Najlepsze konta oszczędnościowe – lipiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Czołówka zestawienia najlepszych kont oszczędnościowych zachęca stawkami w wysokości od 2,50 do 3,50 proc. w skali roku. Jest to jednak oprocentowanie warunkowe. Klienci, którzy będą chcieli tyle zarobić, będą mieli obowiązek spełnienia zwykle więcej niż jednego wymogu dodatkowego.

W lipcowym rankingu kont oszczędnościowych, podobnie jak w poprzednich edycjach, przedstawiamy zbiór najwyżej oprocentowanych rachunków, które są obecnie dostępne na rynku. Propozycje banków analizowaliśmy, biorąc pod uwagę wkład w wysokości 10 000 zł utrzymywany przez miesiąc. Pierwsze zestawienie obejmuje konta lokacyjne, które wymagają spełnienia dodatkowych warunków (np. posiadania konta osobistego, wpłacenia nowych środków, posiadania statusu nowego klienta), z kolei w drugiej części rankingu można znaleźć tabelę z najlepszymi na ten moment propozycjami bez takich ograniczeń. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych, do danego zestawienia włączyliśmy produkt z wyższą stawką.



Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Na pierwszym miejscu rankingu ponownie znajduje się Getin Bank z ofertą promocyjną „Bonus za aktywność” z oprocentowaniem w wysokości 3,50 proc. w skali roku. Taka stawka jest do osiągnięcia przez nowych klientów banku otwierających konto osobiste, na które nie zapomną przekazywać wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł miesięcznie. Stawka wyższa od standardowej będzie obowiązywać przez 12 miesięcy.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Getin Bank, Noble Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 3,50% 24,08 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1500 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł 2. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 31 grudnia 2018 r., do 20 000 zł Bank Pekao Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR lub posiadaczy ROR, którzy we wskazanym terminie utrzymywali na kontach osobistych saldo miesięczne niższe niż 50 zł, w okresie promocji, obowiązuje przez 365 dni, do 20 000 zł Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ 3,00% 20,63 zł Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 30 września 2018 r., do 10 000 zł Idea Bank Konto ZOŚKA PRO 3,00% 20,63 zł Oferta dla klientów posiadających ROR, na którym będą utrzymywane dodatkowe środki w wysokości co najmniej 10% zgromadzonych oszczędności na koncie. Oferta promocyjna, obowiązuje do 31 lipca 2018 r. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł. Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 3,00%* 0 zł* Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia ROR-u, do 100 000 zł 3. Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,70% 18,57 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 100 000 zł Bank Zachodni WBK Konto Systematyczne 2,70% 18,57 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w banku, którzy korzystają z usługi automatycznego oszczędzania, do 29 września 2018 r., do 20 000 zł 4. BGŻOptima Konto BGŻOptima (Rachunek Smart) 2,60% 17,88 zł Oferta dla klientów, którzy ulokują nowe środki, obowiązuje do 26 lipca 2018 r., do 100 000 zł. 5. Citi Handlowy Konto oszczędnościowe 2,50% 17,19 zł Oferta dla nowych klientów, którzy otworzą Konto Citi Priority w promocji, utrzymają przez 6 miesięcy średniomiesięczne saldo w wysokości 30 000 zł LUB będą zasilać przez 6 miesięcy rachunek comiesięcznym wpływem w wysokości 5000 zł, a także będą dokonywać min. 3 transakcji kartą lub nośnikiem zbliżeniowym miesięcznie przez okres pół roku, przez 6 miesięcy, do 100 000 zł. eurobank Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk 2,50%** 17,05 zł** Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące dla środków do 30 000 zł ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50%*** 0 zł*** Oferta dla klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym w regulaminie czasie, obowiązuje przez 4 miesiące, do kwoty poniżej 100 000 zł *Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością kwartalną. **Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną. ***Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta). Źródło: Bankier.pl, stan na 12.07.2018 r.

Aż sześć propozycji zameldowało się na drugiej pozycji zestawienia na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami, oferując oprocentowanie w wysokości 3,00 proc. w skali roku. Zainteresowani taką stawką mają do wyboru rachunki od Alior Banku, Banku Pekao, Banku Pocztowego, Credit Agricole, Idea Banku oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Każda z instytucji wystosowała w regulaminie i tabeli oprocentowania inne kryteria do spełnienia. Oferty różnią się również długością obowiązywania promocyjnej stawki oraz kwotą maksymalną, którą ona obejmuje (szczegóły w tabeli).

Posiadanie Konta Jakże Osobistego to nieodłączny element promocyjnej oferty Alior Banku. Klienci, którzy wybiorą wyższą stawkę, jako korzyść do wspomnianego konta, mogą liczyć na lepszy zarobek. Bank Pekao kieruje najnowszą promocję Konta oszczędnościowego do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub osób, które utrzymywały niewielką kwotę na posiadanych rachunkach we wskazanym okresie. Z kolei Bank Pocztowy obejmie taką stawką oszczędności osób, które są jednocześnie beneficjentami programu „Rodzina 500+”. Korzystający z rachunku będą mieli także obowiązek zasilać Pocztowe Konto 500+ wpływami ze świadczenia w kwocie nie mniejszej niż 500 zł. Kolejnym na liście, który oferuje oprocentowanie w wysokości 3,00 proc. w skali roku, jest Idea Bank. Oferta promocyjna Konta ZOŚKA Pro pozwala uzyskać taką stawkę posiadaczom konta osobistego, którzy będą na nim utrzymywać środki stanowiące równowartość min. 10 proc. oszczędności przechowywanych na rachunku lokacyjnym. T-Mobile Usługi Bankowe oraz Credit Agricole stawiają przed klientami relatywnie proste warunki. Aby skorzystać z oferty, należy być nowym klientem, który założy wcześniej konto osobiste. Obie oferty różni m.in. częstotliwość kapitalizacji wpłaconych środków.

Stawka o 0,30 pp. niższa figuruje przy Koncie oszczędnościowym Profit od Banku Millennium oraz Koncie systematycznym od Banku Zachodniego WBK, które zajmują trzecie miejsce w rankingu. W obu przypadkach nie uniknie się otwarcia konta osobistego. Propozycja od Banku Millennium wymaga ponadto wpłacenia nowych środków, a Banku Zachodniego WBK włączenia opcji automatycznego oszczędzania.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Zaledwie jeden bank posiada w tym miesiącu konto oszczędnościowe bez dodatkowych warunków, w którym stawka jest nie mniejsza niż 2 proc. rocznie. Dokładnie 2,20 proc. w skali roku zapłaci Toyota Bank osobom, które skuszą się na otwarcie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego. Warto wiedzieć, że bank pobiera za prowadzenie rachunku opłatę miesięczną w wysokości 30 zł, ale można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu nie naruszy się zgromadzonych na nim środków. Wyjątek stanowi wpłata na lokatę terminową.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,20% 15,13 zł 2. Idea Bank Konto ZOŚKA PRO 1,85% 12,72 zł 3. Lion’s Bank Lion’s Excellence* 1,50% 10,31 zł 4. Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1,30% 8,94 zł 5. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 1,04% 7,15 zł *Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię. Źródło: Bankier.pl, stan na 12.07.2018 r.

Założenie Konta ZOŚKA PRO w okresie promocji poskutkuje otrzymaniem stawki w wysokości 1,85 proc. w skali roku, która będzie obowiązywać do końca tego miesiąca. Na wysokim, trzecim miejscu, znajduje się Konto Lion’s Excellence od Lion’s Banku oprocentowane na 1,50 proc. w skali roku.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

W połowie roku kilka banków postanowiło zmienić nieznacznie swoją ofertę. Jednym z nich jest Citi Handlowy znany z częstych promocji kont osobistych. Oferta „2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority” to jedna z nowych propozycji, w której nagrodę stanowi podwyższone oprocentowanie na koncie lokacyjnym. Promocja obowiązuje do 30 września 2018 r., jednak może zakończyć się przed czasem. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli do promocji przystąpi 1000 uczestników. Konto oszczędnościowe od Citi Handlowego zajmuje obecnie piąte miejsce w zestawieniu na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami.

Do pozytywnych informacji należy również przedłużenie promocji Konta oszczędnościowego przez Bank Pekao. Co więcej, stawka została podniesiona do 3,00 proc. w skali roku (poprzednio było to 2,70 proc. rocznie), kwota objęta lepszym oprocentowaniem została podniesiona z 10 000 zł do 20 000 zł, a okres obowiązywania lepszych warunków wydłużony do 365 dni.

Próżno szukać w zestawieniu lidera tabeli najlepszych kont oszczędnościowych bez dodatkowych warunków z ostatnich trzech miesięcy. Bank Zachodni WBK zakończył promocję mobilnego Konta oszczędnościowego. Tym samym na pierwsze miejsce powrócił Toyota Bank i Indeksowane Konto Oszczędnościowe ze stawką w wysokości 2,20 proc. w skali roku. W rankingu zabrakło także db Konta Oszczędnościowego Plus od Deutsche Banku. Z dniem 1 lipca 2018 r. instytucja przesunęła rachunek do obsługi.

Monika Dekrewicz