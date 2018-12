Oferta Ursusa wybrana przez NCBiR na projekt bezemisyjnego transportu publicznego

Oferta złożona przez konsorcjum grupy Ursus została wybrana jako jedna z trzech na opracowanie i dostawę typoszeregu pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 22,35 mln zł.

W skład konsorcjum wchodzą m.in. Ursus oraz jego spółka zależna Ursus Bus.

Na realizację trzech etapów zadania zgodnie ze złożoną ofertą konsorcjum Ursusa ma uzyskać finansowanie w kwocie 22,35 mln zł. Pierwszy etap o wartości 2,5 mln zł i czasie realizacji 195 dni to opracowanie dokumentacji pojazdu o długości 12 metrów. Drugi etap, na który przyznane ma zostać 4,85 mln zł, to opracowanie prototypu pojazdu (czas realizacji 225 dni), a trzeci to opracowanie typoszeregu tych prototypów, na co NCBiR planuje przekazać 15 mln zł (czas realizacji 215 dni).

Do kolejnej fazy (wdrożeniowej) zostaną dopuszczone podmioty, których typoszereg pojazdów zostanie pozytywnie oceniony przez NCBiR i Zamawiających.

NCBiR wskazał w ogłoszeniu również oferty złożone przez Politechnikę Śląską oraz konsorcjum, którego liderem jest Autosan.

