Mocne spadki na GPW. Energetyczne rozczarowanie

Poniedziałek przyniósł inwestorom z Książęcej kolejny dzień mocnych spadków. Najsłabiej radziły sobie spółki górnicze oraz energetyczne.

Aż 1,7 proc. stracił na poniedziałkowej sesji WIG20. Dla polskiego indeksu blue chipów była to trzecia spadkowa sesja z rzędu, po tym gdy w piątek stracił 0,6, a w czwartek 2,6 proc. Słabe nastroje panują jednak na większości europejskich rynków, WIG20 w swoich spadkach wcale nie jest więc osamotniony. Dziś indeksom na Starym Kontynencie nie pomagali zarówno Amerykanie (po mocnych spadkach z piątku, czerwień wyraźnie świeciła się na Wall Street i w poniedziałek), ale także i sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie premier May zdecydowała się przełożyć brexitowe głosowanie, czym mocno osłabiła funta.

Nieco lepiej spisywały się mniejsze indeksy, które ostatnimi czasy są zdecydowanie bardziej odporne na międzynarodowe wahania nastrojów - zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym owej odporności znaczeniu. Na uwagę zasługiwał dziś szczególnie mWIG, który na ciężkim rynku spadł "tylko" o 0,4 proc. sWIG stracił z kolei 0,8 proc. W konsekwencji spadek WIG-u był mniejszy od spadku WIG20 i sięgnął 1,4 proc. Wszystko odbyło się przy niskich - nawet jak na GPW - obrotach. Te na szerokim rynku wyniosły ledwie 546 mln zł, na WIG20 zaś 426 mln zł.

Wśród spółek notowanych w ramach WIG20 tylko 4 zdołały zakończyć dzisiejszą sesję ponad kreską. Najwięcej zyskał Cyfrowy Polsat (+1,2 proc.), z kolei Lotos, Eurocash i LPP zanotowali wzrosty mniejsze niż 1 proc.

Po drugiej stronie rynku nominowały zaś dwie bliskie sobie branże: energetyka oraz górnictwo. 4 proc. straciło PGE, ponad 3,5 proc. spadki zanotowały zaś papiery Tauronu, JSW i KGHM-u. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na słabość spółek energetycznych (WIG Energia stracił dziś 2,9 proc.), które spadały mimo konferencji ME dotyczącej rekompensat, których największymi beneficjentami będzie właśnie energetyka. Spółki zostały zobowiązane także do znalezienia 1 mld zł oszczędności. Pieniądze wrócą do spółek energetycznych poprzez fundusz tzw. rekompensat, który w 2019 roku pokryje kwotą 4-5 mld zł podwyżki cen prądu. Taka zawiła struktura, której można było uniknąć po prostu blokując podwyżki na poziomie URE, nie przypadła do gustu inwestorom. Szczególnie, że to po stronie spółek energetycznych będzie leżała kwestia rozliczania tzw. rekompensat.

Mocne spadki zanotowało także CCC, którego wycena spadła o 4 proc. Spółka wezwała na zakup akcji swojego konkurenta - Gino Rossi. Kurs tej pogrążonej w problemach spółki z kolei wystrzelił o 23 proc. Akcjonariusze wyceniali nie tylko wezwanie ze strony CCC, ale także i propozycję sprzedaży Simple do PKO BP w zamian za częściowe oddłużenie.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3016,99 -1,36 -6,16 -6,58 -16,00 -13,90 DAX Niemcy 10622,07 -1,54 -7,36 -7,87 -19,25 -17,77 FTSE 100 W.Brytania 6721,54 -0,83 -4,83 -5,40 -9,09 -12,57 CAC 40 Francja 4742,38 -1,47 -6,17 -7,14 -12,16 -10,73 IBEX 35 Hiszpania 8660,00 -1,76 -5,66 -5,20 -16,09 -13,78 FTSE MIB Włochy 18410,13 -1,77 -6,18 -4,40 -19,16 -15,76 ASE Grecja 638,20 -1,62 -3,26 -0,81 -13,84 -20,46 BUX Węgry 39238,44 -0,37 -3,31 1,69 2,63 -0,35 PX Czechy 1029,11 -1,08 -4,15 -5,51 -3,13 -4,55 RTS INDEX (w USD) Rosja 1136,50 -1,85 -1,53 1,35 1,51 -1,55 BIST 100 Turcja 92227,32 -1,57 -2,89 -0,66 -14,54 -20,03 WIG 20 Polska 2242,10 -1,73 -3,75 0,44 -6,92 -8,90 WIG Polska 57385,01 -1,37 -3,03 0,81 -8,08 -9,98 mWIG 40 Polska 3977,69 -0,42 -1,32 2,16 -15,99 -17,94 Źródło: PAP





Adam Torchała