Włoskie spadki na GPW. Zieleń Tauronu, czerwień Orlenu

Temat Włoch zdominował dziś sesje na europejskich parkietach. Wielu indeksom udało się jednak częściowo otrząsnąć po porannym szoku i odrobić część strat. W towarzystwie tym były również polskie indeksy.

1,2 proc. stracił we wtorek WIG20. To wynik niezły, zważywszy na fakt, że jeszcze przed południem spadki sięgały 2,5 proc. Polskie blue chipy po południu odrobiły jednak sporą część strat i z europejskiego ogona awansowały w okolice środka zestawienia indeksów Starego Kontynentu. Straty minimalizowały także WIG (ostatecznie -0,8 proc.) i sWIG (-0,9 proc.), na plus zaś wyszedł mWIG (+0,2 proc.).

Fatalna pierwsza faza notowań to pokłosie politycznego kryzysu we Włoszech. Przełożył się on na gwałtowny wzrost rentowności tamtejszych obligacji, ten zaś na obawy o możliwość rolowania ogromnego długu. Rykoszetem odbiło się to na notowaniach euro oraz europejskich indeksów giełdowych. Najsłabiej radził sobie oczywiście mediolański FTSE MIB, który tracił blisko 3 proc. Słabo radziły sobie także inne kraje śródziemnomorskie z tzw. grona "PIGS", czyli Hiszpania, Grecja oraz Portugalia.

Choć WIG20 wykaraskał się dziś ze sporych spadków, nie można zapominać, że stracił dziś kolejne 1,2 proc. Dodatkowo w tym roku jest on jednym z najsłabszych indeksów w całej Europie. Wielomiesięczne minima pogłębiają także WIG i sWIG. Więcej o mizerii GPW można przeczytać tutaj

Wśród blue chipów najmocniej zniżkował na zamknięciu kurs PKN Orlen (-4,4 proc.). Lotos, którego kurs mocno spadał przed południem, zakończył sesję minimalnie na minusie (-0,04 proc.). Zarząd Grupy Lotos chce zaproponować wypłatę z zysku netto za 2017 rok 184,9 mln zł dywidendy , co oznacza, że dywidenda na akcję może wynieść 1 zł. Wzrostom przewodziły spółki energetyczne: Tauron (+7,0 proc.), PGE (+3,8 proc.) oraz Energa (+2,7 proc.).

O 4,0 proc. wzrósł na zamknięciu kurs Asseco Poland. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland w pierwszym kwartale wyniósł 68,9 mln i był wyższy od konsensusu na poziomie 55 mln zł. Analitycy wskazują m.in. na wyższą od oczekiwań marżę brutto w spółce matce i niższe rdr koszty SG&A. Ich zdaniem można spodziewać się pozytywnej reakcji rynku.

O 12,7 proc. zniżkował PlayWay, a wzrostami wyróżniły się m.in. Mabion (+7,4 proc.) oraz Ten Square Games (+5,3 proc.). Zysk netto Ten Square Games w I kw. 2018 r. wyniósł 5,0 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym w poniedziałek. PlayWay także pokazało wyniki finansowe, o 17 ruszyła zaś premiera "Agony" - gry, z którą PlayWay wiąże spore nadzieje.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3428,14 -1,56 -4,44 -2,58 -4,21 -2,16 DAX Niemcy 12666,51 -1,53 -3,82 0,68 0,30 -1,94 FTSE 100 W.Brytania 7632,64 -1,26 -2,88 1,74 1,13 -0,72 CAC 40 Francja 5438,06 -1,29 -3,58 -0,82 1,98 2,36 IBEX 35 Hiszpania 9521,30 -2,49 -6,09 -4,07 -12,52 -5,20 FTSE MIB Włochy 21350,88 -2,65 -8,04 -10,77 2,73 -2,30 ASE Grecja 738,08 -2,32 -5,91 -13,09 -5,17 -8,01 BUX Węgry 34883,94 -1,38 -4,17 -8,91 2,18 -11,41 PX Czechy 1073,40 -1,41 -2,71 -4,52 5,97 -0,44 RTS INDEX (w USD) Rosja 1154,90 -1,05 -3,92 -0,79 6,37 0,04 BIST 100 Turcja 105113,40 -1,33 1,73 -2,32 7,56 -8,86 WIG 20 Polska 2191,95 -1,17 -2,52 -3,71 -5,66 -10,94 WIG Polska 57871,23 -0,79 -1,94 -2,85 -4,91 -9,22 mWIG 40 Polska 4480,62 0,25 -0,88 -1,97 -7,24 -7,56 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes