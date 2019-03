Weekend wyprzedaży na AliExpress. "Polska to nasz topowy rynek"

Do końca marca trwają promocje na AliExpress pod hasłem „Wyprzedaż rocznicowa”. Polacy mogą liczyć na zniżki przygotowane specjalnie dla nich, do partnerów akcji dołączył PayU czy iTaxi. Chiński gigant chce także konkurować z Allegro o polskich użytkowników.

– Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenia corocznej akcji promocyjnej pod hasłem Anniversary Sale, która potrwa do 31 marca. Spodziewamy się, że Polska będzie nadal znajdowała się wśród naszych topowych rynków. Wyprzedaż skierowana jest do wszystkich naszych klientów, którzy byli z nami przez cały rok. W jej ramach przygotowane są też specjalne oferty od naszych partnerów – mówi w rozmowie z Bankier.pl Gary Topp, senior operation manager Aliexpress.

Wyprzedaż rocznicowa na AliExpress

Od 28 do 31 marca 2019 roku trwa wyprzedaż rocznicowa na portalu chińskiego giganta e-commerce. – W tym roku dobrym tego przykładem jest iTaxi. Użytkownicy aplikacji, podczas trwania promocji, mogą skorzystać z 50 proc. zniżki na trzy przejazdy, używając specjalnego kodu promocyjnego ALIEXPRESS328. W okresie poprzedzającym wyprzedaż rozpoczęliśmy również współprace z Cracow Fashion Week. Kluczową jej ideą jest wsparcie tego modowego wydarzenia i umożliwienie jego uczestnikom zbliżenia się do naszych produktów – wyjaśnia Topp w rozmowie z redakcją.

Podczas Anniversary Sale klienci na świecie mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych na tę okazję zniżek i promocji, podobnie jak w przypadku Dnia Singla czy promocji obejmującej marki własne. Dodatkowo Polacy mogą poza kodem zniżkowym do iTaxi, który uprawnia do zniżki na 3 przejazdy podczas trwania kampanii, skorzystać z kodu PAYU328 przygotowanego dla użytkowników PayU podczas zakupów przez aplikację AliExpress. Rabat wynosi 5 dolarów przy zamówieniach powyżej 35 dolarów.

Jakie kategorie interesują Polaków najczęściej? – Widzimy duże zainteresowanie klientów takimi kategoriami produktów, jak moda i uroda, ale odnotowujemy także wielu użytkowników w branży motoryzacyjnej, z akcesoriami do domu i ogrodu oraz oczywiście w kategoriach takich jak elektronika użytkowa. W minionym roku zauważyliśmy również, że kategorie takie jak sport, matka i dziecko, rozwijają się bardzo dobrze – podaje Topp.

Chiński gigant e-commerce dostrzegł lukę na polskim rynku, który jest zdominowany przez Allegro.

– Polska jest krajem centralnym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE, która napędza rosnącą siłę konsumpcji wśród mieszkańców i tym samym tworzy pozytywne środowisko do rozwoju e-commerce. Po drugie, widzimy, że Polacy są na ogół bardzo otwarci na nowe pomysły i nowe produkty. AliExpress jest jednym z takich przykładów, ale innym doskonałym przypadkiem jest szereg nowych rozwiązań w zakresie metod płatności. Pod tym względem Polska należy do europejskich liderów w adaptacji płatności mobilnych. Uważamy też, że Polska ma dość unikalne środowisko konkurencyjne, posiadające jednego dominującego dostawcę e-commerce od wielu lat, co stwarza przestrzeń dla nowych graczy, którzy mogą wprowadzać nowe pomysły i zapewniać konsumentom i firmom większy wybór. Coraz częściej dostrzegamy tę zdrową konkurencję na polskim rynku e-commerce – mówi w rozmowie z Bankier.pl Gary Topp.

Nie uzyskaliśmy jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy na terenie Europy powstanie więcej centrów dystrybucyjnych, które usprawniłyby dostarczanie przesyłek do Polski. – W szczególności zależy nam na usprawnieniu kwestii logistycznych, które w znaczący sposób wpływają na odbiór naszej platformy przez użytkowników – podał Topp.

