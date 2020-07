To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 25 i 26 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Możemy być zmęczeni koronawirusem, ale koronawirus nie zmęczył się nami. Pandemia trwa i najlepsze, liczba zakażonych na świecie bije kolejne rekordy i to, co teraz powinniśmy robić, to wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Dlatego polecamy niezwykle ciekawy podcast poświęcony w całości rewolucji w medycynie, jaka następuje dzięki epidemii koronawirusa. Jak już się zmienia, a jak zmieni się jeszcze medycyna? Jak to wpłynie na stan naszego portfela? A jak na stan zdrowia? Zapraszamy do słuchania.

W Polsce i na świecie koronawirus nie odpuszcza. Zaledwie wczoraj zanotowaliśmy nowy dzienny rekord zakażonych w Polsce – 584 przypadki. Niektórzy podejrzewają efekt wyborów, ale w sumie nie ma się co dziwić, że liczba zakażeń nie maleje, skoro są znoszone kolejne obostrzenia, i to te najbardziej istotne dla rozsiewania wirusa, czyli dotyczące gromadzenia się ludzi na niewielkich przestrzeniach. Zaledwie w sobotę zniknęły limity na basenach, a kibice mogą wrócić do hal sportowych, aby kibicować swoim drużynom.

W Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z poważną sytuacją. Przeciwnie w Katalonii. Tam na dwa tygodnie zamknięto dyskoteki i ograniczono działalność restauracji. Niestety, rośnie także liczba zakażeń w u naszych południowych sąsiadów.

Tymczasem z ust wybitnego polskiego profesora słyszymy dość optymistyczne (o ile nie buńczuczne) słowa. „Za półtora miesiąca będziemy mieli gotowy prototyp szczepionki na Sars-CoV-2; będzie działała, mogę podpisać cyrograf z samym diabłem” – twierdzi prof. Andrzej Mackiewicz, wybitny onkolog i immunolog, który wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa.

Zmieniając temat, któryś już raz w ostatnich dniach wracamy do informacji o wzrostach cen złota i srebra, które to metale odnotowały siódmy z rzędu wzrostowy tydzień. Cena złota jest najwyższa od prawie dziewięciu lat, a uncja srebra pierwszy raz od czterech lat przebiła poziom 20 dol.

Będąc przy tematach inwestycyjnych, polecam kalendarium wydarzeń gospodarczych dla inwestora na najbliższy tydzień – przygotowane jak zwykle przez niezawodnego Michała Żuławińskiego, który zapowiada, że w ostatnim tygodniu lipca w centrum uwagi znajdą się Stany Zjednoczone.

A będąc już przy Ameryce, warto wspomnieć o wzrastającym ponownie napięciu w relacjach między USA a Chinami. Długoterminowo może to mieć bardzo duże skutki dla naszych portfeli, choć na razie trudne jeszcze do przewidzenia. Relacje USA-Chiny zmierzają do "punktu, z którego nie ma powrotu" – twierdzą autorzy artykułu opublikowanego w dzienniku "New York Times".

Na koniec coś istotnego dla portfeli kierowców. Na przestrzeni lat orzecznictwo sądów odpowiedziało na wiele pytań dotyczących wynajmu aut zastępczych z OC sprawcy wypadku. Warto podkreślić, że większość znaczących wyroków i uchwał była pozytywna dla poszkodowanych. Teraz rząd chce uregulować zasady wynajmu samochodów zastępczych. Szczegóły w artykule na Bankier.pl.

Życząc przyjemnego niedzielnego wieczoru, zapraszam na kolejne podsumowanie dnia już jutro.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela, 26 lipca 20202 r.

14:51 Związek samorządów zachęca do oszczędzania wody

08:41 Na sto dni przed wyborami Joe Biden faworytem sondaży

08:41 Bujak: Dług publiczny Polski pozostanie relatywnie niski

08:04 Strach przed testem na wirusa w Nepalu

07:08 Gawroński: Gwiezdne wojny to już nie "fiction", ale "science"

06:53 Święcicki: Środki z funduszu odbudowy pomogą Polsce nadrobić dystans w innowacjach

06:00 Mieszkania na poddaszu są tańsze, ale na samym kupnie koszty się nie kończą

06:00 Rząd bierze się za wynajem aut zastępczych

04:24 W USA znów ponad tysiąc zgonów w ciągu doby z powodu koronawirusa

Sobota, 25 lipca 2020 r.

22:08 Rekord temperatury na Spitsbergenie

21:49 Relacje USA-Chiny zmierzają do "punktu, z którego nie ma powrotu"

21:18 Hiszpania: wojsko buduje obóz dla migrantów pracujących przy zbiorach truskawek

21:02 Kwarantanna dla przyjeżdżających z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii

17:29 Zatrzymania podejrzanych o oszustwa metodą "na wnuczka"

16:25 Chiny protestują ws. wejścia USA do chińskiego konsulatu w Houston

14:39 Katalonia zamyka dyskoteki i ogranicza działalność restauracji na 15 dni

14:02 Pół miliona osób pojechało nad Balaton

13:36 Ziobro chce wypowiedzenia konwencji stambulskiej

12:02 Kryzys na Lampedusie - ponad tysiąc migrantów na wyspie

10:32 Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Czechach

10:03 Znikają limity osób na basenach, kibice mogą wrócić do hal

09:00 Złoto najdroższe od prawie dziewięciu lat

07:10 SARS-CoV-2 stosuje kamuflaż, żeby komórki go nie rozpoznały

06:40 Nowe oszustwo - "na kwarantannę"

06:08 ”Powstanie polska szczepionka na COVID-19”

06:00 Dwa lub trzy pokoje na kredyt – tak mieszkają Polacy

06:00 Jak pandemia napędzi medycynę [Podcast]

04:09 Korea Płd.:najwięcej przypadków zakażenia Covid-19 od marca