBITDA - liczona według standardu MSR 18 - w 2018 roku będzie stabilna w porównaniu z 2017 rokiem i wyniesie około 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. W 2018 roku grupa planuje nakłady inwestycyjne w przedziale 2-2,2 mld zł.

Jak podano, skorygowana EBITDA w 2018 roku będzie odzwierciedlać mniejszą presję na przychody, kontynuację strategii komercyjnej nastawionej na wartość oraz szybszą optymalizację kosztów pośrednich.

"Do stabilizacji skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR 18) powinny się przyczynić następujące czynniki: mniejsza presja na przychody, kontynuacja strategii komercyjnej nastawionej na wartość, niższy wpływ nowych regulacji roamingowych oraz przyspieszenie optymalizacji kosztów pośrednich" - napisano w komunikacie.

"Poprawa trendu przychodów będzie wynikać głównie z dalszej realizacji strategii konwergencji, wzrostu w obszarze stacjonarnego Internetu oraz z umowy roamingu krajowego z Play" - dodano.

W raporcie podano, że według nowego standardu rachunkowości (MSSF 15) prognoza skorygowanej EBITDA jest niższa o ok. 250 mln zł i wynosi ok. 2,75 mld zł.

W 2018 roku Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2-2,2 mld zł. W 2017 roku na inwestycje grupa wydała 1,93 mld zł.

"Nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku obejmie sieć światłowodową i komórkową. W segmencie mobilnym planujemy dalsze inwestycje w zasięg i pojemność sieci. Natomiast w obszarze wydatków na sieć światłowodową pojawią się koszty projektu realizowanego w ramach POPC" - czytamy w komunikacie.

Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale

Spółka informowała wcześniej, że nowa umowa społeczna na lata 2018-19 oraz ostateczne rozliczenie umowy za lata 2016-17 obniżą wynik EBITDA o 196 mln zł w czwartym kwartale 2017 roku. W grudniu Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-19, w ramach której z dobrowolnych odejść będzie mogło skorzystać maksymalnie 2,68 tys. pracowników.

Skorygowany wynik EBITDA grupy w czwartym kwartale wyniósł 667 mln zł i był o 4,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Skorygowana rentowność zysku EBITDA wzrosła o 1,4 pkt. proc. do 22,9 proc. Strata netto Orange Polska w czwartym kwartale wyniosła 198 mln zł wobec 210,5 mln zł straty konsensusu PAP Biznes. Rok wcześniej grupa odnotowała 1,898 mld zł straty netto.

Orange Polska podał w prezentacji wynikowej, że zniesienie stawek roamingowych na terenie Unii Europejskiej (tzw. roam like at home) spowodowało, że wynik EBITDA w czwartym kwartale był o ok. 46 mln zł niższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. W całym 2017 roku zniesienie opłat roamingowych obniżyło zysk operatora o ok. 119 mln zł.

Przychody operatora w czwartym kwartale spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,4 proc. do 2,91 mld zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali przychodów dokładnie na poziomie 2,91 mld zł. Wpływy ze sprzedaży usług detalicznych spadły o 13,1 proc. do 905 mln zł.

Przychody z usług telefonii komórkowej spadły do 1,517 mld zł z 1,679 mld zł raportowanych przychodów rok wcześniej, czyli o 9,6 proc. lub 7,4 proc. biorąc pod uwagę skorygowane przychody za czwarty kwartał 2016 roku. Wpływy ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych wyniosły 303 mln zł, wobec 366 mln zł przed rokiem.

"Ewolucja przychodów w obszarze komórkowym (spadek o 7,4 proc. rok do roku) odzwierciedlała koncentrację na wartości i konwergencji. Na pogorszenie trendu przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych wpłynął także efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku (po wprowadzeniu obowiązku rejestracji kart przedpłaconych) oraz niższe pozostałe przychody ze sprzedaży sprzętu" - podano w raporcie Orange Polska.

Przychody ze świadczenia usług stacjonarnych zniżkowały natomiast w czwartym kwartale o 1,1 proc. do 1,149 mld zł.

Orange Polska odnotował w czwartym kwartale ok. 35 proc. wzrostu rok do roku w tzw. pozostałych przychodach, które wyniosły 244 mln zł.

"Pozostałe przychody wzrosły o 35 proc. rok-do-roku, do czego przyczyniły się wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu ICT, wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do stacjonarnego dostępu bezprzewodowego oraz konsolidacja wyników przejętej firmy Multimedia Polska Energia (za niecałe cztery miesiące)" - podano w raporcie.

W prezentacji wynikowej spółka poinformowała, że przychody z usług teleinformatycznych w 2017 roku wzrosły o 18 proc. do 423 mln zł. Zgodnie z aktualną strategią grupa chce do 2020 roku podwoić przychody z 2016 roku, które wyniosły 357 mln zł.

Organiczne przepływy pieniężne operatora wyniosły w czwartym kwartale 153 mln zł wobec 165 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 7,3 proc. W całym roku przepływy wyniosły 407 mln zł wobec 2,528 mld zł ujemnych przepływów w 2016 roku, kiedy Orange Polska musiał zapłacić za rezerwacje częstotliwości LTE, zdobyte w aukcji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Skorygowane organiczne przepływy pieniężne grupy w ubiegłym roku były o 82,1 proc. niższe niż w 2016 roku i wyniosły 111 mln zł.

"Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższej EBITDA oraz znacznie wyższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (381 mln zł). Do wzrostu tej ostatniej pozycji przyczyniły się głównie trzy czynniki: uzupełnienie zapasów telefonów komórkowych, mniejszy pozytywny efekt transakcji objętych faktoringiem odwrotnym (w ujęciu rocznym) oraz zmiana terminu rozliczeń z jednym z operatorów" - napisano w raporcie.

Nakłady inwestycyjne w czwartym kwartale sięgnęły 673 mln zł i były o 13,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym roku na inwestycje grupa wydała 1,933 mld zł, o 62,6 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2016 roku nakłady inwestycyjne były jednorazowo zawyżone przez zakup rezerwacji częstotliwości.

W 2018 roku Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2-2,2 mld zł, z czego - jak podano w prezentacji wynikowej - 700-800 mln zł ma trafić na rozbudowę sieci światłowodowej. W 2017 roku na inwestycje grupa wydała 1,93 mld zł.

"Nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku obejmie sieć światłowodową i komórkową. W segmencie mobilnym planujemy dalsze inwestycje w zasięg i pojemność sieci. Natomiast w obszarze wydatków na sieć światłowodową pojawią się koszty projektu realizowanego w ramach POPC" - czytamy w komunikacie.

Orange Polska chce w 2018 roku podłączyć sieć światłowodową do ok. 1 mln nowych gospodarstw domowych.

Na koniec 2017 roku zadłużenie netto Orange Polska wynosiło 2,2-krotności skorygowanej EBITDA grupy. W 2018 roku wskaźnik - powiększony o potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską - ma nie przekroczyć 2,6-krotności.

Dane operacyjne

Orange Polska w czwartym kwartale 2017 roku zyskał netto 66 tys. klientów usług telefonii komórkowej, z czego grupie przybyło 64 tys. klientów usług abonamentowych. To pierwszy wzrost liczby kart SIM w sieci Orange Polska od drugiego kwartału 2016 roku.

Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych zmniejszyła się o 60 tys., podobnie jak w poprzednich kwartałach. Na koniec grudnia grupa obsługiwała 3,684 mln łączy stacjonarnych.

Orange Polska na koniec 2017 roku świadczył 2,438 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 61 tys. usług. W poprzednich kwartałach grupa również zwiększała liczbę usług o ok. 50-60 tys. kwartalnie. Liczba klientów usług ADSL spadła o 43 tys. (spadek podobny jak w dwóch poprzednich kwartałach) do 1,324 mln, a liczba usług światłowodowych wzrosła o 38 tys. (więcej o 7 tys. niż w trzecim kwartale) do 214 tys.

Liczba klientów usług pakietowych Orange Polska wzrosła o 111 tys. - tyle samo co w trzecim kwartale - do 1,306 tys.

Średnie miesięczne przychody z usług komórkowych spadły o 0,2 zł do 30,3 zł. Przychody spadły o 0,2 zł zarówno w segmencie abonamentowym (do 37,5 zł) oraz przedpłaconym (do 17,4 zł).

Średnie przychody z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i usług głosowych typu VoIP wyniosły 57,7 zł, spadając o 0,4 zł.

Na koniec roku grupa miała 1,035 mln klientów usług pakietowych w segmencie detalicznym, osiągając tym samym dolną granicę celu wyznaczonego w strategii do 2020 roku. Spółka chce do 2020 roku posiadać 1-1,5 mln klientów korzystających z kilku usług Orange Polska.

Na koniec roku sieć światłowodowa operatora obejmowała 2,473 mln gospodarstw domowych, a baza klientów tych usług liczyła 214 tys. Jak podaje Orange Polska, z usług korzystało więc 8,7 proc. klientów podłączonych do sieci, podczas gdy w trzecim kwartale odsetek ten wynosił 8 proc., a rok wcześniej - w czwartym kwartale 2016 roku - 6 proc.

Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników (dane w mln zł)

4Q2017 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2017 rdr Przychody 2910 2911,8 -0,10% -2,40% 3,40% 11381 -1,40% EBITDA 471 481,4 -2,20% -26,40% -39,30% 2807 -11,30% EBIT -177 -159,6 10,90% - - 229 - zysk netto j.d. -198 -210,5 -5,90% - - -60 -96,60%















marża EBITDA 16,20% 16,50% -0,35 -5,28 -11,39 24,66% -2,75 marża EBIT -6,10% -5,50% -0,6 55,91 -10,63 2,01% 13,75 marża netto -6,80% -7,20% 0,42 56,87 -7,8 -0,53% 14,61

Źródło: PAP Biznes

