Płace szybko rosną, zatrudnienie jest rekordowe

Lutowe dane potwierdziły, że wciąż mamy dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy. Dynamika płac trzeci miesiąc z rzędu była zbliżona do 7% rocznie, a liczba zatrudnionych ustanowiła nowy rekord.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym 4 599,72 złotych – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To kwota o 6,8% wyższa niż rok wcześniej. Ekonomiści spodziewali się utrzymania dynamiki „średniej krajowej” na poziomie 7,3%.

Jednakże dzięki nieoczekiwanemu spadkowi inflacji CPI w lutym (z 1,9% do 1,4%) realna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła do 5,4% rdr wobec 5,3% odnotowanych w styczniu. Był to zatem najszybszy realny wzrost płac od sierpnia 2016 roku.

Liczba zatrudnionych była o 3,7% wyższa niż w lutym 2017 roku i wyniosła 6197 tysięcy, co jest kolejnym nowym rekordem w historii tych danych. Rynkowy konsensus zakładał wzrost zatrudnienia w lutym o 3,7% rdr wobec 3,8% odnotowanych w styczniu.

W liczbach bezwzględnych liczba zatrudnionych w lutym była o 10,4 tys. większa niż miesiąc wcześniej oraz o 220,8 tys. większa niż rok wcześniej.

Dane zaprezentowane dziś przez GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem ani najmniejszych firm, ani sektora publicznego. Według badań aktywności zawodowej (BAEL) w III kw. 2017 roku w Polsce pracowało 16,51 mln ludzi. Zatem dane z sektora przedsiębiorstw obejmują niespełna 37% pracowników.

Z kolei lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko co 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada i dotyczyły stanu na październik 2016 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała, czyli około

Krzysztof Kolany