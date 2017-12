Niskie zarobki a rozliczenie PIT. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Zmiany w rozliczeniach PIT 2017 znacząco wpływają na wysokość podatku do zapłaty przez osoby o niskich wynagrodzeniach. Największe modyfikacje w tym względzie dotkną rozliczeń wynagrodzeń, dla których podstawą ustalenia podatku jest kwota netto nie wyższa niż 11 000 zł.

Osoby pracujące sezonowo lub otrzymujące wynagrodzenie jedynie za część etatu, ewentualnie uzyskujące przychody z innych tytułów w wysokości nie wyższej rocznie niż 11 000 zł będą miały możliwość otrzymać w 2018 roku wyższy zwrot podatkowy niż w latach poprzednich. Sytuacja ta dotyczy zarobków opodatkowanych według tzw. skali podatkowej, czyli m.in. wynagrodzenia z umów o pracę, zlecenie, dzieło, prowadzących własne firmy, członków rad nadzorczych, dochody radnych czy twórców.

Kwota zmniejszająca podatek a rozliczenie PIT w 2018

Różnice w stosunku do lat poprzednich, które występują w rozliczeniach podatkowych niskich zarobków, wynikają z zastosowania w 2017 r. innej niż do tej pory kwoty zmniejszającej podatek. Do tej pory (w rozliczeniach za 2016 r. i lata wcześniejsze) podatek obliczany był według zasady, zgodnie z którą wynosił on 18% podstawy ustalenia po odjęciu stałej wartości 556,02 zł. Wartość 556,02 zł stanowiła właśnie kwotę zmniejszającą podatek. W praktyce oznaczało to z reguły, że jeśli podatnik nie korzystał z ulg i odliczeń (oraz nie złożył wniosków o rozliczenie tej kwoty już trakcie roku, poprzez niższe zaliczki od wynagrodzenia), to właśnie taka kwota była mu zwracana po rozliczeniu rocznym PIT.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w 2018 roku? Od rozliczenia podatkowego za 2017 r. kwota zmniejszająca będzie różnej wysokości, zależnie od wynagrodzenia (im niższy zarobek, tym więcej odliczane jest od podatku). Dzięki zmianie znacznie częściej osoby z niskimi zarobkami mogą otrzymać wyższy zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od wysokości, kwota potencjalnego zwrotu może wynieść u podatnika, który nie korzysta z ulg podatkowych:

1188 zł – przy zarobkach rocznych nieprzekraczających 6600 zł netto,

od 1188 do 556,02 zł – przy zarobkach pomiędzy 6601 a 11000 zł netto (im wyższe wynagrodzenie, tym kwota zwrotu będzie niższa).

Przykład

Anna Kowalska w 2016 r. i 2017 r. zarobiła po 6600 zł netto. Składając deklarację podatkową, ustala ona kwotę zmniejszającą. W 2016 r. wynosi ona 556,02 zł, niezależnie od wysokości wynagrodzenia Pani Anny. W zeznaniu za 2017 r. wysokość kwoty zmniejszającej zmienia się w zależności od podstawy opodatkowania i dla wynagrodzenia 6600 zł wynosi 1188 zł. Pani Anna, nie korzystając z żadnych ulg podatkowych, otrzyma 1188 zł zwrotu podatku, czyli o 631,98 zł więcej niż rok wcześniej.

. Pozwalają one na stosowanie, tak jak w poprzednich latach, stałej kwoty zmniejszającej podatek –Zatem korzystniejsze rozliczenie PIT obejmie jedynie osoby, które zarabiają mniej niż 11 000 zł.

Wyjątkiem od tej zasady są małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci, u których partner lub dziecko zarabia bardzo niewiele lub nie zarabia wcale. W ich przypadku zarobki nawet do 22 000 zł mogą dać wyższy zwrot, niż wynikający z rozliczenia podatkowego roku 2016. W ich przypadku bowiem wynagrodzenie łączy się i podatek ustala się od połowy łącznej kwoty zarobków. Takie rozliczenie powoduje, że każdemu z małżonków przysługuje co do zasady korzystniejsze naliczenie kwoty zmniejszającej podatek. Warto jednak prześledzić obliczenie dokładniej w przypadku małżonków, u których jeden zarabia w przedziale od 30 000 do 85 538 zł, a drugie ok. 6600 zł. Łącznie ich zarobków może bowiem być mniej korzystne niż rozliczenie samodzielne.

Czy PIT 2018 może nie dać prawa do zwrotu nadpłaconego podatku?

W latach poprzednich zaliczki roczne od umów o pracę mogły być zmniejszane co miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie podatnik otrzymywał co miesiąc wyższe wynagrodzenie, ale z końcem roku nie mógł liczyć na zwrot podatku. Taka sytuacja nie miała miejsca przy umowach o dzieło i zlecenie, przy których 1/12 kwoty zmniejszającej nie można było pobierać. Efektem było prawo do zwrotu podatku z końcem roku od każdej umowy o dzieło lub zlecenie.

W rozliczeniu podatkowym za 2017 r. każdy podatnik zatrudniony z wynagrodzeniem do 11 000 zł będzie mógł liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Nawet bowiem jeśli stosowanie jest zmniejszenie zaliczki jak w latach poprzednich, to kwota zmniejszająca w rocznym PIT jest wyższa niż stosowana przez płatnika. Osoby o niskich zarobkach będą zawsze mogły liczyć na zwrot podatku PIT w 2018 r.

Wyjątkowo zwrot taki nie będzie przysługiwał m.in. jeśli wynagrodzenie pochodzi z umów-zlecenie czy o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. W tych przypadkach podatek pobierany jest bowiem ryczałtowo, a zarobku z tego rodzaju umów nie deklaruje się w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Na zwrot nie będą mogli liczyć również zarabiający za granicą, zwolnieni z opodatkowania PIT w Polsce.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: PIT-37 – wszystko, co musisz o nim wiedzieć | program PIT 2017