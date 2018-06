Prezes Audi aresztowany w związku z aferą spalinową

Szef oddziału Audi w koncernie Volkswagen AG został aresztowany w sprawie manipulacji emisją spalin w niemieckich samochodach. Niemieckie władze, zamykając Ruperta Stadlera, aresztowały jak do tej pory najwyższego rangą menedżera wśród wszystkich spraw dotyczących Dieselgate – donosi agencja Reutera.

O tym, że afera spalinowa dotyczyła także marki Audi informowano niedługo po tym, jak ujawniono cały skandal w Volkswagenie. To jednak nie było wszystko, bo na początku ubiegłego miesiąca nazwa marki podobnie pojawiła się na afiszu w związku z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi z emisją spalin. Audi wstrzymało wtedy dostawy modeli a6 i a7 z silnikami diesla – to łącznie ok. 60 000 samochodów.

Do zatrzymania Rupera Stadlera, prezesa oddziału Audi, doszło w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku rano w jego domu w Ingolstadt. Prokuratora z Monachium podała do informacji, że do zatrzymania doszło z powodu obaw, że Stadler może utrudnić dochodzenie w sprawie skandalu spalinowego Volkswagena. Do czasu wyjaśnienia sprawy ma przebywać w areszcie.

Zdarzenie ma być omówione jeszcze dzisiaj na spotkaniu rady nadzorczej największego europejskiego koncernu motoryzacyjnego. Biura prasowe Audi i VW potwierdziły, że prezes oddziału Audi został aresztowany.

MG