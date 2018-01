Orłowski: Boryszew w rękach Adventu to duża zmiana

Roman Karkosik chce sprzedać Boryszew i Impexmetal za 3,5 mld zł funduszowi Advent. To oznaczałoby spore zmiany na krajowym rynku motoryzacyjnym - mówi w Pulsie Dnia Rafał Orłowski z firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl.



- Na pewno jest to duża zmiana. Zniknie największy lokalny gracz z kapitałem krajowym - mówi Orłowski. - Dużo będzie zależało od tego jaką strategię obierze nowy właściciel. Zazwyczaj fundusze wchodzą do tego typu podmiotów, żeby za kilka lat z dużym zyskiem je sprzedać - przewiduje analityk. Jego zdaniem w samym Boryszewie może dojść do istotnych zmian personalnych.



Rafał Orłowski zwraca uwagę, że Advent nie ma dużego doświadczenia w inwestycjach w sektorze automotive. - Kwestią, która jest największym wyzwaniem, jest to, ze działalność w przemyśle motoryzacyjnym wymaga dużych nakładów. Cały czas ścigamy się z rozwojem technologicznym. Z drugiej strony jest presja dużych klientów na obniżanie ceny i na pewno Advent będzie musiał się z tym zmierzyć - mówi.



Rafała Orłowskiego pytamy też o cenę jaką Advent wykłada za Boryszew i Impexmetal, dlaczego nie padnie kolejny rekord produkcji samochodów w Polsce oraz o to, czy roboty zastąpią pracowników przy produkcji części samochodowych.