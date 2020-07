Duda2020

PKW na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów podała, że Andrzej Duda otrzymał 51,21 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,79 proc.

"Na podstawie otrzymanych informacji o wynikach głosowania w 27 222 obwodach głosowania, z ogólnej liczby 27 231 obwodów, czyli brakuje 9 (...), także liczba obwodów to jest 99,97 proc." - poinformował.

Według niego cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów w zakresie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów są następujące: Andrzej Sebastian Duda 10 413 094 głosy, to jest 51,21 proc.; Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 921 219 głosów, to jest 48,79 proc.

Sędzia Marciniak podkreślił, że frekwencja wyborcza, według danych, które PKW otrzymała w protokołach obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, wynosi 68,12 proc.

Zgodnie z sondażem late poll Ipsos z 90 proc. komisji przedstawionym ok. godz. 2 w nocy Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49 proc.

"Brakujące protokoły nie wpłyną w sposób znaczący na wyniki"

Jak podał przewodniczący PKW na konferencji prasowej, wyniki z brakujących protokołów nie wpłyną w sposób znaczący na wyniki wyborów prezydenckich. Jak dodał, brakuje jeszcze 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych.

Marciniak podkreślił, że PKW może przed ustaleniem ostatecznego wyniku podawać do publicznej wiadomości cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania, ustalone na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w obwodach.

Podkreślił, że najwcześniej te dane spływają z odrębnych obwodów lub z mniejszych gmin, gdzie było mało wyborców.

"Mamy w tej protokoły już prawie wszystkie, ale to jest gdzieś 99,7, ale ilość protokołów, obwodów, nie jest równoznaczna z ilością wyborców. Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru" – powiedział.

Szef PKW podkreślił także, że "nawet biorąc stosunkowo dużą ilość wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii i w Brukseli mogli tylko głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników".

"Nawet jak w Manchesterze bodajże było w jednej komisji 22 tys., w drugiej podobna liczba, w Londynie również, to nie są takie liczby, które by spowodowały zmianę wyniku i ustalenia większości głosów" – dodał Marciniak.

Jak zaznaczył, trudno powiedzieć, kiedy te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają.

"Czy to będzie godzina 12.00, czy 16.00 – w tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie przekazać, o której będą" – dodał Marciniak.

Dodał, że nie sądzi, żeby "do jutrzejszego dnia jakiejkolwiek z tych dziewięciu komisji nie udało się przekazać protokołu z ustalenia wyników".

Wybory prezydenta RP za granicą

Niemcy

Rafał Trzaskowski wygrał II turę wyborów prezydenckich wśród Polaków głosujących w Niemczech - wynika z opublikowanych przez PKW rezultatów. Kandydat zdobył 77,3 proc. z ponad 69 tys. oddanych tam głosów. Zagłosowało 83 proc. uprawnionych.

Rafał Trzaskowski zdobył w Niemczech 53 889 głosów, a prezydent Andrzej Duda - 15 847.

Do 15 komisji utworzonych w polskich placówkach dyplomatycznych w Berlinie, Hamburgu, Monachium i Kolonii wpłynęło 69 966 ważnych kart wyborczych spośród 84 215 zarejestrowanych wyborców, z czego 230 było głosami nieważnymi. Frekwencja wyniosła więc 83,08 proc, i była niższa od tej z pierwszej tury, kiedy do komisji wróciły karty 85,8 proc. zapisanych wyborców.

USA

Prezydent RP Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze polskich wyborów prezydenckich w USA, uzyskując 54,96 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 45,04 proc. głosów.

Na prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało w USA 19 701 wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego - 16 144.

Duda zwyciężył w największych skupiskach Polonii - w okręgach konsularnych w Chicago oraz w Nowym Jorku. W Chicago różnicą blisko sześciu tysięcy głosów - 9863 do 4022. W Nowym Jorku jego przewaga wyniosła ok. 500 głosów - 7679 do 7150.

Trzaskowski wygrał natomiast w Los Angeles (2464 do 926), Waszyngtonie (1931 do 899) oraz Houston (577 do 334).

Przedstawione procenty i sumy oddanych głosów to wyliczenia PAP na podstawie danych z okręgów konsularnych przesłanych przez ambasadę RP w Waszyngtonie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną głosowanie w USA odbyło się w formule korespondencyjnej, ale w drugiej turze konsulaty w Nowym Jorku i Chicago przyjmowały również pakiety wyborcze doręczane osobiście.

W drugiej turze wysłano w USA ok. 46 tys. pakietów wyborczych. Wybory cieszyły się rekordowym zainteresowaniem amerykańskiej Polonii - oddano ponad 35,8 tys. ważnych głosów. To więcej o ponad 9,7 tys. niż w pierwszej turze.

W głosowaniu sprzed dwóch tygodni Andrzej Duda uzyskał w Stanach Zjednoczonych 50,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski (34,6 proc.). Trzeci był niezależny kandydat Szymon Hołownia (6,2), a czwarty Krzysztof Bosak z Konfederacji (5,5).

Wybory w USA przebiegły bez poważniejszych incydentów. Niektórzy Polacy narzekali w mediach społecznościowych, że z uwagi na późny termin dosatrczenia pakietu do skrzynek pocztowych mieli mało czasu na oddanie głosu.

Ok. 5 proc. głosów oddanych korespondencyjnie było nieważnych z powodów formalnych - informuje Ewa Korczyc, obserwująca wybory w konsulacie w Waszyngtonie z ramienia Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Przyczynami tego jest m.in. brak załączenia specjalnego oświadczenia, brak podpisu na nim lub kilka kart wyborczych wsadzonych do jednej koperty.

Irlandia

W Irlandii oddano 24 007 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 18 503, co stanowi 77,07 proc., a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda - 5504, czyli 22,93 proc. W każdym z trzech utworzonych w tym kraju obwodów do głosowania różnica głosów między nimi była podobna do ogólnej.

Na terytorium Irlandii wybory prezydenta RP odbywały się tylko korespondencyjnie. Do wyborców, którzy się zarejestrowali, wysłano 29 117 pakietów wyborczych. W terminie odesłanych zostało 25 322 z nich, co oznacza, że 1315 głosów było nie mogło zostać uwzględnionych z powodu braku podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu, niezaklejonej koperty bądź postawienia znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienia go wcale.



Ukraina

W drugiej turze wyborów prezydenta Polski, która odbyła się w niedzielę na Ukrainie, Andrzej Duda zdobył 390 głosów, a na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 340 wyborców - wynika z danych PKW. Frekwencja wyniosła 80,02 proc.

Duda zwyciężył w czterech z sześciu utworzonych obwodach głosowania (w Charkowie, we Lwowie, w Łucku i w Winnicy). W Charkowie Duda zdobył 31 głosów, a Trzaskowski 26. We Lwowie na Dudę zagłosowało 149 wyborców, a na Trzaskowskiego 94. W Łucku Dudę wybrało 34 głosujących, a Trzaskowskiego 27, zaś w Winnicy na urzędującego prezydenta zagłosowało 90 osób, a na jego kontrkandydata 11.

Trzaskowski wygrał w obwodowej komisji wyborczej w Kijowie, zdobywając 143 głosy, a na Dudę zagłosowało tam 52 wyborców. W Odessie Trzaskowski otrzymał 39 głosów, a Duda 34 - wynika z protokołów obwodowych komisji wyborczych udostępnionych przez PKW.

Łącznie na Dudę zagłosowało 390 osób, a na Trzaskowskiego 340.

Chiny

Ogromna większość Polaków głosujących w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i na Tajwanie opowiedziała się za Rafałem Trzaskowskim w II turze wyborów prezydenta Polski – wynika z protokołów zamieszczonych w poniedziałek na stronie internetowej PKW.

W Pekinie Trzaskowski dostał 110 spośród 132 oddanych tam ważnych głosów (83,33 proc.). Na Andrzeja Dudę zagłosowały 22 osoby (16,67 proc.).

Jeszcze większą przewagę Trzaskowskiego odnotowano w pozostałych obwodowych komisjach wyborczych na terenie ChRL. W konsulacie RP w Hongkongu na kandydata KO zagłosowało 196 z 213 osób (92,02 proc.), a na Dudę – 17 osób (7,98 proc.).

W konsulacie RP w Szanghaju Trzaskowski dostał 117 ze 128 ważnych głosów (91,41 proc.), w Kantonie 42 z 50 ważnych głosów (84 proc.), a w Chengdu – 36 z 41 ważnych głosów (87,80 proc.). W Biurze Polskim w Tajpej, stolicy Tajwanu, Trzaskowskiego poparło 131 spośród 148 głosujących (88,51 proc.).

Francja

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowało w Paryżu 2 893 obywateli Polski, a na Rafała Trzaskowskiego 5 739 – wynika z protokołów trzech komisji wyborczych w stolicy Francji.

W niedzielnych wyborach we Francji uprawnionych do głosowania były 15 423 osoby, a oddano 11 743 ważne głosy – jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło na terenie Francji cztery obwody do głosowania – trzy w Paryżu oraz jeden w Lyonie. Nie ma jeszcze wyników wyborów z komisji w Lyonie, gdzie oddano 3 111 ważnych głosów, jak podaje PKW.

Rosja

W Rosji, gdzie w II turze wyborów prezydenta RP oddało glosy ponad 500 polskich obywateli, wyborcy popierali przeważnie Rafała Trzaskowskiego. W Moskwie zdobył on 226 głosów, podczas gdy na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę padło 89 głosów.

W Petersburgu na Andrzeja Dudę głosowało 16 wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego - 47.

W Irkucku zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 39 głosów; Rafał Trzaskowski uzyskał tam 10 głosów.

W Kaliningradzie, gdzie głosowanie zakończyło się w tym samym czasie co w Polsce, 26 wyborców oddało głos na Rafała Trzaskowskiego, a 18 - na Andrzeja Dudę.

W komisji wyborczej w Smoleńsku, gdzie mieści się agencja konsularna RP, na Rafała Trzaskowskiego padło sześć głosów, a na Andrzeja Dudę - dwa głosy.

Litwa

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę polskich wyborów prezydenckich w głosowaniu, które zostało zorganizowane w Ambasadzie RP w Wilnie. Kandydat KO uzyskał 352 głosy. Na Andrzej Dudę zagłosowało 129 osób.

W Wilnie w polskich wyborach prezydenckich oddano łącznie 481 ważnych głosów, w tym 27 drogą korespondencyjną.

Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie był jedynym na Litwie, w którym w niedzielę odbywały się wybory prezydenta Polski.

Białoruś

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowało na Białorusi 189 obywateli Polski, a na Rafała Trzaskowskiego – 179. Prezydent Duda prowadził w Grodnie, Trzaskowski – w Mińsku i w Brześciu.

Głosowanie w II turze wyborów prezydenta RP odbywało się w komisjach wyborczych utworzonych w ambasadzie Polski w Mińsku oraz w siedzibach konsulatów generalnych w Grodnie i Brześciu.

Jak poinformowali PAP przewodniczący komisji po opublikowaniu protokołów, w Mińsku na Andrzeja Dudę zagłosowało 60 osób, na Rafała Trzaskowskiego – 90. W Grodnie urzędujący prezydent zdobył 103 głosy, a jego oponent – 59. W Brześciu na Dudę zagłosowało 26 wyborców, na Trzaskowskiego – 30.

Daria Porycka, Aneta Oksiuta, Dorota Stelmaszczyk, Mateusz Roszak, Marzena Kozłowska, Grzegorz Bruszewski, Mieczysław Rudy