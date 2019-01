WIG20 z trzecim spadkiem z rzędu. Wzrosty spółek Czarneckiego

Nowy tydzień nie przyniósł zmiany nastrojów i na GPW znów przeważała czerwień. Sporo działo się na spółkach energetycznych i paliwowych, z kolei potencjalni nowi inwestorzy dodali wiatru w żagle mocno poobijanym spółkom Leszka Czarneckiego.

WIG20 spadł w poniedziałek o 1,17 proc. do 2 370,62 pkt. Indeks jest w tym roku wprawdzie na plusie (o ponad 4 proc.), ostatnie dni to jednak dominacja czerwieni. W czwartek było kosmetyczne -0,03 proc., w piątek już 0,32 proc., dziś zaś po raz pierwszy od 3 stycznia skala dziennych spadków przekroczyła 1 proc.

Oprócz tematów wewnętrznych największym spółkom szkodziły informacje z Zachodu. W USA główne indeksy mocno traciły dziś m.in. w związku z przestrzeleniem prognoz wynikowych takich spółek jak Caterpillar czy Nvidia. Wyraźnie taniała także ropa naftowa.

Nieco lepiej wypadły pozostałe główne indeksy GPW. WIG stracił 0,8 proc., jednak dla niego główny ciężar stanowił słabe dziś blue chipy. mWIG z kolei stracił już tylko 0,2 proc., sWIG zyskał z kolei 0,3 proc. i po raz kolejny dał nadzieję, że w tym roku być może uda się odrobić część poniesionych w poprzednich miesiącach strat. Obroty na GPW wyniosły 984 mln zł, z czego 883 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadło LPP (o 3,3 proc.). Zniżkowały także spółki paliwowe: Lotos o 3,1 proc., a Orlen o 2,3 proc. To o tyle ciekawe, że dla tych podmiotów (przede wszystkim dla Orlenu, dla Lotosu nieco mniej) taniejąca ropa to dobra informacja. Pamiętajmy jednak, że w ubiegłym tygodniu inwestorzy sceptycznie przyjęli raport Orlenu za IV kwartał.

Zwyżkom przewodziła Energa (o 2,8 proc.). Najprawdopodobniej ma to związek z plotkami dotyczącymi finansowego zaangażowania w projekt budowy PGE. Jak sugeruje "Dziennik Gazeta Prawna", w zamian największa spółka energetyczna miałaby dostać zielone światło do przejęcia Energi. To jednak póki co niepotwierdzone informacje. Niemałe zamieszanie panowało dziś także wokół KGHM-u. Poniedziałkowe wydanie „Gazety Wyborczej” poinformowało o nieprawidłowościach dotyczących przetargów w KGHM-ie . Spółka tłumaczyła z kolei, że nie doszło do strat finansowych. Kurs w zasadzie nie drgnął.

Na szerokim rynku mocno rosły Getin Holding (o 23,6 proc.), Getin Noble Bank (o 5 proc.) i Idea Bank (o 15,4 proc.). "Puls Biznesu" napisał w poniedziałek, że Leszek Czarnecki powiadomił nadzór o otrzymaniu wstępnych ofert kupna banków. Z informacji gazety wynika, że Getin Noble Bankiem i Idea Bankiem interesuje się spora grupa funduszy inwestycyjnych, a na liście oferentów jest pięć podmiotów, choć niewykluczone, że pojawią się jeszcze kolejni kupcy.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3137,27 -0,82 0,39 5,05 -13,99 4,53 DAX Niemcy 11210,31 -0,63 0,67 6,17 -15,97 6,17 FTSE 100 W.Brytania 6747,10 -0,91 -3,21 0,19 -11,98 0,28 CAC 40 Francja 4888,58 -0,76 0,43 4,48 -11,59 3,34 IBEX 35 Hiszpania 9062,40 -1,34 0,09 6,70 -14,47 6,12 FTSE MIB Włochy 19608,13 -1,02 -0,16 7,01 -17,81 7,01 ASE Grecja 630,70 -0,41 1,85 4,45 -28,17 2,84 BUX Węgry 41332,31 0,95 1,07 5,60 1,34 5,60 PX Czechy 1025,14 0,20 0,78 3,91 -9,44 3,91 RTS INDEX (w USD) Rosja 1178,91 -1,10 0,67 10,58 -8,38 10,31 BIST 100 Turcja 101289,80 -0,50 3,40 12,00 -16,08 10,98 WIG 20 Polska 2370,62 -1,17 0,52 4,13 -8,84 4,13 WIG Polska 60165,13 -0,82 0,50 4,29 -10,02 4,29 mWIG 40 Polska 4075,91 -0,19 0,11 4,26 -18,78 4,26 Źródło: PAP

Przy relatywnie wysokich obrotach o 7,2 proc. wzrósł Wielton. Przez pięć ostatnich sesji akcje producenta naczep zyskały blisko 17 proc., po tym jak w opublikowanym w ubiegły wtorek wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Mariusz Golec zapowiedział, że 2019 r. będzie kolejnym dobrym rokiem dla spółki, a grupa nie wyklucza kolejnych akwizycji.

Adam Tochała/PAP Biznes