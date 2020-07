Wybory bez wpływu na kurs złotego. Dolar w dół

Bułgaria i Chorwacja przyjęte do przedsionka euro

Lew bułgarski i chorwacka kuna zostały włączone do mechanizmu kursu walutowego ERM II, który uważany jest za przedsionek euro. KE podkreśliła, że decyzja ta, to kamień milowy w dążeniach Bułgarii i Chorwacji do wejścia do strefy euro.