Resort klimatu: Baza Danych Odpadowych rusza zgodnie z planem

Baza Danych Odpadowych, czyli BDO, rusza zgodnie z planem; jesteśmy technicznie przygotowani - zapewnił we wtorek wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. W bazie zarejestrowanych jest ponad 166 tys. przedsiębiorców.

W związku z planowanym od 1 stycznia 2020 roku uruchomieniem tzw. Bazy Danych Odpadowych, Instytut Ochrony Środowiska uruchomił w poniedziałek jej pełną wersję. Dzięki temu będzie można ją przetestować przed oficjalnym startem systemu.

Mazurek podkreślił we wtorek na konferencji, że do bazy nie muszą się rejestrować wytwórcy odpadów komunalnych. Dodał, że w bazie muszą być te firmy, które do tej pory "rozliczały" się z odpadów w formie papierowej.

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański poinformował, że w BDO zarejestrowanych jest obecnie 166 tys firm. Według szacunków ministerstwa w bazie powinno funkcjonować ok. 300 tys. podmiotów. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/.