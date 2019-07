Obajtek: Nie wiadomo, czy fuzja Orlenu z Lotosem dojdzie do skutku

Nie wiadomo, czy fuzja Orlenu z Lotosem dojdzie do skutku - powiedział w sobotę prezes Orlenu Daniel Obajtek na konferencji w trakcie konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach

"Dużo jest tematów związanych z synergią z Lotosem, z przejęciem kapitałowym grupy Lotos (przez Orlen - PAP). Powiem państwu tak: nie wiem, czy to nam się uda. To jest proces bardzo ciężki i trudny. Robimy wszystko by się to udało" - powiedział Obajtek podczas konferencji na konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach .

W piątek Obajtek powiedział, że PKN Orlen w dalszym ciągu zakłada, że do przejęcia kontroli nad Grupą Lotos dojdzie do końca roku, choć Komisja Europejska oczekuje głębszych analiz i dalszych rozmów.

W środę 3 lipca PKN Orlen złożył formalny wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos.

Prezes Obajtek mówił niedawno, że oczekuje decyzji ze strony Komisja Europejskiej w ciągu 5-6 miesięcy.

W rozmowie z PAP Biznes Obajtek mówił wtedy, że ewentualna negatywna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kontroli nad Lotosem nie zatrzyma współpracy obydwu firm. Dodał, że w takim scenariuszu Orlen prawdopodobnie po pewnym czasie ponownie złoży wniosek koncentracyjny do Komisji.

Prezes Obajtek mówił też ostatnio, że płocki koncern prowadzi stałe rozmowy z Komisją Europejską i chce udowodnić, że fuzja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji na polskim rynku detalicznym. Zaznaczył, że nie wie, jakie będą ostatecznie zalecenia Komisji Europejskiej, ale jest przygotowany na różne warianty i scenariusze.

Zamiar przejęcia kontroli nad Grupą Lotos płocki koncern ogłosił pod koniec lutego 2018 roku. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały wtedy list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu.

W ramach prowadzonego procesu prenotyfikacji PKN Orlen przesłał w połowie sierpnia 2018 roku do Komisji Europejskiej komplet analiz dotyczących koncentracji z Grupą Lotos. Z kolei roboczy dokument w sprawie przejęcia kontroli nad Lotosem Orlen złożył w Komisji w listopadzie zeszłego roku. Dokument był podstawą do wypracowania wspólnie z Komisją Europejską ostatecznych warunków, na jakich dojdzie do przejęcia Lotosu.(PAP Biznes)

tus/ tj/