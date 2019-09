"Handelsblatt": Commerzbank rozważa sprzedaż mBanku

Pracujący nad nową strategią Commerzbank rozważa sprzedaż udziałów w mBanku – informuje „Handelsblatt”. Niemcy kontrolują blisko 70 proc. udziałów w jednym z największych banków na polskim rynku.

Jak donosi niemiecki dziennik gospodarczy, decyzja o sprzedaży udziałów w mBanku wciąż nie zapadła. Anonimowe źródła gazety wskazują jedynie, że wariant taki brany jest pod uwagę. Więcej konkretów może pojawić się w środę, po posiedzeniu zarządu lub w piątek, kiedy Commerzbank zaprezentuje nową strategię.

Do Commerzbanku należy 69,34 proc. akcji mBanku. Przy obecnym kursie pakiet ten wart jest 9,3 mld złotych czyli ok. 2,15 mld euro. Dla porównania, giełdowa wartość całego Commerzbanku to 7,25 mld euro.

Jak wylicza „Handelsblatt”, sprzedając mBank władze Commerzbanku pozbyłyby się problemów związanych z finansowaniem przez ten bank przedsiębiorstw z sektora węglowego oraz kredytami frankowymi. Z drugiej zaś strony, jako jeden z najnowocześniejszych banków na świecie, mBank był dla Commerzbanku swoistym laboratorium, w którym testowano nowe rozwiązania.

Pod względem liczby klientów (4,5 mln) oraz wielkości aktywów (143,9 mld zł) mBank jest piątym największym bankiem funkcjonującym na polskim rynku. Pod tym względem wyprzedzają go jedynie ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Bank Pekao oraz PKO BP. Szczegółowe dane na ten temat znajdziesz w raporcie „Polska bankowość w liczbach” za drugi kwartał 2019 r.

Commerzbank to drugi co do wielkości bank w Niemczech. Palmę pierwszeństwa, mimo problemów, wciąż dzierży Deutsche Bank. W ostatnich miesiącach media szeroko informowały o rosnącym prawdopodobieństwie połączenia obu banków, jednak plany te ostatecznie spaliły na panewce. Warto też przypomnieć, że największym akcjonariuszem Commerzbanku jest rząd Niemiec (15 proc.). Udziały te zostały przejęte po kryzysie finansowym.

Informacja o możliwej sprzedaży akcji przez Commerzbank nie wywołała większej zmiany kursu akcji mBanku. Notowany na GPW bank drożeje dziś jedynie o 0,19 proc.

Michał Żuławiński