Koronawirus i ropa rządzą rynkami. Potężne spadki na giełdach

Tydzień na rynkach finansowych rozpoczął się od trzęsienia ziemi. Do nieco tylko „oswojonych” obaw o rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa doszedł nowy czynnik w postaci potężnego spadku cen ropy naftowej.

Cena ropy naftowej, w ostatnich dniach spadająca ze względu na prognozę niższego popytu w wyniku koronawirusa, załamała się na otwarciu rynków w poniedziałek po informacjach o rozpoczęciu przez Arabię Saudyjską wojny cenowej z Rosją. Skala przeceny przekracza 30 proc. To najwięcej od czasu rozpoczęcia wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r.

O przyczynach spadku cen ropy szeroko piszemy w artykule „Na rynku ropy leje się krew. Saudowie idą na wojnę z Rosją”. Poniżej skupimy się na wzmożonej zmienności, którą rynkom funduje zestaw „koronawirus plus ropa”.

Jako pierwsze w nowym tygodniu otworzyły się giełdy azjatyckie. Skala spadków na Dalekim Wschodzie jest wysoka nawet jak na ostatnie burzliwe czasy. Chiński indeks Shanghai Composite 3 proc., hongkoński Hang Seng 3,8 proc., a japoński Nikkei225 ponad 5 proc. Dla tego ostatniego jest to największy dzienny spadek od listopada 2016 r. W sumie od początku koronawirusowej paniki na rynkach (od piątku 21 lutego) główny indeks japońskiej giełdy spadł już o 16 proc. Sytuację w Azji podgrzewa dodatkowo informacja o wystrzeleniu przez Koreę Północną trzech niezidentyfikowanych rakiet.

Startujący o 08.00 czasu polskiego saudyjski indeks Tadawul tracił na otwarciu 9 proc. Akcje Saudi Aramco w dół o 10 proc.

Na potężnym minusie znajdują się także notowania kontraktów na indeksy z Wall Street: S&P500(-4,9 proc.), Dow Jones (-4,7 proc.) i Nasdaq (-4,8 proc.). Przypomnijmy, że w piątek amerykańscy inwestorzy przetestowali giełdowe dno, po czym indeksy lekko odbiły.

Na potężnie spadkowe otwarcie wskazują także notowania kontraktów na indeksy europejskie, w tym na niemiecku DAX (-7 proc.) czy paneuropejski Euro Stoxx50 (-7,5 proc.).

Poza potężnie przecenioną ropą naftową (-25 proc.), mocnych spadków doświadczają także pallad (-4,3 proc.), srebro (-4,1 proc.), nikiel (-3,6 proc.) czy platyna (-2,7 proc.). Nieco lepiej wypada miedź (-2,15 proc.), choć jej ceny wyznaczają nowe 3-letnie minimum w okolicach 5510 dolarów za tonę.

Najmniejsze spadki obserwujemy na cenie złota. Żółty metal tanieje tylko o 0,5 proc., do 1665 dolarów za uncję, po tym, jak na otwarciu nowego tygodnia przez kilkadziesiąt minut przekraczał 1700 dolarów.

W poszukiwaniu „bezpiecznej przystani” światowi inwestorzy kierują swoją uwagę także w kierunku japońskiego jena. Kurs USD/JPY mocno spada, do 102 jenów za dolara. To najniższy poziom od 2016 r. Na rynku nie brak spekulacji, że po ewentualnym przekroczeniu setki, Bank Japonii może przystąpić do interwencji walutowych mających na celu osłabienie krajowej waluty.

Z identycznych przyczyn drożeje frank szwajcarski - EUR/CHF spada poniżej 1,06. Dodając do tego drożejące euro (+0,4 proc.; do 4,32 zł), otrzymujemy franka szwajcarskiego po blisko 4,09 zł. To najwyższy kurs od 2016 r.

