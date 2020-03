WIG20 mocno w górę. Odbicie turystyki i odzieżówki

WIG20 we wtorek zanotował swoją czwartą najlepszą sesję w XXI wieku. Wyróżniały się m.in. odbijające spółki z branż odzieżowej i turystycznej. Do odrobienia koronawirusowych strat wciąż jednak bardzo daleko.

WIG20 zakończył wtorkową sesję na 6,5 proc. plusie i powrócił tym samym ponad poziom 1400 pkt. Wzrosty na GPW trwają od rana, choć jeszcze przed południem WIG20 miał chwilę słabości. Warto dodać, że wczorajsza sesja zamknęła się spadkiem „zaledwie” o -1,79 proc., choć w trakcie sesji główny indeks nurkował na tyle mocno, że przełamał minima z kryzysu 2008-2009 r. (poniżej 1250 pkt.). Warszawski indeks wyróżniał się wówczas pozytywnie na tle Europy, podobnie było i dzisiaj. Na sporym plusie dzień zakończyły takż WIG (5,8 proc.), mWIG (4,3 proc.) oraz sWIG (4,0 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły aż 1,7 mld zł.

Przypomnijmy, że wczoraj Wall Street zanotowała jedną z najgorszych sesji w historii. Dziś amerykańskie indeksy odrabiają część strat, rosnąc o 5 proc. W Europie jednak spora część dnia upływała w kolorach czerwieni. Dopiero zielone wejście Amerykanów wyciągnęło indeksy giełd z Frankfurtu czy Paryża na plus.

WIG20 akurat dziś takich problemów nie miał. Co więcej, wzrost o 6,5 proc. zapisuje się w historii warszawskiej giełdy, w XXI wieku lepszy wynik udało się bowiem osiągnąć tylko trzykrotnie. Co ciekawe również wówczas wzrosty te poprzedzał okres mocnych spadków, zatem tak znacząca jednosesyjna zmiana WIG20 to tylko argument potwierdzający, że na rynku trwa bessa. Za nami gwałtowne spadki i 6,5 proc. na tym tle to tylko niewielkie odbicie.

Dzisiejsza względna siła GPW może mieć związek z postawą Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj podjął on decyzję uruchomieniu programu skupu obligacji i wsparcia płynności w sektorze bankowym, dziś ścięte zostały stopy procentowe. Śladem amerykańskiej Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, także w Polsce uruchomiono narzędzia monetarne, do walki z kryzysem, jaki powoduje "zamknięcie" gospodarki w związku z pandemią koronawirusa.

Dzisiejsza sesja na GPW wyróżniała się także siłą wzrostów poszczególnych spółek w składzie WIG20. Wzrosty pojedynczej spółki z tego indeksu o ponad 10 proc. to rzadkość, dziś zaś mieliśmy aż 9 takich spółek (czyli aż 45 proc. indeksu). Jedna ze spółek (JSW) zyskała ponad 20 proc., bliskie tego były akcje PGE. Ponad 15-proc. wzrosty odnotowywano jeszcze na papierach mBanku, Sandandera i Tauronu.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na banki. O ile mBank i Santander należały do czołówki indeksu, Pekao (+0,3 proc.) i PKO BP (+2,8 proc.) znalazły się w jego ogonie. Sektor bankowy również wczoraj ciągnął WIG20 w dół i miało to związek z obawami inwestorów, iż branża przyjmie część uderzenia związaną z koronawirusowym "zatrzymaniem" gospodarki. Być może - patrząc po notowaniach - bankom państwowym przypisywana jest przez inwestorów potencjalnie większa rola w walce z kryzysem?

Szaloną sesję zaliczyło CCC. Akcje spółki na początku dnia były liderem indeksu i drożały nawet o ponad 10 proc. Później sytuacja wielokrotnie się zmieniała, a CCC ostatecznie zakończyło dzień 8,2 proc. pod kreską. To, biorąc pod uwagę skalę odbicia na GPW, a także wczorajsze ponad 20-proc. spadki CCC, wynik fatalny.

Szczególnie, że branża odzieżowa dzisiaj raczej odbijała. O obawach związanych z koronawirusowym zamknięciem galerii i wynikających z tego przecen na akcjach odzieżówki pisaliśmy wczoraj. Branża ma za sobą trudny giełdowy okres, dziś jednak WIG-Odzież zyskał aż 10,2 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów branżowych na GPW. LPP urosło dziś o 12 proc., a w składzie mWIG-u brylowało VRG, czyli dawna Vistula (+20 proc.). Mimo to, CCC nie załapało się na branżowe odbicie.

Inną branżą, która mocno odbijała, była turystyka. Rezygnacje kolejnych klientów, a następnie de facto zawieszenie ruchu turystycznego sprawiły, że akcje Rainbow czy Enter Air były panicznie wyprzedawane. Dziś pierwsza ze spółek zyskała 50 proc., druga 28 proc. Duet ten był liderami wzrostów w sWIG-u. Najprawdopodobniej odbicie wywołał komunikat Rainbow, w którym zarząd spółki poinformował, iż mimo zawirowań na rynku, Rainbow w 2020 roku chce utrzymać zyskowność.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2530,50 3,27 -13,04 -34,33 -25,27 -32,43 DAX Niemcy 8939,10 2,25 -14,67 -35,15 -23,50 -32,53 FTSE 100 W.Brytania 5294,90 2,79 -11,16 -28,77 -26,75 -29,80 CAC 40 Francja 3991,78 2,84 -13,91 -34,41 -26,15 -33,23 IBEX 35 Hiszpania 6498,50 6,41 -12,91 -35,16 -30,44 -31,95 FTSE MIB Włochy 15314,77 2,23 -14,30 -39,03 -27,23 -34,85 ASE Grecja 491,94 1,56 -21,70 -46,51 -31,88 -46,33 BUX Węgry 31525,60 -2,41 -17,86 -30,47 -23,73 -31,59 PX Czechy 738,23 -3,01 -19,12 -32,73 -31,03 -33,83 RTS INDEX (w USD) Rosja 934,66 -3,34 -14,58 -39,44 -21,90 -39,66 BIST 100 Turcja 86777,69 -1,26 -14,13 -28,16 -16,00 -24,16 WIG 20 Polska 1429,28 6,54 -10,64 -32,62 -39,08 -33,52 WIG Polska 39925,44 5,80 -11,36 -31,26 -34,23 -30,96 mWIG 40 Polska 2888,89 4,32 -13,73 -29,06 -32,51 -26,08 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała