Wiedźmowa czerwień na GPW. Mocne spadki banków

WIG20 zaliczył kolejną słabą sesję i póki co zakończył romans z poziomem 2200 punktów. Jeszcze gorzej radziły sobie spółki średnie, które zaliczyły najgorszą sesję od przeszło roku.

Na piątkowej sesji WIG20 od początku blado wypadał na tle Europy, do godziny 15 trzymał się jednak względnie blisko kreski. Później zaczęły się spadki i podwyższona zmienność przy rosnących obrotach. Ciekawą końcówkę można było przewidzieć jeszcze przed sesją, na dzisiaj przypadał bowiem tzw. dzień trzech wiedźm, który zazwyczaj obfituje w ciekawe końcówki. To bowiem dzień rozliczenia kontraktów (przypada w każdy trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału) i rebalansowania indeksów oraz przebudowy portfeli. Dzisiejsze 1,5 mld zł obrotu na szerokim rynku w tym kontekście dziwić zatem nie powinno, niewątpliwie jednak rozczarowaniem jest fakt, że główne indeksy dziś spadały. I to tak mocno.

Ostatecznie WIG20 bowiem dzień zakończył 0,9 proc. pod kreską. WIG stracił 1 proc., sWIG zyskał 0,3 proc., zaś mWIG poszedł w dół aż o 1,9 proc. Średnie spółki od zeszłego tygodnia radzą sobie gorzej od blue chipów i dzisiejsza sesja ten nowy trend potwierdziła. Warto także dodać, że spadek o 1,9 proc. to dla mWIG-u najgorsza sesja od czerwca 2018 roku, czyli blisko pięciu kwartałów.

Spadki rozczarowują tym mocniej, że na pozostałych europejskich parkietach obserwowaliśmy przeważnie neutralność, bądź nawet wzrosty. Lekko zieleniła się także Wall Street. Polska giełda ponownie pokazała więc względną słabość, choć należy odnotować, że fatalnie dziś prezentował się i złoty.

Być może w propływ na dzisiejszą rynkową słabość GPW oraz naszej waluty miała informacja o dacie ogłoszenia wyroku TSUE w sprawie banków frankowych. Ten, według źródeł zbliżonych do sprawy, ma pojawić się 3 października, czyli za dwa tygodnie. Warto jednak pamiętać, że źródła mówiły już tak i o lipcu i o sierpniu i o wrześniu, choć wówczas konkretne daty co do dnia nie padały. Niemniej temat franków wrócił, a WIG-Banki stracił dziś 2,1 proc. i był głównym ciężarem dla polskich indeksów. Szczególnie bolesne były spadki gigantów: ponad 2 proc. w dół poszły notowania PKO BP oraz Santandera, 1,4 proc. stracił Pekao. Najlepiej z grona bankowych blue chipów poradził sobie mBank (-0,7 proc.), gdzie dodatkowo pojawiła się informacja o możliwej sprzedaży banku przez jego głównego udziałowca - niemiecki Commerzbank.

Bank ciążyły też mWIG-owi. Dwie najniższe stopy zwrotu w indeksie zanotowały dziś Millennium (-6,1 proc.) oraz Getin Noble (-14,1 proc.). Oba są silnie obciążone kredytami frankowymi, dodatkowo Getin pokazał dziś kolejną z rzędu statę. Tym razem bank na poziomie netto był 88 mln zł pod kreską . Luka kapitałowa GNB sięga już 1,6 mld zł.

Wciąż żywy jest temat ropy i paliw. Widać było to dziś na GPW, gdzie liderem wzrostów był Orlen (+2,3 proc.), liderem spadków zaś PGNiG (-3,2 proc.). Na dwóch różnych końcach znalazły się też telekomy: Orange (-2,4 proc.) oraz Play (+1,6 proc.). Na szerokim rynku mocne wzrosty notował Ursus (+26,1 proc.), który ochotę do marszu w górę miał jeszcze wczoraj, zatrzymały go jednak "widły". Na czerwono świeciła się zaś Elektrobudowa (-8,6 proc.) po tym, jak Zamen poinformował, że nie jest zainteresowany inwestycją w spółkę.

Adam Torchała