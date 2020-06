Hołowania przedstawił program dla osób niepełnosprawnych

Równość w prawie i dostępie do edukacji, zniesienie tzw. pułapki rentowej, wprowadzenie opieki wytchnieniowej - to niektóre propozycje z przedstawionego w poniedziałek programu niezależnego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.