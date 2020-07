Kurs euro nadal w górę. Coś wisi w powietrzu?

Resort finansów: deficyt budżetowy po czerwcu wyniósł ok. 17 mld zł

Deficyt budżetowy po 6 miesiącach 2020 r. wynosi ok. 17 mld zł wobec ok. 26 mld zł deficytu po maju - podało MF w komunikacie. Dochody budżetu państwa po czerwcu są wyższe o ok. 3 proc. rdr, a w samym czerwcu dochody podatkowe były wyższe o ok. 9 proc. rdr.