15 osób zarażonych koronawirusem w Polsce

Kolejne trzy osoby z koronawirusem zostały przewiezione do oddziału szpitala zakaźnego w Raciborzu - podaje TVP Info. To daje nam sumę 15 osób zarażonych. Dyrekcja placówki przekazała, że są to osoby w średnim wieku, a ich stan jest określany jako dobry. Pacjenci pochodzą z okolic Raciborza, a do tamtejszego szpitala zostały przetransportowane już ze zdiagnozowanym koronawirusem.

W szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie na oddziale zakaźnym przebywa ponad 60-letni pacjent zarażony koronawirusem – powiedział PAP dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Ministerstwo Zdrowia zapowiada konferencję prasową ws. aktualnej sytuacji epidemiologicznej o godz. 12.00.

To pierwszy przypadek zarażenia stwierdzony w Krakowie i 12 potwierdzony Polsce.

"Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny" – powiedział dyrektor.

Małopolski sanepid nie udziela informacji ani o pacjencie ani o jego rodzinie. O godz. 12.30 ma się odbyć konferencja prasowa wojewody małopolskiego i przedstawicieli szpitala im. Żeromskiego.

Do niedzieli wieczorem, z powodu zarażenia koronawirusem w całym kraju hospitalizowanych było11 osób. Starszy mężczyzna przebywający w szpitalu we Wrocławiu jest w ciężkim stanie.

Minister zdrowia: Liczba zarażonych będzie rosła

Będą coraz większe liczby zakażonych koronawirusem; zachowajmy spokój; najważniejsze jest stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, sanepidu, Ministerstwa Zdrowia - powiedział w poniedziałek szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

"Będą coraz większe ilości zakażonych. Zachowajmy spokój. Najważniejsze byśmy się stosowali do informacji GIS, sanepidu, a także tych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Zdrowia" - powiedział w radiu TOK FM Szumowski.

Minister zdrowia był pytany o to, do kiedy może obowiązywać rekomendacja odwołania wszystkich imprez masowych. "Do odwołania" - odparł.

Główny Inspektor Sanitarny poinformował w niedzielę w komunikacie, o decyzji rekomendującej odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Decyzja ta została podjęta w wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego przeanalizowano sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

"Jest rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzje oczywiście podejmuje wojewoda. I kierując się rekomendacjami ministra Jarosława Pinkasa, kierując się rekomendacjami wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaje taki zapis. Propozycja GIS dotyczy imprez powyżej tysiąca osób w przestrzeni zamkniętej, czyli pod dachem" - powiedział Szumowski.

Jak tłumaczył, w ten sposób rząd chce "troszkę wyprzedzająco działać w stosunku do tego, co się dzieje w innych krajach".

"Za chwilę wiemy, że będziemy mieli też duże liczby pacjentów chorych. I ten wirus w Polsce będzie. Będą przypadki ciężkie. Wiemy, że będą dotyczyć one głównie osób starszych i schorowanych. I do tego też się musimy przygotować. Lepiej naprawdę zostać w domu, jeżeli nie musimy wyjść - to nie wychodźmy" - tłumaczył minister zdrowia.

Rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak poinformowała w poniedziałek, że mężczyźnie pobrano kolejną próbkę do badań pod kątem koronawirusa. „Myślę, że zostanie wypisany jak najszybciej. Na pewno jemu też zależy na tym, żeby jak najszybciej wyjść” – przyznała.

„Pacjent jest w stanie dobrym. Co najważniejsze, nie gorączkuje. Ma regularnie mierzoną temperaturę. W dniu dzisiejszym miał pobrane ponownie próbki, w związku z tym mamy nadzieję, że jutro, mniej więcej po południu, będziemy znali wyniki” – przekazała rzecznik.

Aktualnie w oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala hospitalizowanych jest siedem osób. „Przy czym sześć w zasadzie dzisiaj zostanie wypisanych, ponieważ ich wynik na obecność koronawirusa jest negatywny, co nas bardzo cieszy” – dodała Malcher-Nowak.

Koronawirus w Polsce

W Polsce pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono 4 marca. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec.

Kolejne pięć potwierdzonych przypadków, o których poinformowano w miniony piątek i w sobotę to: dwoje pacjentów przebywających w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii) i dwoje pacjentów w szpitalu w Ostródzie (osoby te podróżowały autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce).

Ministerstwo Zdrowia podało, że stan wszystkich dotychczasowych pacjentów jest stabilny, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6 409 objęto nadzorem sanepidu.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

autorzy: Małgorzata Wosion-Czoba; Beata Kołodziej, Szymon Kiepel

wos/ bko/ krap/