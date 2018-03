Nagły spadek inflacji. GUS zmienia koszyk

Inflacja cenowa w Polsce w lutym nieoczekiwanie spadła do 1,4 proc. - wynika ze szczegółowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak co roku, polscy statystycy dokonali zmian w koszyku inflacyjnym.

W lutym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zmienił w ujęciu miesięcznym o -0,2 proc., zaś w ujęciu rocznym o 1,4 proc. - poinformował dziś GUS. W styczniu wskaźniki zatrzymały się na 0,3 proc. m/m i 1,9 proc. r/r.

Rynkowy konsensus zakładał nieco wyższy odczyt styczniowej dynamiki rocznej (1,7), wobec czego możemy mówić o niespodziance. Tym razem analitycy nie bazowali jednak na wstępnym odczycie, bowiem ze względu na zmiany w koszyku inflacyjnym GUS nie podał tzw. szybkiego szacunku.

Wynik na poziomie 1,4 proc. to najniższa dynamika inflacji od grudnia 2016 r. czyli pierwszego miesiąca, kiedy dynamiki CPI wyszła na plus po wielu miesiącach wartości ujemnych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w lutym według GUS-u wzrosły ceny m.in. żywności i napojów bezalkoholowych (3,4 proc.), napojów alkoholowych i tytoniu (0,5 proc.), mieszkania (2,1 proc.), zdrowia (1,9 proc.), edukacji (2,1 proc.), restauracji i hoteli (3 proc.), rekreacji i kultury (1,5 proc.) i łączności (0,6 proc.). Jak wynika z danych GUS-u, w ubiegłym miesiącu spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (-4,2 proc.) oraz transportu (-2 proc.).

Dane podane dziś przez GUS można rozpatrywać w kontekście prognoz NBP. W poniedziałek poznaliśmy najnowszy zestaw projekcji, z którego wynika, że w tym roku inflacja ma sięgnąć 2,1 proc., co sugeruje, że w najbliższych miesiącach powinniśmy spodziewać się lekkiego wzrostu dynamiki rocznej tego wskaźnika.

Rada Polityki Pieniężnej nie widzi obecnie potrzeby podnoszenia stóp procentowych, w czym wielu jej członków zapewne utwierdzi lutowy odczyt pozostający poza zakresem odchyleń celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy). Co więcej, prezes NBP Adam Glapiński stwierdził ostatnio wręcz, że jeżeli rzeczywistość okaże się zgodna z prognozami, to Rada może powstrzymać się od podnoszenia stóp procentowych nawet do 2020 r., a niewykluczone, że jej pierwszym ruchem mogłaby być… obniżka stóp (np. w razie pogorszenia koniunktury).

Zmiany w koszyku inflacyjnym

Jak co roku, w lutym GUS dokonał zmian w koszyku inflacyjnym. Dokonuje się ich w oparciu o badanie budżetów gospodarstw domowych, na podstawie którego opracowywany jest system wag. Na tle wskaźników z lat poprzednich tegoroczne wagi wyglądają następująco:

Wagi w koszyku inflacyjnym GUS Kategoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Żywność i napoje bezalkoholowe 24,20 24,33 24,64 24,36 24,04 24,28 24,36 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,12 6,32 6,56 6,53 6,56 6,38 6,19 Odzież i obuwie 4,90 4,79 5,02 5,35 5,47 5,68 5,37 Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,27 20,84 21,70 21,06 21,04 20,53 20,35 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,64 4,62 4,59 4,85 4,99 5,14 5,25 Zdrowie 5,01 5,03 5,22 5,20 5,45 5,56 5,69 Transport 9,09 9,42 9,24 9,02 8,72 8,63 8,74 Łączność 4,34 4,11 5,41 5,28 5,27 5,20 4,87 Rekreacja i kultura 7,79 7,89 6,36 6,42 6,63 6,89 6,92 Edukacja 1,15 1,17 1,17 1,04 1,01 0,97 1,00 Restauracje i hotele 6,42 6,36 4,56 5,24 5,04 5,23 5,71 Inne towary i usługi 5,07 5,12 5,53 5,65 5,78 5,51 5,55 Ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Znając wagi poszczególnych kategorii, GUS przystępuje do mierzenia cen. Odbywa się to w 35 000 punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju – od wielkich hipermarketów począwszy, przez średnie dyskonty, a na małych sklepikach osiedlowych i kioskach skończywszy. Ostateczny wskaźnik cen konsumpcyjnych GUS oblicza na podstawie dokonywanych co miesiąc ok. 260 tys. notowań cen prowadzonych w 209 rejonach. Lista badanych produktów i usług obejmuje 1400 pozycji.

– Lista reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych objętych badaniem cen detalicznych jest corocznie weryfikowana z uwagi na zmiany w modelu konsumpcji gospodarstw domowych – informuje GUS w pochodzącym z ubiegłego roku edukacyjnym artykule „Jak liczony jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?”. Dokładnego składu listy polski urząd statystyczny nie podaje do publicznej wiadomości, zapewnia jednak, że jest ona odpowiednio rewidowana.

– Oczywistym jest, że obecnie nie notuje się np. bardzo popularnych w przeszłości telewizorów czarno-białych, pralki „Frani” czy samochodów fiat 126. Notowane są natomiast m.in. ceny komputerów, iPadów, tabletów itp. – dodaje GUS.

Dzisiejsze dane otwierają tydzień pełen doniesień z polskiej gospodarki. W piątek GUS przedstawi raport dotyczący wynagrodzeń i zatrudnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, zaś w poniedziałek czekają na nas dane o produkcji przemysłowej. Przypominamy, że wszystkie raporty GUS są publikowane o 10.00 (zmiana z 14.00).

Michał Żuławiński