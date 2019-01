Zarząd JSW odgryza się radzie nadzorczej

Nie gaśnie konflikt między zarządem a przedstawicielami ministra energii zasiadającymi w radzie nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przetrzebiony przez radę zarząd w oficjalnym komunikacie odpiera zarzuty stawiane przez reprezentantów rządu.

- Zdaniem zarządu zarzuty, które nie znalazły odzwierciedlenia w faktach, nie mogą mieć wpływu na decyzje podejmowane w sprawie spółek o strategicznym znaczeniu dla polskiego przemysłu wydobywczego, a tym bardziej spółek publicznych, w których formalnie wymagane jest funkcjonowanie niezależnych przedstawicieli akcjonariatu w radzie nadzorczej – czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

oraz odbioru spółki jako czołowego światowego producenta węgla koksowego. Przekazywanie do prasy niezweryfikowanych informacji może przekładać się na wartość akcji na GPW. W dodatku nieuzasadnione kierowanie bezpodstawnych zarzutów przeciwko członkom zarządu JSW podburza nastroje społeczne oraz prowadzi do konfliktu ze stroną społeczną – tak brzmi ostatnie zdanie komunikatu, jaki w poniedziałek trafił do mediów.

Nieczęsto się zdarza, aby zarząd giełdowej spółki tak ostro krytykował poczynania członków rady nadzorczej, czyli osób, które powołują (i odwołują) prezesa i pozostałych członków zarządu. Poniedziałkowe oświadczenie jest pokłosiem burzliwego posiedzenia rady nadzorczej JSW z 10 stycznia. Wówczas to przedstawiciele Ministerstwa Energii bez podania przyczyn odwołali dwóch członków zarządu. Wywołało to oburzenie przedstawicieli związków zawodowych, którzy wprost domagali się odsunięcia Ministerstwa Energii od zarządzania spółką i przeniesienie nadzoru bezpośrednio pod premiera. Skarb Państwa reprezentowany przez ME posiada 55,17% akcji JSW.

Konflikt toczy się o finansowanie z pieniędzy JSW rządowych projektów niezwiązanych ze statutową działalnością spółki, w tym m.in. budowy nierentownego bloku węglowego w Ostrołęce. Minister energii wbrew statutowi funduszu rezerwowego jastrzębskiej spółki chciał sfinansować z tych pieniędzy budowę Ostrołęki C. Przeciwko temu protestował prezes JSW Daniel Ozon, popierany przez związki zawodowe, które murem stanęły za zarządem. To rzadko spotykana sytuacja, gdy związkowcy bronią spółki Skarbu Państwa przed zakusami polityków

Choć minister energii Krzysztof Tchórzewski oficjalnie odciął się od pomysłu zaangażowania JSW w „ostrołęcką grypę”, to jego przedstawiciele w radzie nadzorczej, odwołując dwóch członków zarządu, uderzyli w pozycję prezesa Daniela Ozona. W poniedziałkowym komunikacie zarząd JSW stanowczo odpiera zarzuty, jakie podobno stały za odwołaniem dwóch zastępców prezesa Ozona.

- W odniesieniu do sformułowanego przez przewodniczącą rady nadzorczej zarzutu braku kontroli zarządu JSW nad wykonywaniem umów dotyczących „Składowiska Pochwacie” potwierdzamy, że w spółce toczyły się prace zmierzające do przeprowadzenia postępowania dotyczącego określenia dalszego trybu funkcjonowania oraz obsługi tego obiektu, jednakże w ich rezultacie nie doszło nawet do ogłoszenia postępowania przetargowego. Czynności związane z tym procesem zostały zawieszone z powodu wątpliwości powstałych wśród członków Zarządu. Nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy, która wiązałaby się z wydatkowaniem przez spółkę środków. W związku z czym sformułowane wobec zarządu JSW zarzuty nie znajdują jakiegokolwiek uzasadnienia – tak zarzuty odpiera zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Odnosząc się do kwestii dotyczącej nieinformowania rady nadzorczej JSW o planowanej transakcji nabycia PBSz, należy wskazać, że zarząd JSW na bieżąco przekazywał radzie nadzorczej informacje o przebiegu procesu transakcyjnego dotyczącego PBSz. Temat PBSz był omawiany na posiedzeniach trzech posiedzeniach Rady w 2017 roku i na sześciu posiedzeniach w 2018 roku. Temat ten był również przedmiotem obrad Komitetu ds. Restrukturyzacji i Strategii, a także na posiedzeniu Komitetu Rady ds. Strategii i Rozwoju w 2018 r. Zorganizowane było również spotkanie przedstawicieli załogi PBSz z radą nadzorczą JSW. W ostatniej fazie negocjacji uczestniczyła osoba, której udziału w negocjacjach oczekiwali przedstawiciele rady nadzorczej wybierani przez ministra energii – tłumaczy zarząd JSW. Odpowiednie komunikaty spółka publikowała także w giełdowym systemie ESPI.

Krzysztof Kolany