Playway pokaże kolejny hit? Nadzieje są uzasadnione

Producent gier Playway podał listę najważniejszych planowanych premier w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ponadto po raz pierwszy poinformował on o potencjale sprzedażowym aż 25 produkcji. Na prawdziwy hit sprzedażowy zapowiada się gra „Agony”, której premiera ma być już wkrótce.

Potencjał sprzedażowy wydanych i planowanych do wydania gier Playway mierzy za pomocą ilości zapisanych na nie graczy w sklepie Steam (tak zwane „Wishlist" - lista życzeń). Jedną z najważniejszych zmian w tym zestawieniu jest wskoczenie na aż drugą pozycję gry „Agony”, która już od dawna budzi ogromne emocje, a przecież wciąż czeka ona jeszcze na premierę. W rankingu wyprzedza ją obecnie jedynie najnowsza wersja z serii gier Car Mechanic Simulator, a więc sztandarowego marki tej spółki. Czy w przypadku nowej gry można zatem liczyć na równie wielki sukces? Z tym należy jeszcze poczekać, choć oczekiwania względem niej mogą być z pewnością ogromne.

Cała Wishlista przedstawia się następująco:

1. Car Mechanic Simulator 2018 - 200,788;

2. Agony - 170,263 (przed premierą);

3. Hard West - 167,011;

4. 911 Operator - 153,744;

5. Car Mechanic Simulator 2015 - 110,433;

6. Gold Rush: The Game - 93,402;

7. House Flipper - 79,395; (przed premierą);

8. UBOOT - 43,827 (przed premierą);

9. The Way - 38,647;

10. Car Mechanic Simulator 2014 - 32,648;

11. Ultimate Fishing Simulator - 30,537;

12. Bad Dream: Coma - 24,338;

13. Giant Machines 2017 - 18,749;

14. Farm Manager 2018 - 16,794 (przed premierą);

15. Slice, Dice & Rice - 16,067;

16. The Works of Mercy - 13,841 (przed premierą);

17. Train Mechanic Simulator 2017 - 13,239;

18. Tank Mechanic Simulator - 12,126 (przed premierą);

19. Demolish & Build 2017 - 11,978;

20. Junkyard Simulator - 11,638 (przed premierą);

21. Unlucky Seven - 10,634 (przed premierą);

22. Lust for Darkness - 10,209 (przed premierą);

23. Thief Simulator - 8,699 (przed premierą);

24. Cooking Simulator - 7,734 (przed premierą);

25. Contraband Police - 7,626 (przed premierą).

Warte podkreślenia jest to, że to pierwsze tak szerokie zestawienie gier wydane przez Playwaya. Dotychczas publikował on jedynie 10 najpopularniejszych gier, co postanowiono zmienić wraz z początkiem obecnego miesiąca. Jest to godny pochwały zabieg, który umożliwia wgląd inwestorów w potencjał sprzedażowy również mniejszych produkcji, w tym tych jeszcze przed premierą.

Oprócz „Agony” rośnie także zainteresowanie pozostałymi grami spółki. W raporcie za poprzedni miesiąc pierwsza dziesiątka rankingu wygenerowała ok. 900 tys. zapisów na Wishliście, dziś jest to już niemal 1,1 mln. Daje to zatem wzrost względem poprzedniego miesiąca o aż 20 proc.

Najważniejsze planowane premiery Playwaya w ciągu najbliższego pół roku to:

1. Agony (Xbox One, Playstation 4, PC);

2. Gold Rush The Game (Xbox One, Playstation 4);

3. Car Mechanic Simulator 2018 (Android, iOS);

4. Car Mechanic Simulator 2018 (Xbox One, Playstation 4);

5. House Flipper (PC);

6. Uboot (PC, Android, iOS);

7. The Works of Mercy (PC);

8. Soulblight (PC);

9. Farm Manager 2018 (PC);

10. Phantom Doctrine (PC, Xbox One, Playstation 4).

Ciężko ocenić wpływ tego komunikatu na kurs Playwaya, na giełdzie panuje dziś bowiem niemal powszechna czerwień. Nie oparł się jej również ten producent gier, który tanieje obecnie (14:20) o ponad 6 proc. Dużych spadków doświadczają jednak również inne spółki z branży, CD Projekt również spada o ponad 6 proc., a 11bit o prawie 5.

Adam Hajdamowicz