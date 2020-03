Koronawirus na świecie. W UE wzrost, w Azji - spadek

W krajach azjatyckich liczba nowych przypadków koronawirusa spada. Z lawinowym wzostem zachorowań mamy z kolei do czynienia w państwach europejskich. Część Włoch jest odcięta, żołnierze amerykańscy zostali "uziemieni" w UE, a Czechy wprowadziły wyrywkowe kontrole na granicach.

Wielka Brytania. Trzecia ofiara śmiertelna koronawirusa

O trzeciej ofierze śmiertelnej epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii poinformowały w niedzielę wieczorem władze medyczne tego kraju. Zmarły to mężczyzna w wieku sześćdziesięciu kilku lat, który niedawno wrócił z północnych Włoch.

"Z przykrością informuję, że zmarł niestety trzeci pacjent w Anglii, który miał pozytywny wynik testu na COVID-19. Pacjent, który był leczony w North Manchester General Hospital, miał ponad 60 lat i cierpiał na poważne schorzenia. Ostatnio powrócił z podróży z dotkniętego epidemią obszaru. Śledzenie jego kontaktów jest już w toku" - oświadczył naczelny lekarz Anglii Chris Whitty.

Pierwsze dwa zgony spowodowane przez koronawirusa zanotowano w Wielkiej Brytanii w czwartek i w piątek. Obie ofiary - kobieta i mężczyzna - również były w starszym wieku i też miały inne problemy zdrowotne.

W niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się od soboty z 209 do 273, co oznacza największy jak dotychczas wzrost wykrytych zakażeń w ciągu jednego dnia.

W poniedziałek premier Boris Johnson będzie przewodniczyć posiedzeniu sztabu kryzysowego, w czasie którego omówione zostaną działania podejmowane w odpowiedzi na epidemię.

Czechy. 32 osoby zakażone koronawirusem

Czeski minister zdrowia Adam Vojtiech oświadczył w niedzielę wieczorem, że w Czechach u 32 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Według ministra choroba u wszystkich przebiega łagodnie, a nowe przypadki nie oznaczają pojawiania się kolejnych ognisk koronawirusa.

W Czechach dotychczas nie odnotowano zgonów z powodu Covid-19.

Vojtiech poinformował, że u wszystkich chorych, albo nie ma objawów klinicznych zakażenia, albo są bardzo łagodne. Osoby, które nie wymagają hospitalizacji, przebywają w domach - powiedział. Taki sposób postępowania związany jest z koniecznością utrzymania, na wypadek wystąpienia ostrych przypadków, wolnych łóżek na oddziałach zakaźnych.

Minister zapowiedział, że w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa, której przewodniczy premier Andrej Babisz, zgłosi propozycję ogólnokrajowego zakazu odwiedzin w szpitalach i domach seniorów.

Wicepremier i minister finansów Alena Schillerova przypomniała, że w poniedziałek o 7 rano rozpoczyna się akcja „KORONA”, w ramach której na przejściach granicznych z Niemcami, Austrią i Słowacją prowadzona będzie akcja informacyjna. Każdy podróżny ma otrzymać ulotkę informującą o związanych z konorawirusem zasadach postępowania. Na granicach będą także prowadzone wyrywkowe kontrole stanu zdrowia.

Koronawirus drenuje branżę filmową. Straty idą w miliardy Koronawirus rozlał się niemal po całym globie. Wywołał też wśród ludzi panikę, przez którą opustoszały nie tylko sklepowe półki. Branża kinowa i filmowa cierpią. Coraz mniej ludzi kupuje bilety do kina, odwoływane są zdjęcia, a aktorzy kręcą nosem na plenery w strefach, w których stwierdzono dużą liczbę chorych. Straty będą znaczne.

Prezydent Czech Milosz Zeman powiedział w niedzielę, że epidemia koronawirusa minie, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości z innymi epidemiami. Według prezydenta już wiele chorób wywołało międzynarodową panikę, ale wszystkie po pewnym czasie ustąpiły. Zeman uważa, że najgorsze co może spotkać Czechy w związku z koronawirusem to właśnie panika.

O pierwszych trzech przypadkach Covid-19 w Czechach poinformowano 1 marca. Większość zachorowań była związana z kontaktem z osobami, które przebywały we Włoszech. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zawieszono loty z Czech do Chin, Korei Południowej i Włoch. Wszystkie osoby, które wracają z Włoch objęte są obowiązkową 14-dniowa kwarantanną.

USA. Koronawirus już w 34 stanach; 21 ofiar śmiertelnych

Koronawirusa stwierdzono już w 34 amerykańskich stanach oraz w stołecznym Waszyngtonie. Do niedzieli w USA łącznie zmarło 21 osób zakażonych Covid-19, z czego 18 w stanie Waszyngton (północny zachód USA), dwie na Florydzie i jedna w Kalifornii.

Do tej pory stwierdzono koronawirusa COVID-19 u ponad 550 osób. Niektórzy z urzędników w Białym Domu - jak informuje "Washington Post" - prywatnie wyrażają pogląd, że liczba amerykańskich przypadków co najmniej podwoi się w ciągu 48 godzin.

Z obawy przed epidemią część mieszkańców USA robi zapasy. Ze sklepowych półek szybko znikają podstawowe artykuły higieniczne oraz puszki z jedzeniem. W niektórych sklepach wprowadzono limity na zakup najbardziej pożądanych towarów.

W wielu miejscach wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. W urzędach i w Kongresie zwiększono liczbę dozowników ze środkiem dezynfekującym; władze apelują, by szczególnie dbać o higienę.

Wśród osób które poddały się dobrowolnej kwarantannie jest senator Ted Cruz. Wpływowy Republikanin ogłosił w niedzielę, że w ubiegłym miesiącu uścisnął dłoń osoby, u której wykryto koronawirusa.

W sobotę poinformowano o pierwszym przypadku koronawirusa na terenie stołecznego miasta Waszyngton. Dotyczy on duchownego z kościoła w dzielnicy Georgetown. Jego stan jest stabilny. Przed tygodniem duchowny uczestniczył w trzech mszach świętych, w których według szacunków udział wzięło łącznie ok. 550 osób.

Sekretarz budownictwa mieszkaniowego i urbanizacji Ben Carson poprosił w niedzielę zdrowych Amerykanów o "prowadzenie normalnego życia". "Jeśli nie jesteś zdrowy, to rozważ bardzo poważnie czy chodzić w miejsca, gdzie są tłumy ludzi" - zastrzegł.

Koronawirus i ropa rządzą rynkami. Potężne spadki na giełdach Tydzień na rynkach finansowych rozpoczął się od trzęsienia ziemi. Do nieco tylko „oswojonych” obaw o rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa doszedł nowy czynnik w postaci potężnego spadku cen ropy naftowej.

Arabia Saudyjska. Cztery nowe przypadki koronawirusa

Arabia Saudyjska poinformowała w poniedziałek o 4 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 15. Wprowadzane są kolejne ograniczenia w podróżach zagranicznych i przemieszczaniu się wewnątrz kraju.

Saudyjskie ministerstwo zdrowia podało, że nowe przypadki dotyczą Saudyjczyka, 2 obywateli Bahrajnu i Amerykanina.

Wcześniej w poniedziałek Arabia Saudyjska zawiesiła podróże swoich obywateli i rezydentów do dziewięciu krajów z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zawieszono też prawo wjazdu do Arabii Saudyjskiej osób przybywających z tych krajów lub kogokolwiek, kto przebywał w nich w ciągu ostatnich 14 dni.

Kraje te to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Liban, Syria, Korea Południowa, Egipt, Włochy i Irak.

Podobne restrykcje Rijadu obowiązują już wobec Iranu, który poinformował o 194 ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Zdaniem Reutera, epidemia może jeszcze zaostrzyć stosunki między Rijadem i Teheranem rywalizującym o wpływy w regionie.

Władze Arabii Saudyjskiej tymczasowo odizolowały w niedzielę od reszty kraju prowincję gubernatorską Al-Katif, gdzie zanotowano największą liczbę zakażeń. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Saudyjskie MSW poinformowało w oświadczeniu, że nikt nie będzie mógł opuścić prowincji ani do niej wjechać, a praca w sektorach publicznym i prywatnym w Al-Katif została zawieszona, z wyjątkiem działalności instytucji, które świadczą niezbędne usługi.

W niedzielę władze saudyjskie wydały polecenie zawieszenia od poniedziałku wszelkich zajęć edukacyjnych, w tym nauczania Koranu, w meczetach a także w szkołach i na uniwersytetach.

Iran. W ciągu doby zmarło na koronawirusa 49 osób

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Iranie na koronawirusa 49 osób; to najwyższa dobowa liczba zgonów od zanotowania pierwszego przypadku zgonu 19 lutego - poinformowało w niedzielę irańskie ministerstwo zdrowia.

Jak oświadczył na telewizyjnej konferencji prasowej rzecznik ministerstwa zdrowia Kianous Dżahanpur łącznie zmarło "co najmniej 194 naszych rodaków, którzy zarazili się koronawirusem COVID-19".

Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 734 przypadki zarażenia koronawirusem co zwiększyło ich łączną liczbę do 6.566. Zakażenia wykryto we wszystkich 31 prowincjach Iranu, w tym najwięcej (1.805) w prowincji Teheran.

Dżahanpur poinformował, że 685 przypadków zakażenia stwierdzono w prowincji Kum, gdzie znajduje się święte miasto szyitów o tej samej nazwie. W położonej w środkowej części kraju prowincji Isfahan, często odwiedzanej przez turystów, zanotowano 564 przypadki. Ich liczba szybko tam wzrasta.

Wśród zarażonych wirusem jest kilku polityków i dowódców wojskowych wysokiej rangi.

Iran jest obecnie jednym z największych ognisk epidemii poza Chinami, gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy w końcu grudnia, z największą po Chinach liczbą ofiar śmiertelnych wśród zakażonych.

Władze nie ogłosiły jeszcze decyzji o kwarantannie, ale - jak informują media - w 15 prowincjach wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się, Szkoły i uniwersytety zostały zamknięte do 3 kwietnia kiedy obchodzony jest Perski Nowy Rok. W niektórych prowincjach wstrzymano wynajmowanie lokali na noclegi dla turystów aby zniechęcić ich do odwiedzin.

Wcześniej poinformowano o ustanowieniu punktów kontrolnych by ograniczyć podróże między głównymi miastami i w konsekwencji powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Władze ostrzegły też, że mogą użyć siły w celu ograniczenia podróży między miastami.

Irańskie linie lotnicze Iran Air ogłosiły w niedzielę, że zawieszają aż do odwołania wszystkie połączenia do Europy w związku z ograniczeniami, jakie nakładają nań kraje europejskie.

Chiny. Nieznaczny spadek nowych zachorowań na koronawirusa

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek rano o 40 nowych przypadkach zainfekowania koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin, w porównaniu z 44 poprzedniej doby.

Kolejne 22 osoby zmarły, prawie wszystkie (21) w najciężej dotkniętej przez epidemię, prowincji Hubei. W stolicy prowincji, Wuhan, zmarło 18 osób.

Od początku epidemii w grudniu ub. roku zmarło, po uwzględnieniu danych z niedzieli, 3.119 osób.

Obecnie łączna liczba zakażonych w Chinach kontynentalnych wynosi 80.735, z czego 19.016 jest leczonych a 58.600 wyzdrowiało.

Korea Płd. Pewien spadek liczby nowych przypadków koronawirusa

Korea Płd. poinformowała w poniedziałek o 248 nowych przypadkach koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin, co zwiększyło ich łączną liczbę do 7.382. Jest to jednak najniższa ich liczba od 10 dni.

Niedziela była czwartym dniem z rzędu, w którym liczba nowych zakażeń zmniejszyła się i była najniższa od końca lutego.

Liczba zgonów - jak podało południowokoreańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) - wynosi 51.

Wyrażane są ostrożne nadzieje, że epidemia w Korei Południowej może słabnąć.

Znaczna większość przypadków zachorowań koncentruje się w mieście Daegu, na południu kraju i w sąsiedniej prowincji Północny Gyeongsang.

W niedzielę setki kościołów i miejsc kultu religijnego w Korei Południowej było zamkniętych aby zapobiec gromadzeniu się ludzi i tym samym rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przedłużono ferie szkolne, odwołano lub przełożono na późniejszy termin dziesiątki imprez, w tym koncerty muzyki pop i mecze piłkarskie.

Początkowe rozprzestrzenianie się wirusa wiązano z działalnością w Daegu kościoła Jezusa Shincheonji, przez wielu uważanego za sektę.

Korea Południowa pozostaje nadal drugim, po Chinach, ogniskiem epidemii koronawirusa, ale epidemia rozszerzyła się już prawie na cały świat, w tym na Europę, szczególnie dotkliwie doświadczając Włochy.

Z Pragi Piotr Górecki

ptg/ ap/ jm/ bjn/ mobr/ jm/