WIG20 w górę. Mocni KGHM i Orlen

Po fatalnym poniedziałku, we wtorek na GPW zawitała zieleń. Polska giełda wciąż jednak pozostaje w kryzysie.

WIG20 zwyżkował na zamknięciu o 0,9 proc. do 2153 pkt., a WIG wzrósł o 0,5 proc. Na zachodnich parkietach DAX, CAC i FTSE rosły ok. godz. 17.00 o odpowiednio: 0,6 proc., 0,5 proc. i 0,2 proc, więc wyniki osiągnięte przez nasze główne indeksy wyglądają nieźle. Warto jednak pamiętać, że WIG20 od początku rok stracił przeszło 12,5 proc., dzisiejsze wzrosty to więc niewielkie pocieszenie. Tym bardziej, że przykładowo mWIG stracił dziś 0,6 proc.

Problemem GPW są także obroty. Pięć z sześciu ostatnich sesji zakończyło się wynikiem niższym niż 600 mln zł. Dziś złą passę udało się przerwać, wyniku 758 mln zł jednak również nie można zaliczyć do najwyższych. Liderem obrotów był CD Projekt (110 mln zł), który w ostatnich dniach na przekór innym blue chipom ciągnie WIG20 zarówno pod względem wzrostów, jak i obrotów. Kurs spółki wzrósł dziś zresztą o 1,9 proc. do 201,2 zł, czyli po raz pierwszy w historii przekroczył 200 zł.

Wzrostom wśród blue chipów przewodził jednak KGHM. Kurs producenta miedzi wzrósł o 4,6 proc., do 93,1 zł - od końca marca kurs KGHM waha się w przedziale 86-96 zł. Najmocniej spadły z kolei wyceny Pekao i Orange Polska. Kurs Pekao zniżkował o 1,1 proc., do 102,5 zł i była to dla tej spółki trzecia spadkowa sesja z rzędu. Od maksimum w czerwcu kurs banku poszedł w dół o 15 proc. Wycena Orange Polska zaś spadła o 1,1 proc. do 4,49 zł. Notowania Orange znajdują się 10 proc. poniżej szczytu z czerwca.

Niewielki wzrost zanotowała Energa. Grupa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 530 mln zł wobec 542 mln zł rok wcześniej - podała grupa w komunikacie. Szacunkowe wyniki Energi za drugi kwartał 2018 roku przebiły oczekiwania analityków, głównie ze względu na wyższe zyski w segmencie dystrybucji energii elektrycznej.

Jastrzębska Spółka Węglowa zaś uzgodniła podstawowe warunki transakcji zakupu od Kopeksu pakietu 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Celem transakcji jest nabycie 4 430 476 akcji PBSz za łączną cenę 205,3 mln zł - podały spółki w komunikatach. Kurs Kopeksu zwyżkował na zamknięciu o 4,7 proc., a JSW spadł o 0,1 proc.

O 3,2 proc. spadł kurs Mercator Medical. Spółka szacuje, że jego skonsolidowany wynik netto wyniesie w drugim kwartale około 0,3 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej i 5,0 mln zł zysku w I kwartale 2018 r.

Akcje Alumetalu zdrożały o 2,2 proc. Spółka poinformowała w poniedziałek, że zakłada w strategii na lata 2018-22 m.in. średnioroczny wzrost EBITDA o 10 proc. oraz zwiększenie wolumenu wyrobów do ponad 250 tys. ton. Grupa planuje ponadto modernizację zakładu, na którą przeznaczy do 55,6 mln zł. Alumetal zamierza w najbliższych latach wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości minimum 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Adam Torchała Bankier.pl/ PAP Biznes/