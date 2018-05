"Włoska tragedia" dobija słabą GPW. Indeksy pogłębiają minima

Obawy związane z politycznym biegiem wydarzeń we Włoszech rozlewają się po całej Europie. Spadki trwają także na GPW, która słabość pokazywała już wcześniej. Jednocześnie główne indeksy z Książęcej pogłębiają wielomiesięczne minima.

[Więcej o włoskich problemach przeczytasz TUTAJ]

Nawet 2,5 proc. tracił dziś WIG20. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja z perspektywy zagranicznych inwestorów, na dolarowym indeksie WIG20 spadki wynosiły bowiem nawet 3,5 proc. (efekt osłabienia złotego względem dolara). Traciły także inne główne polskie indeksy. Nawet po lekkim odbiciu WIG tracił 1,6 proc., sWIG 1,1 proc., a mWIG 0,7 proc.

Spadki na GPW łatwo można powiązać z sytuacją we Włoszech. - Włochy znów straszą świat finansów. Na rynki powróciło widmo rozpadu strefy euro i politycznego chaosu w Europie. Skok notowań włoskich obligacji zdradza już nie tyle lęk, co regularną panikę posiadaczy włoskiego długu. Panikę jak najbardziej uzasadnioną - pisze w swoim komentarzu Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Kryzys polityczny przeradza się w poważne ryzyko gospodarcze związane z rolowaniem ogromnego włoskiego zadłużenia. W związku z tym w dół lecą dziś nie tylko obligacje, ale także euro oraz najważniejsze europejskie indeksy.

W niewielu miejscach spadki są jednak równie pokaźne co na WIG20. Mocniej traci oczywiście włoski FTSE MIB (-2,7 proc.). Biorąc jednak pod uwagę, że to właśnie Włochy są zarzewiem kryzysu, tracący również ponad 2 proc. WIG20 to na tym tle reakcja bardzo mocna. Szczególnie że z europejskich indeksów blue chipów ponad 2 proc. tracą jeszcze tylko cztery inne: portugalski, hiszpański, grecki i węgierski. Na pozostałych indeksach reakcja jest wyraźnie niższa. DAX traci przykładowo 1,2 proc.

W tym roku "nadinterpretacje" w wykonaniu WIG20 to jednak nic nowego. Niestety, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że WIG20 w tym roku jest pierwszym do spadków i ostatnim do wzrostów. Biorąc pod uwagę tegoroczną stopę zwrotu wśród europejskich indeksów blue chipów, gorszy od WIG20 jest tylko BUX. Indeks największych polskich spółek od początku roku stracił aż 11,9 proc. i notowany jest obecnie najniżej od przeszło roku. Słabo wygląda także techniczna sytuacja indeksu, przełamane zostało powiem jedno z ważniejszych wsparć.

Wielomiesięczne minima wyznaczają także inne polskie indeksy. WIG20 pociąga za sobą w dół inny indeks - WIG. Ten jeszcze w styczniu wyznaczał przecież historyczne maksima. Wspiął się na nie tylko na chwile, by później zaliczyć spektakularny spadek. Dziś, ledwie cztery miesiące później, do wspomnianych maksimów traci już przeszło 10 tys. pkt. Oznacza to, że - by wrócić na maksima - WIG musiałby urosnąć o ponad 18 proc.

Fatalnie wygląda sytuacja na sWIG-u. Podczas gdy WIG20 i WIG mają za sobą całkiem udany 2017 rok, sWIG fatalnie spisywał się już wtedy. Pewne ożywienie, które nastąpiło w ostatnim kwartale 2017 roku, sprawiło nawet, że pojawiały się liczne głosy mówiące o tym, że sWIG w 2018 roku odrobi straty i że będzie to rok małych spółek. Póki co jednak teza ta się nie sprawdza. sWIG realizuje dalej znaną z 2017 roku strategię konsekwentnej mizerii. Podczas gdy WIG20 miał w tym roku sesje, gdy wyraźnie odbijał, sWIG notował zdecydowanie mniejszą skalę zmienności z przewagą czerwieni. Efekt? Indeks przełamał minima z listopada 2017 roku i obecnie notowany jest najniżej od niemal dwóch lat.

Słabość GPW to nie tylko słabość indeksów. Giełda mierzy się także z szeroką falą odpływu spółek. Rok 2017 był pod tym względem najgorszym od 14 lat. Fala wezwań zalała Książęcą także w tym roku. Kolejny problem to obroty. Przykładowo w kwietniu łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 14,4 mld zł, czyli o 27,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Adam Torchała