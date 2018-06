Pięć walut najbardziej zagrożonych wyprzedażą

Waluty szeregu krajów z rynków wschodzących będą dalej się osłabiać, obstawiają traderzy.

Ostatnie tygodnie nie były łatwym czasem dla walut z gospodarek rozwijających się. Od początku bieżącego kwartału argentyńskie peso straciło do dolara 22,7 proc., a południowoafrykański rand, brazylijski real, meksykańskie peso i turecka lira osłabły się o między 10 a 13 proc. To może nie być koniec wyprzedaży, wynika z notowań opcji walutowych, instrumentu którego wycena silnie zależy od oczekiwań co do przyszłej zmienności cen aktywów bazowych.

5 najbardziej zagrożonych walut Waluta Zanotowana w drugim kwartale zmiana kursu do dolara [proc.] Zanotowana w drugim kwartale zmiana oczekiwań co do jednomiesięcznej zmienności [proc.] Komentarz Lira turecka -12,5 159 Oczekiwana zmienność notowań liry znalazła się blisko najwyższego poziomu od 2009 r., po tym jak bank centralny spóźnił się z reakcją na wzrost inflacji i odpływ kapitału, a zmierzający do poszerzenia w czerwcowych wyborach zakresu swojej władzy prezydent Recep Tayyip Erdoğan nie krył się z wywieraniem nacisków na instytucję. Real brazylijski -10,8 72 Oczekiwana zmienność kursu reala znalazła się o krok od wyjścia na roczne maksimum, po tym jak interwencje banku centralnego nie zdołały zahamować przeceny brazylijskiej waluty. Inwestorzy obawiają się, że po zaplanowanych na jesień wyborach fotel prezydenta może objąć kandydat niechętny reformom finansów publicznych. Peso meksykańskie -11,7 68 Oczekiwania co do zmienności notowań peso skoczyły najmocniej od okresu tuż po wyborze na prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiadał renegocjację porozumienia NAFTA. Teraz w peso uderzają obawy, że USA wyjdą z porozumienia, by wynegocjować osobne umowy z Meksykiem i Kanadą, oraz duże prawdopodobieństwo zwycięstwa w lipcowych wyborach uważanego za populistę Andresa Manuela Lopeza Obradora. Rubel rosyjski 9,1 49 Oczekiwania co do przyszłej zmienności kursu rubla znalazły się najwyżej od interwencyjnej podwyżki stóp banku centralnego z 2014 r. Tradycyjne powiązanie siły rubla z koniunkturą na rynku ropy wyraźnie osłabło, w miarę wzrostu wpływu jaki na rosyjską walutę mają niechętne rynkom wschodzącym nastroje globalnych inwestorów, obniżki stóp Banku Rosji, krajowa polityka, stagnacja w gospodarce oraz nałożone przez USA sankcje. Rand południowo-afrykański 10 42 Oczekiwania co do zmienności notowań randa wzrosły w bieżącym kwartale najmocniej od pięciu lat. Tym samym końca dobiegł miesiąc miodowy nowego reformatorsko nastawionego prezydenta Cyrila Ramaphosy z inwestorami. Jeszcze w lutym, po tym jak Cyril Ramaphosa został prezydentem RPA, rand był najsilniejszy do dolara od 3,5 roku.

Ustalone na podstawie wycen opcji oczekiwania co do przyszłej zmienności notowań walut z rynków wschodzących znalazły się najwyżej od marca ubiegłego roku, oblicza bank JPMorgan Chase. Tworzony przez instytucję indeks ich oczekiwanej zmienności zanotował od początku roku większy skok niż w którymkolwiek z pięciu ostatnich lat. Agencja Bloomberg sprawdziła, które waluty są zdaniem traderów najbardziej podatne na dalszą wyprzedaż w horyzoncie jednego miesiąca. Oto pięć walut, w przypadku których od początku tego kwartału oczekiwania co do jednomiesięcznej zmienności najbardziej wzrosły.

