Rzecznik Finansowy poluje na "koronawirusowe nieprawidłowości" w bankach

Biuro Rzecznika Finansowego uruchomiło specjalną infolinię dla klientów sektora bankowego, ubezpieczeniowego i kapitałowego, którzy chcieliby zgłosić nieprawidłowości w działaniu instytucji finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, zdezorientowani konsumenci coraz częściej zgłaszają do tej instytucji zastrzeżenia co do działania banków czy ubezpieczycieli w związku z epidemią koronawirusa. Stało się to powodem uruchomienia specjalnej infolinii, gdzie będzie można podzielić się zaobserwowanymi praktykami.

Rzecznik zastrzega, że pracownicy jego biura będą przyjmowali zawiadomienia, ale nie będą doradzali w indywidualnych sprawach dotyczących np. konkretnych umów kredytowych. Celem tej inicjatywy jest zgromadzenie podobnych indywidualnych sygnałów i poszukiwanie nieprawidłowości systemowych, dotykających całych grup klientów podmiotów sektora finansowego. Zidentyfikowane niechlubne praktyki mają być nagłaśniane, co powinno pomóc w zaprzestaniu nieuczciwych praktyk.

"Najczęściej pojawiające się pytania i problemy czy zastrzeżenia do konkretnych warunków umów będą publikowane na stronie Rzecznika Finansowego oraz jego profilu na Facebooku. Ma to ułatwić klientom podejmowanie indywidualnych decyzji" - podaje Biuro Rzecznika Finansowego.

Infolinia będzie czynna w godzinach 9:00-16:00. Obowiązują dwa numery telefonów:

dla spraw o tematyce ubezpieczeniowo-emerytalnej - 22 333 73 37,

dla spraw o tematyce bankowo-kapitałowej - 22 333 73 38.

Zgłoszenia można przekazywać także poprzez e-mail poradyCOVID@rf.gov.pl.

MW