Prognozy Bloomberga: Belgia rozpadnie się za 10 lat

Grupa mediowa Bloomberg przedstawiła pesymistyczne prognozy na najbliższe 10 lat. Wśród nich również znalazła się zapowiedź rozpadu Belgii.

Media w tym kraju przekazały tę informację, ale przyjęły ją ze spokojem. W przeszłości Bloomberg prognozował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Pomylił się za to w przewidywaniach wyników wyborów prezydenckich we Francji, stawiając na Marine Le Pen.

Według Bloomberga, rozpad Belgii na trzy części - Walonię, Flandrię i Brukselę - może być konsekwencją załamania systemu ubezpieczeń społecznych w Europie. Ma do niego doprowadzić niski przyrost naturalny i wczesne przechodzenie na emeryturę. Belgowie nie przejęli się tymi prognozami. W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie wieszczono rozpad Belgii. Mówili o tym także belgijscy politycy - flamandzcy nacjonaliści, którzy obecnie są w rządzie federalnym i nieco złagodzili swoje przesłanie.

Analitycy Bloomberga przepowiadają również atak jądrowy Korei Północnej. Zapowiadają, że wiele państw przejdzie na wirtualne waluty, co doprowadzi do załamania na rynków finansowych, a Bitcoin doprowadzi do upadku banków. Wśród prognoz Bloomberga jest także ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/em/ mt