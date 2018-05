PlayWay liczy zyski. Dziś premiera "Agony"

PlayWay podliczyło zyski za I kwartał i odlicza czas do największej z zapowiadanych premier. "Agony" do sklepów trafi jeszcze dzisiaj.

PlayWay odnotował 14,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,19 mln zł wobec 1,94 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,94 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5,22 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2018 roku odbyła się premiera gry Car Mechanic Simulator 2018 na systemy iOS i Android. Jest to najlepiej monetyzująca się gra mobilna w historii PlayWay S.A. Zaowocowało to zwróceniem wszystkich kosztów produkcji gry już w miesiąc od wydania gry. Do teraz, wersja na system Android jest naszą najbardziej dochodową grą mobilną. W pierwszym kwartale 2018 roku wydane zostały też gry na PC, w tym Demolish & Build 2018, oraz dodatki DLC do gry Car Mechanic Simulator 2018, tj: Lotus DLC i Bentley Remastered DLC. Dobrą sprzedaż zanotowały tytuły z posiadanego przez Spółkę portfolio gier, głównie: Car Mechanic Simulator 2018, 911 Operator na PC, oraz mobile i konsole, Gold Rush, oraz seria Ultimate Fishing Simulator.

Ostatnio sukcesami okazały się premiery "House Flippera" oraz "Farm Manager 2018". Obie gry nie były raczej zapowiadane jako hity, a zwróciły się bardzo szybko. Nie zmienił nawet tego fakt, że "Farm Managera" później zawieszono w związku z konfliktem z niemieckim studiem, o którym szeroko pisaliśmy w tekście "Znamy szczegóły sporu wokół Farm Managera 2018".

To jednak dziś, 29 maja, ma nastąpić najważniejsza premiera. Po godzinie 17 ma ruszyć sprzedaż "Agony", z którym wiązane są bardzo duże oczekiwania. Trailer gry na oficjalnym kanale obejrzało już ponad 700 tysięcy osób, "wishlista" zaś przekroczyła 200 tysięcy. Prezes PlayWay otwarcie mówi, że liczy na spory sukces gry, co jeszcze podkręca oczekiwania rynku.

To właśnie sukcesy ostatnich gier, dobra atmosfera wokół branży oraz oczekiwania związane z "Agony" sprawiły, że giełdowy kurs PlayWay poszybował ostatnio w górę. Od początku roku wartość spółki wzrosła o 146 proc. i po raz pierwszy w historii przekroczyła okrągły poziom 1 mld zł.

W ostatnich dniach rajd jednak nieco wyhamował. Pojawiły się także obawy, czy "Agony" rzeczywiście będzie tak ogromnym sukcesem, jak wszyscy się tego spodziewają. Pojawiły się m.in. obawy dotyczące cenzury, która miałaby osłabić wrażenia związane z tą pełną mrożących krew w żyłach obrazów grą. PlayWay jeszcze wczoraj uspokajało, że "wszystkie sceny zawarte w materiałach promocyjnych, w grze pojawią się bez cenzury". Cenzura ma dotknąć tylko niewielkich obszarów.

Od sukcesu "Agony" - z racji ogromnych oczekiwań - będzie zależała najbliższa przyszłość notowań PlayWay. Powodzenie może zaowocować powrotem do wzrostów, rozczarowanie zaś rewizją oczekiwań i kursu. Warto pamiętać jednak, że PlayWay nie jest spółką jednej gry. W przeciwieństwie do CD Projektu, czy 11bit, które skupiają się na dużych produkcjach, wymagających sporych nakładów pracy, PlayWay rocznie na rynek wysyła kilka gier. Są oczywiście tytuły większe - jak "Agony", czy "CMS" - są też jednak mniejsze. Ta dywersyfikacja sprawia, że finanse spółki są bezpieczniejsze.



Takie podejście to efekt nieco innego modelu biznesowego. PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

Adam Torchała