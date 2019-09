Kolejny krok Ursusa w stronę umowy z Amerykanami

Ursus poinformował o podpisaniu kolejnego dokumentu z Enerkonem. Uzgodniono m.in. model finansowania i cenę. Kurs akcji zakończył sesję na "widłach".

- W dniu 18 września 2019 r. Emitent i Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC. podpisali tzw. tasking items tj., dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji - poinformował Ursus w komunikacie. Informacja ta nawiązuje do tej z 3 września, gdy Ursus informował o chęci zainwestowała w spółkę przez Enerkon.

Wówczas podawano, że podpisano protokół ustaleń, zgodnie z którym strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której, w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Ursusowi, Enerkon Solar International Inc zainwestuje w pierwszym etapie do 30 000 000 dolarów amerykańskich, z możliwością zwiększenia tej kwoty, i obejmie do 49% akcji Ursus Busa oraz do 7% akcji samego Ursusa.

Teraz poinformowano, że strony uzgodniły i zaakceptowały kwotę transakcji w wysokości 30 000 000 dolarów amerykańskich, które trafią do Ursus Busa. Dodatkowo przyjęto mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów. Ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49 % akcji Ursus Bus, na 7% akcji Ursus oraz gwarancją kredytową (credit default guarantee bond). Dodatkowo w okresie inwestycji Enerkon Solar International Inc. będzie miał zagwarantowane dla swojego przedstawiciela miejsce w Radzie Nadzorczej Ursus Busa.

Inwestorzy zareagowali pozytywnie na tę informację i notowania Ursusa były na zakończenie sesji równoważone 76 proc. powyżej wyceny ze środy. Spory ruch akcje spółki wykonały jednak jeszcze przed publikacją komunikatu - około południa Ursus rósł bowiem nawet o ponad 20 proc.

Problem, że wciąż jednak do realnej inwestycji w spółkę daleko. Dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji (tak nowopodpisany papier określa Ursus) wciąż mówi jedynie o planowanych działaniach i nie daje pewności, że do realizacji postanowień rzeczywiście dojdzie.

AT